Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшее время специальные представители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений между двумя странами могут провести встречу. Правда, он не уточнил место и ее детали, но это наводит на мысль, что между Анкарой и Ереваном уже проводятся закрытые консультации, что фактически означает запуск переговорного процесса.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Но сначала о нюансах важного свойства. Дело в том, что после второй карабахской войны премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о готовности нормализовать отношения с Турцией «без предварительных условий». За последние десятилетия было предпринято несколько попыток в направлении урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой, но правы те, кто считает, что еще никогда Армения не имела в этих переговорах столь шаткого переговорного фундамента. Добавим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также направлял сигналы Еревану, что Анкара готова начать налаживать отношения с Арменией, но в качестве условия ставил «конструктивное движение с армянской стороны к миру с Азербайджаном», и в частности готовность к разблокированию транспортно-экономических связей. Однако Еревану никогда не нравилось, что Анкара ставит ему предварительные условия.

В этой связи некоторые эксперты утверждали, что «было бы логично и правильно сначала наладить отношения Армении с Азербайджаном, поскольку нагорно-карабахский конфликт произошел именно между этими странами», а Турция, поддержавшая Азербайджан, ушедшая от прямого вовлечения в военное противоборство с Арменией, «могла бы и подождать». Был и другой вариант: параллельно начать турецко-армянскую нормализацию с армяно-азербайджанским урегулированием. Теоретически такое было возможно, но при условии, что Баку и Ереван будет следовать букве и духу подписанного 9 ноября 2020 года соглашения, особенно по части разблокирования региональных транспортно-экономических коридоров. Тут появились проблемы. Баку решил связать Анкару так называемой «пакетной дипломатией». Ее главный смысл: без решения азербайджано-армянских проблем постконфликтного периода о нормализации турецко-армянских отношений речи быть не может.

Primeminister.am Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

После встреч и переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна в Сочи и в Брюсселе Баку дал согласие на сближение Анкары с Ереваном. Заработала платформа «3+2», в рамках которой Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Иран стали обсуждать имеющиеся проблемы. Именно в таких условиях начал реализовываться сценарий Пашиняна по нормализации отношений в первую очередь с Турцией. Но в этой схеме все же заложена интрига, которая предусматривает появление на турецко-армянском треке новых неожиданных сюжетов, что еще раз показывает, что армяно-турецкое примирение никогда не было исключительно внутриполитической проблемой двух стран. Конечно, это часть большой кавказской игры, в которой у «больших игроков» есть собственные соображения. И речь идет не только о Кавказе. На днях авторитетное турецкое издание Cumhuriyet выступило с предупреждением «не торопиться с принятием необходимых шагов по сближению с Арменией до тех пор, пока достижения Азербайджана во второй карабахской войне не будут зафиксированы в окончательном соглашении». Это первое.

Второе: Анкаре рекомендуют на этом направлении «заботиться о сбалансированности в отношениях с Россией», потому что в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией» просматривается «американский след». Кроме того, Cumhuriyet полагает, что появление армянских дипломатов в Анкаре приведет «к активизации альянса Армения — Греция — греческая администрация Южного Кипра с подключением деятельности армянской диаспоры». «Малейшая авария в коммуникации между Турцией и Азербайджаном, — пишет это издание, — станет прекрасной возможностью в меньшем масштабе для альянса Армения — Греция — греческая администрация Южного Кипра, а в более крупном масштабе — как для США — ЕС, так и для России с Ираном».

(сс) Michal Klajban Флаг Турции и Северного Кипра

Вообще суждения «об американском следе» в отношениях между Турцией и Арменией появились не на пустом месте. Этот процесс, как выясняется, находится в плоскости сложных согласований. Турецкая сторона назначила своим спецпредставителем по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча, авторитетного и влиятельного турецкого дипломата, бывшего посла Турции в США. Как утверждает армянский академик-тюрколог Рубен Сафрастян, Кылыч не только близок к семье Эрдогана, но располагает серьезными связями с лидерами армянской диаспоры в США. Некоторые западные и турецкие СМИ утверждают, что кандидатуру Кылыча Эрдоган согласовывал с администрацией президента США Джо Байдена, что свидетельствует о выставляемых Анкарой в этой игре высоких ставках.

Что же касается Армении, то она назначила своим специальным представителем на переговорах с Турцией вице-спикера парламента Рубена Рубиняна, который некоторое время жил в Турции, где занимался какими-то исследованиями на гранты от турецких организаций. Он не профессиональный дипломат и у него нет опыта переговорщика, что позволяет многим армянским экспертам гадать о причинах такого выбора Пашиняна «в обход кандидатур профессиональных армянских дипломатов». В лагере скептиков считают, что у нынешних властей, испытывающих откровенный кадровый голод по многим направлениям, нет тяжеловеса, сопоставимого с Кылычем. Другая причина описывается так: в процессе намечающего турецко-армянского диалога основные вопросы уже предопределены и Рубинян либо выступает «в роли всего лишь формального символа, либо реальным переговорщиком с Кылычем будет сам Пашинян».

facebook.com/ruben.rubinyan Рубен Рубинян с Петром Толстым

Если отталкиваться от этого мнения, то видны уровень намечающейся игры и важность, с которой Анкара относится к данному вопросу. При этом Турция уверяет, что будет координировать свои действия с Азербайджаном, хотя понятно, что речь идет уже о направлениях во внешней политике Турции, не имеющих к Баку прямого отношения. И еще. Вашингтон уже выразил удовлетворение устами госсекретаря США Энтони Блинкена, объявив, что будет способствовать достижению прогресса как в армяно-турецких, так и армяно-азербайджанских отношениях. Довольны и в других центрах — в Париже и в Москве. Но в какой степени нормализация отношений между Арменией и Турцией выражает коллективную волю армянского и турецкого народов и какие факты, касающиеся деятельности армянских и турецких государственных органов, могут считаться отражением этой воли? Станет ли Турция для Армении «окном в Европу»? Скоро мы получим ответы и на такие вопросы.