В Южной Корее нарастает возмущение поведением судьи, вынесшего «слишком мягкий» приговор.

Джордж Уэсли Беллоуз. Казнь на электрическом стуле. 1917

По сообщениям южнокорейских СМИ, 22 декабря суд Тэджона приговорил 29-летнего мужчину, надругавшегося и с особой жестокостью забившего до смерти маленького ребенка, к 30 годам тюремного заключения.

Ходатайство обвинения о «химической кастрации» было отклонено.

Между тем мать погибшего ребёнка приговорили к 1,5 года тюремного заключения за соучастие в сокрытии тела жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2021 года мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, накрыл 20-месячную девочку постельным бельем, бил и топтал её, потому что ребёнок постоянно плакал. После этого мужчина и мать ребёнка спрятали тело малышки в морозильную камеру, которую впоследствии передвинули в ванную комнату.

Подсудимый также обвиняется в надругательстве над жертвой перед жестоким избиением.

Читайте также: «Верните смертную казнь» — в Южной Корее обсудили шокирующее убийство

(сс) pgbsimon Жестокое обращение с детьми

Члены Корейской ассоциации по предотвращению жестокого обращения с детьми и граждане, наблюдавшие за процессом вынесения приговора, посчитали наказание «слишком мягким». Некоторые из них не могли сдержать слёз в зале суда.

«Всего 30 лет? Кажется, ему смягчили приговор. Кто в нашей стране пишет законы?» — интересуется ebs3***.

«Его нужно казнить», — предлагает fkr0***.

«А что насчет физической кастрации?» — интересуется apoc***.

«Просто сделайте из него евнуха, и пусть так живет до конца своих дней», — рекомендует jkgb***.

«Почему 30 лет? Если он выйдет в 55, то снова совершит подобное», — предполагает mp04***.

«Сошлите его на необитаемый остров» — предлагает myou***.

«Надеюсь, в нашей стране вернут смертную казнь», — надеется chae***.

«От него нужно избавиться! НАВСЕГДА!» — пишет kcno***.

«Задумывался ли судья о смертной казни, когда рассматривал дело?» — интересуется psj6***.

«Если бы это случилось в семье судьи или ближайшего родственника, тогда бы он остался в стороне?» — интересуется ksle***.

succo Суд

«Почему наши судьи так «любят» сексуальных преступников? Судьи — их сообщники. Неужели вам не жаль бедную 20-месячную девочку?» — вопрошает kh71***.

«Ему нужно было дать пожизненное», — возмущается dnfl***.

«Почему отказали в химической кастрации?» — интересуется ymee***.

«Я бы не хотел, что бы на мои налоги кормили такого, как он», — пишет muse***.

«Надеюсь, он станет подопытным в каком-нибудь исследовании препаратов от COVID-19», — надеется bbul***.