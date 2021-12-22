Сенатор-республиканец Митч Макконнелл отправил открытое приглашение сенатору-демократу Джо Манчину с предложением перейти в свою партию. Макконнелл, республиканец из Кентукки и лидер меньшинства, был поражен гневной реакцией, с которой столкнулся Манчин со стороны Белого дома и своих коллег-демократов из-за того, что он дал отпор дорогостоящему законопроекту президента США Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Gage Skidmore Митч Макконнелл

После этого часть левых демократов призвали Манчина покинуть партию. Сам сенатор публично не выразил намерения выйти из рядов партии.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«По всем признакам Манчин уже является республиканцем, поскольку его главные цели — а) забота о своих личных финансовых и политических интересах и б) препятствование деятельности Байдена. Но если Макконнелл думает, что отход Манчина от Демократической партии будет бесплатным, то он не внимателен. Если он все-таки покинет корабль, будет интересно посмотреть на реакцию Макконнелла, когда Манчин пригрозит поддержать демократов, если не получит то, что хочет. Точно так же, как он это делает сейчас. Конечно, всё это не будет иметь значения для Макконнелла, поскольку он никогда не был заинтересован в принятии законов, даже когда республиканцы контролировали обе палаты и президента. Макконнелла интересует только то, будет ли его имя предшествовать титулу лидера большинства. Если Джо Манчин обеспечит ему это, он с радостью примет его», — считает Jim.

Wikipedia.org Джо Манчин- Сенатор от штата Западная Виргиния

«Быть республиканцем сегодня означает «просто сказать «нет» всему». У них действительно нет ни встречных предложений, ни решений проблем, стоящих перед Америкой сегодня. Манчин будет чувствовать себя как дома», — указывает Tom Q.

«Я не знал, что политические лидеры тоже играют в детские игры», — комментирует amalendu chatterjee.

«Интриган первого порядка (Макконнелл). А его личной целью является только… он сам», — злится annpatricia23.

«Простите, республиканцы самисебя отодвинули на второй план. Хорошо известно, что у них нет никаких предложений по поводу того, как реально улучшить жизнь американцев. Для так называемой партии «за жизнь» всё, что на самом деле поддерживает жизнь людей, является для них анафемой», — считает James.

«Если Манчин перейдет на другую сторону, я обвиню тех демократов, которые бросали в его адрес ядовитые слова. Многие хотят, чтобы он покинул партию. Что ж, друзья, это будет пиррова победа. Митч получит молоток и возобновит свою обструкцию. К сведению, Манчин голосовал за законопроекты о помощи при пандемии и инфраструктуре», — напоминает Gordon.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократы и республиканцы

«Смена Манчина до конца года стала бы большим подарком для нашей страны. Его смена приведет к новому руководству Сената. Это навсегда положит конец разговорам о фиаско Байдена, комплектовании суда, прекращении филибастера и игнорировании правил Сената. Это потребует от Байдена большей отзывчивости и подотчетности и принесет большое облегчение нашей нации. Давайте сделаем это, мистер Манчин!» — восклицает Will I Am.

Ранее Манчин отметил, что вместо того, чтобы проталкивать дорогостоящий законопроект о реорганизации государственной экономики на сумму $1,75 трлн, Конгрессу следует сфокусироваться на борьбе со штаммом «Омикрон», а также решить проблему инфляции, от которой пострадало множество американцев.