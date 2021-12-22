Экс-президент США Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News, что разрабатываемая им социальная сеть, скорее всего, появится в начале 2022 года и поможет многим людям быть услышанными. Трамп также заявил, что Trump Media & Technology Group будет «в отличной форме» к началу 2022 года. Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией издания.

Иван Шилов, ИА REGNUM Социальные сети

«В настоящее время большинство правительственных учреждений используют Facebook и Twitter. Президенту Трампу придется уделить первостепенное внимание тому, чтобы заставить их перейти на его платформу Truth Social. Поскольку президент Трамп продвигает эту платформу, она, несомненно, будет успешной. Я обязательно присоединюсь. Я считаю это своим патриотическим долгом», — пишет travonspleen905.

(сс) The White House Дональд Трамп

«Разве не это он говорил о своем «блоге»? Думал, что это должно было стать следующей лучшей коммуникационной доской, которая позволит людям говорить то, что они хотят? Однако это превратилось в место, где Трамп все время плачет, а люди либо лайкают его комментарии, либо отказываются от них», — вспоминает Lastnerve472.

«Этот сайт пополнит его арсенал многочисленных неудач в бизнесе», — считает kennymfnpowers.

«Сайт провалится через несколько недель!!! Это будет платформа лжи Трампа!!! Это всё, чем она будет, и все сторонники Трампа будут платить за комментарии к ней!!! Слишком смешно!!!» — восклицает trumplost69.

«Если кто-то тут более успешен, чем Трамп как бизнесмен, пожалуйста, напишите адреса ваших небоскребов или всемирно известных полей для гольфа», — отвечает thomasthumas.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Социальная сеть, которая не пытается превратить это место в Германию! Не могу дождаться, чтобы зарегистрироваться! Я удалил социальную сеть Twitter в тот день, когда они отобрали право на первую поправку у нашего президента!» — комментирует youdontgettopickyoirgender.

«Однако это станет конфликтом интересов, когда он снова станет президентом в 2024 году», — предупреждает yepwe'reintrouble.

«Президент Трамп должен купить CNN, уволить всех, нанять хороших людей для управления и изменить название на Conservative News Network», — предлагает Pro2ndtoo.

«Должен признаться, мне интересно посмотреть, как будет выглядеть эта неуклюжая платформа. Не могу дождаться, когда зарегистрируюсь и начну троллить», — пишет CanOworms.

«Будет очень забавно наблюдать за тем, как либералы издеваются над платформой, как они пытаются уничтожить ее? Они будут тратить всё свое время на разговоры о том, как она ужасна, и что это будет конец демократии, и что это расизм, и что она поддерживает рабство, и в то же время несет наибольшую ответственность за изменение климата. Это разрушит их, и это меня радует», — предсказывает Dr.AneasTaint.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Если она когда-нибудь просто выйдет, это уже будет бомба», — подчеркивает trumpsafooll86.

О создании собственной медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG) Трамп объявил в октябре.

В качестве миссии TMTG заявлено «создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, использующим свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Facebook продлила блокировку аккаунта Трампа до 2023 года.

Однако восстановление аккаунта в социальной сети Facebook не интересует экс-президента США Дональда Трампа. Он пояснил, что руководство Facebook может вернуть доступ к его учётной записи через два года при соблюдении определённых условий. Экс-глава Белого дома добавил, что он не особо заинтересован в восстановлении своего аккаунта в данной социальной сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глава Facebook Марк Цукерберг

Кроме того, Трамп обвинил главу компании Facebook Марка Цукерберга в нарушении закона.