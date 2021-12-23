Тихо и незаметно минула тридцать пятая годовщина советско-американского саммита, состоявшегося 11−12 октября 1986 года в исландской столице Рейкьявике. Встреча не увенчалась подписанием каких-либо документов, но считается важной вехой в советско-американском переговорном процессе по стратегическим наступательным вооружениям и первым шагом к завершению эпохи Холодной войны. Как выяснилось позднее, подписанием юридически обязывающих документов не завершились и некоторые иные переговоры американской стороны с советским руководителем М. С. Горбачёвым. В частности, по такому жизненно важному для СССР вопросу, как «нерасширение НАТО на восток», глава СССР удовлетворился лишь устными гарантиями. Но, как гласит народная мудрость, «обещать — не значит жениться». И в ЗАГС тогда нас так и не позвали, чему есть также народное, но уже непечатное определение.

Питер Рубенс. Аллегория войны и мира (фрагмент)

В результате войска НАТО без каких-либо потерь, даже и морально-репутационных, вышли на позиции, занимаемые Вермахтом в июле 1941 года в Прибалтике, и вплотную подобрались к таковым на восточных границах бывшей Украинской ССР по состоянию на октябрь того же года. Таким образом, сводя практически на нет, по мнению США и их бесчисленных лимитрофов (имеющих, как им кажется, равные права с «боссом» в рамках блока НАТО), переговорные позиции России.

Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Рейкьявик,1986

Для дальнейшего разбора ситуации уместно отметить схожесть инструментария, применяемого «нашими партнёрами» — что перед «Рейкьявиком-86», что в настоящее время. Здесь и обвинения в агрессии: ввод советских войск в Афганистан в 1979 году, и события на части бывшей Украинской ССР, длящиеся с 2014 года. Но наибольшие ассоциации, конечно же, вызывают трагедии с пассажирскими «Боингами». Южнокорейским, сбитым 1 сентября 1983 года после длительного пребывания в воздушном пространстве СССР и молчаливого игнорирования многократных требований убраться обратно. И малайзийским, расстрелянным 17 июля 2014 года из так и не установленного нидерландским судом зенитно-ракетного комплекса на востоке Донецкой области Украины, над территорией проведения ВСУ Украины «антитеррористической операции». Примечательно, что в гибели малайзийского лайнера, вопреки фактам и даже мнению малайзийской стороны, обвинены как пророссийские «сепаратисты», так и сама Россия. Вердикт, конечно же, будет суров в степени, обратно пропорциональной фактам и несвоевременной справедливости. Но дело совсем не в нём, так как удобство и эффективность не в первый раз применяемого для достижения конкретной цели инструмента зависит совсем от иных его качеств. А главное — от намерений (оставшихся прежними) и мастерства (давно уже утраченного) владельца данного инструмента. Потому ситуация — в большинстве её аспектов — всё больше и больше напоминает фарс. С не менее тяжкими, впрочем, по сравнению с прошлым последствиями, во времена оные так и не наступившими. Предпосылок к чему было более чем достаточно.

Osce.org Обломки самолета MH17

Как известно, разработка операции западного блока сил антигитлеровской коалиции под говорящим названием «Немыслимое» была завершена ещё до взятия Берлина и подразумевала разгром советских войск с привлечением так и не расформированных и не до конца разоруженных сил Вермахта. И с применением ядерного оружия, достаточного количества которого на тот момент у наших союзников не оказалось. А ведь до знаменитой Фултонской речи отошедшего от дел, но остававшегося на Западе «символом Победы» Уинстона Черчилля, обозначившего цели и критерии будущей Холодной войны, оставалось ещё два года. «Заморозить» которую позволили лишь невероятные усилия нашего народа по восстановлению страны и выводу её оборонных возможностей на почти сопоставимый с «западным блоком» уровень.

Фултонская речь. Уинстон Черчилль

Что дало нашим оппонентам новый повод для измышлений. Речь пойдёт о военной доктрине СССР, о которой большинство знает со слов противника. А именно: о намерении Советской армии внезапным ударом выйти к Ла-Маншу, почему-то без намерений форсировать его. Жизнь же, как и содержание самого документа (известно автору в силу профессиональной деятельности, но комментироваться не будет — как относящееся к гостайне), показывала обратное. А именно: наши намерения ограничивались лишь обороной. О чём красноречиво говорили и состав войск, и состояние инфраструктуры Прибалтийского (к примеру) военного округа. В качестве самого наглядного примера можно взять Литовскую ССР, на территории которой ударных вооружений было явно недостаточно для наступательной операции выше оперативного уровня. Танковые подразделения были немногочисленны и сосредоточены в столице республики. На местах форсирования изобилующих в тех местах водных преград количество автомобильных мостов, способных выдержать вес танка, практически не было. Причиной чему было знание намерений противника и недавняя военная история региона, который в Отечественных войнах (что 1812-го, что 1941 годов) дольше нескольких суток удержать так и не удалось. Непоказательным исключением была лишь Первая мировая война, к которой Каунасская крепость (по факту — укрепрайон) была почти (именно почти!) готова. Но пала из-за предательства её преклонных лет командира, бежавшего с приближением противника в тыл вместе с семьёй (осужден к тюремному заключению). Форты, не приспособленные к круговой обороне, дрались в окружении без связи и поддержки извне около месяца…

Российские войска проходят через польский город во время Великого отступления. 1915 год

Военная расстановка сил времен перестройки, конечно же, была совсем иной: на территории ГДР и ПНР были сосредоточены серьёзные силы стран Варшавского договора. Тем не менее, несмотря на приписываемые им западной пропагандой агрессивно-наступательные намерения, ни в какую Францию с Бельгией и проч. они не собирались. Тому есть косвенное подтверждение: в планах подразделений КГБ Литовской ССР на военный период речь шла только лишь о действиях в условиях оккупации, включающих организацию партизанских отрядов, подпольной работы, проведение разведывательной и диверсионной деятельности и прочего. И только небольшая часть сотрудников переводилась на службу в особые отделы действующей армии и отходила вместе с ней (в условиях же наступления задачи территориального органа госбезопасности были бы иными). В мирное же время собственно контрразведывательная работа (помимо деятельности по защите конституционного строя) была более чем напряженной и увлекательной: закрытый для посещения иностранцами регион был слишком «популярным» местом притяжения иностранных разведчиков под дипломатическим прикрытием, как с целью легального непосредственного сбора информации, так и для связей с агентурой, которая (часто — успешно) выявлялась. К примеру: возле железнодорожного моста дороги на Калининград был задержан довольно возрастной гражданин ФРГ за фотосъёмкой нижней, не наблюдаемой из космоса части конструкции моста и измерением скорости течения реки Неман под ним (что необходимо для подрыва объекта миной, силами боевых пловцов). В ходе допроса задержанный был разоблачён автором как бывший агент «Абвера», бежавший из заключения ещё в 1947 году. Был передан в вышестоящую структуру, но грянул «путч», положивший конец работе КГБ Литовской ССР, никакого отношения к тому позору (как и к январским событиям того же, 1991 года) не имевшему. Дальнейшая судьба западного агента автору неизвестна: скорее всего, уже умер; дома, в покое и достатке.

Приведенный пример, пусть неполно и субъективно, доказывает отсутствие каких-либо агрессивных планов ныне не существующей уже страны по отношению к соседям из иных «блоков». Если, конечно, не считать вероломной агрессией встречный бой и преследование отступающего противника. Хотя бы и до того же Ла-Манша, если так ему будет удобнее капитулировать.

Иллюстрацией же нынешних «агрессивных намерений» по отношению к прибалтийским странам-лимитрофам блока НАТО являются личные наблюдения автора, посетившего Литву несколько лет назад. Так, в Каунасе поразило неприлично избыточное количество лиц в военной форме: такого не было даже в советские времена, когда в городе и окрестностях, помимо частей внутренних войск и РВСН, дислоцировались штаб 7-й дивизии ВДВ и 108-й полк ВДВ в полном составе. И это — не считая крупного предприятия по ремонту боевой бронетехники (в просторечье — «танковый завод», хотя собственно танков там не ремонтировали; к тому же, как было сказано, по местным мостам они всё равно проехать бы не смогли) и т. н. вертолётной базы — авиаремонтного предприятия, работавшего с вертолётами, ранее поставленными на экспорт. Предприятие это существует и поныне под названием «HELISOTA», потому удивляться наличию в странах НАТО и на Украине ИСПРАВНЫХ боевых и транспортных вертолётов «Миля» не приходится; удивляться можно лишь наличию на том предприятии российских запчастей, но это другая, пусть и смежная, тема.

То есть концентрация вооруженных сил в Литовской Республике уже и в 2017 году была неприлично велика для такой маленькой и «мирной» страны. На обратном пути в Москву (через Латвию), уже на российской территории военных автор практически не видел (кроме погранслужбы и таможенников): на шоссе встретился лишь один (!) грузовик защитного цвета и с армейскими номерами, а первые военные — три офицера — у здания Генерального штаба уже в Москве. Было грустно осознавать либо утрату навыков (что вряд ли), либо сам факт увиденного.

Понятно, что оппоненты (в лице их заокеанского хозяина) о существовании границ дозволенного что-то слышали, но уже — давно. Слишком давно, как показывают последние события. Об этом, как сообщаетИА REGNUM, 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны как раз и говорил президент России Владимир Путин. Президент рассказал, что сложившаяся в Европе наряжённая ситуация — вина США. При этом с каждым шагом американцев положение ухудшается.

«Сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал. Ну что, это не понятно, что ли, кому-то? Должно быть понятно», — произнёс Путин.

Понятно, что без нового «Рейкьявика» миру уже не обойтись. Во избежание новых «Хиросим» и подобных проявлений боевого духа демократии «западного» образца, в прицеле которой куда ни глянь — всюду неотёсанный и агрессивный Восток. Что-то надо менять: либо прицел с компасом, либо — глобус. Судьбе которого на настоящий момент не позавидуешь.