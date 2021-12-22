Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что он выражает опасение по поводу действий России, которая, воздерживаясь от увеличения объёмов поставок газа Европе, якобы хочет оказать давление на Евросоюз и добиться тем самым лицензирования проекта «Северный поток — 2», стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 22 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«А разве Запад не давит на Россию? А, понятно, это другое… Клоуны, блин», — пишет Tatjana S.

Многие пользователи оказались крайне удивлены заявлением главы дипломатии Евросоюза, потому что всё, что имела возможность видеть Россия со стороны Евросоюза за последние семь лет, — это бесконечные санкции и угрозы.

«А санкции — это что, признание в любви? Думай, Боррель, думай! Шевели мозгами! А то с такими счетами зимой свои же могут на кол посадить, вернее на сосульку!» — предупреждает Александрс В.

Некоторые комментаторы отмечают, что то, чем так недоволен Боррель, является лишь ответной реакцией России на агрессивную политику Евросоюза в её сторону.

«Европейский союз давит на Россию, в ответ Россия давит на Европейский союз. Всё идёт своим путём. Удивляться тут нечему», — считает Надежда Х.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

Часть людей полагает, что если бы в Европе действительно хотели иметь достаточное количество газа, то они не упирались бы рогом, а заключали с Российской Федерацией долгосрочные контракты на поставки голубого топлива.

«Так ведь, чтобы увеличить объёмы поставок, необходимо заключить дополнительные договоры, куда, когда и сколько. Кто-то с подобными предложениями выходил на «Газпром»? Нет? Так какие претензии?» — удивляется Борис А.

Ряд пользователей указывает на то, что Евросоюз создаёт невыносимые для России условия, в результате чего сам несёт колоссальные финансовые потери.

«Всего лишь разница в подходе. Евросоюз настаивает на варианте, чтобы «Газпром» привёз товар и кричал на рынке: «а кому газу?!». «Газпром» же резонно вполне заявляет, мол, нет, ребятушки, сначала договор с ценой, потом газ. И даже можно деньги ещё потом, но с твёрдой гарантией цифры и без выкрутасов. Вот и всё. Не вижу в позиции «Газпрома» ничего преступного. Я и сам так дела веду. Заказывайте, господа, заранее, и будет вам счастье», — советует Андрей З.

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия действительно может быть негативно настроена по отношению к Европейскому союзу, но на то есть очень и очень серьёзные основания.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток — 2»

«Страны Евросоюза не понимают положения России, потратившей столько средств и труда на прокладку трубопровода «Северный поток — 2» в тяжёлых условиях в подводной части, и в конце не получившей возврат средств от результатов труда. Такого поведения от членов ЕС поставщик газа не ожидал. Теперь нечего удивляться тому, что Газпром явно не расположен вести с Европой добрые беседы. Россию за её труды никто не благодарит, а наоборот, незаконно обвиняют в якобы агрессивных действиях. Это несправедливо со стороны ЕС. Поэтому РФ безразлично, по какой неподъёмной цене покупают газ от других поставщиков», — отмечает Berkinbay B.

Напомним, 20 декабря верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель написал в своём блоге о том, что выражает опасение по поводу действий России, которая, воздерживаясь от увеличения объёмов поставок газа Европе, якобы хочет оказать давление на Евросоюз и добиться тем самым лицензирования проекта «Северный поток — 2».