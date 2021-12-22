Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм на законодательном уровне запретила преподавать в школах ее штата критическую расовую теорию (Critical Race Theory — CRT), которая якобы помогает перевоспитывать население США. В Штатах вопрос преподавания CRT в последнее время является крайне противоречивым. Некоторые штаты, преимущественно демократические, поддерживают курсы, в то время как многие родители яростно выступают против.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Теория предполагает, что «человек, в силу своей расовой или половой принадлежности, с рождения является привилегированным, расистом, сексистом или угнетающим, сознательно или подсознательно».

Wikipedia.org Губернатор Южной Дакоты- Кристи Ноэм.

Напомним, сторонники идеи изучения критической расовой теории в университетах и школах объясняют необходимость курсов тем, что они помогут искоренить расизм в Соединенных Штатах. Однако большинство республиканцев не согласны с этой точкой зрения и считают, что ее изучение только искажает мировоззрение студентов.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Подумать только, мы «продвинулись» так далеко, что нам нужны законы, чтобы установить такие здравые логические ограничения. Очень печально для нашей страны», — пишет logix1.

«Критическая расовая теория противоречит здравому мышлению», — отвечает preserveourshoresoffreedom.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема расизма в США

«Печально, что нам нужны законы, потому что люди пассивны и предпочитают отдать своих детей в федеральное учреждение и оставить их там на 10 часов (включая промывание мозгов после школы), чтобы они могли просто заниматься своей карьерой вместо семейных дел», — указывает freedom_dog.

«Затем нам нужно избавиться от организованных и управляемых на национальном уровне профсоюзов учителей, а затем от законодательства о национальных школьных советах! Затем нам нужно сделать упор на науку в наших школах, чтобы мы могли конкурировать на международном рынке. Американское образование упало на 29 позиций в мировых рейтингах с тех пор, как я учился в школе (тогда мы действительно узнавали гораздо больше, чем дети сегодня!» — вспоминает wantmycountryback920.

Цитата из к/ф. «Дрянные девчонки». Реж. Марк Уотерс. 2004. США В американской школе

«Согласен! Единственная функция профсоюза учителей — это переговоры о следующем контракте. Откуда они получают всю эту власть, может быть только благодаря политическим взносам. Я предлагаю принять закон, запрещающий эти взносы самому профсоюзу. Если отдельные учителя хотят жертвовать — это их дело», — отвечает bleevit.

«Хорошо для штата. Говард Ли уже сделал это в Теннесси. Учитель в Бристоле недавно пытался это сделать. Его уволили. Он заручился помощью местной группы по защите прав меньшинств и обжаловал решение. Ему отказали…» — рассказывает ddt299.

«Демократам нужно, чтобы раса была фактором. Без этого у них нет платформы. Республиканские губернаторы должны продолжать контролировать свои штаты», — акцентирует InsanityMustStop.

«Недавно разговаривал с афроамериканцем, который является водителем грузовика. У нас состоялся хороший разговор о текущих событиях. Он осудил расовую теорию как политическую. Мы оба согласились, что не имеем отношения к прошлому, и каждый, у кого есть желание преуспеть, может это сделать», — делится realityisscary.

«Вы думаете, что афроамериканцы говорят вам правду о расе в Америке? Вы, снежинки, растаете, как только мы начнем рассказывать вам, как все обстоит на самом деле. Говорить с белыми людьми о расе — пустая трата времени! Поэтому мы лжем вам в лицо, вы не можете воспринимать правду!» — злится willtheconservative.

Takver Остановите расизм!

«Я считаю, что губернатор Ноэм отлично справляется со своей работой», — поддерживает WBH2.

«Преподавание CRT НЕ поможет объединить нашу страну; оно еще больше разделит нас!» — восклицает ima-deplorableone.

Как сообщало ИА REGNUM, Айдахо стал первым штатом, официально запретившим изучение критической расовой теории в школах и университетах. С 1 июля запрет на преподавание CRT вступит в силу и в штате Теннеси. Техас рассматривает возможность запрета.

Также преподавание CRT было запрещено во Флориде. При этом закон не накладывает запретов на обсуждение спорных аспектов истории. Учителям также не запретят отвечать на вопросы учеников или делать отсылки к историческим фигурам.