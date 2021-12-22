В Краснодаре — крупный коррупционный скандал. Силовики задержали мэра города Андрея Алексеенко по подозрению в получении взятки дорогим ружьём.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Информация о задержании Алексеенко, который, кстати, лишь месяц успел проработать на посту главы администрации Краснодара, появилась утром 22 декабря и некоторое время официального подтверждения не имела. После в пресс-службе мэрии подтвердили проведение оперативных действий, а позже уже Следственный комитет сообщил о задержании мэра и возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере по материалам УФСБ.

Взятку, как полагают следователи, Алексеенко получил ещё в 2018 году, когда занимал пост первого заместителя губернатора Краснодарского края и курировал, в частности, вопросы градостроительства.

«По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков», — говорится в сообщении СК.

Krd.ru Мэр Краснодара Андрей Алексеенко

Позже СК опубликовал краткий фрагмент оперативной съёмки беседы Алексеенко со следователем.

Отметим, что рекомендовал Алексеенко на пост мэра Краснодара лично губернатор Вениамин Кондратьев — после беседы с ним тот перешёл с должности первого вице-губернатора на пост первого вице-мэра и исполняющего обязанности главы города.

Задержание Алексеенко уже бурно обсуждается в социальных сетях, причём многие пользователи уверены — мэр перешёл кому-то дорогу.

«В 2018 году была взятка, уже люди три года в этом доме живут, получается, но пока он не стал мэром, это никого не беспокоило?» — возмущены пользователи.

«Когда начнут уже проверять заранее кандидатов на такие должности… Или же это факт недобросовестной работы СК, что такая информация всплывает только спустя года?» — спрашивает Кирилл К.

«Такие компроматы на всех чиновников имеются. А всплывают они, как в политике, в нужное время», — уверена Елена Г.

«Интересно, зачем государственному служащему ружьё за 1 600 000 рублей? В кого он из этого ружья стрелять собирался?» — интересуется Сергей М.

«Почему-то раньше это ружье никому не нужно было, а теперь пригодилось, видно, кому-то не угодил уже в должности мэра», — уверен Алексей Н.

«Как говорил Чехов, «если на стене весит ружье, то оно обязательно выстрелит», — вспоминает классика Адам Ч.

«Надо ещё проверить, что было в те годы, когда он в детский сад ходил, явно там тоже не чисто», — уверена Лена К.

«Похоже на повод снять Кондратьева за «утрату доверия». Он же Алексеенко назначал», — предполагает Александр Б.

«Кто мешал два года тому назад про ружьё вспомнить??? Мэра Краснодара взять — не первого зама губернатора», — написал Ангел Прав.

Kremlin.ru Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев

«А кто городом будет хозяйкать?» — интересуется Ян П.

«Ружьишко за полтора ляма, на носорогов, наверное», — предполагает Макс Б.

«Не прошёл испытательный срок, так сказать», — иронизирует Артём С.

«Дело даже не в том, что три года назад он получил взятку, они там все берут. Видимо, именно сейчас товарищ кому-то дорогу перешел, вот и надо привлечь», — считает Ольга Р.

«Он ведь не просто ружье получил, он ведь землю распродает. И кажется, ещё глубже копнут, ещё не то всплывет. Веня знает, кого назначать», — пишет Алексей С.

«Место проклято», — уверен Максим Ч.

«А говорят, у сапёра опасная работа…» — иронизирует Семён К.

«Еду в Магадан», — цитирует песню Вася О.