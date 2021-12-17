Российское общество очень остро реагирует на видео с пытками из мест лишения свободы, считают телеграм-каналы. К обсуждению проблем пенитенциарной системы российский сегмент Telegram вернулся после публикации новой порции видео с издевательствами над заключенными. Итог рассуждений популярных «телег» оказался не радужным — большинство из них убеждены, что изменить ситуацию в российских колониях будет крайне сложно или вообще невозможно.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

40.fsin.su В колонии

«На этот раз правозащитники опубликовали видео с пытками заключенных нескольких колоний в Красноярске. На видео сотрудник ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний — прим. ИА REGNUM) разговаривает в камере с двумя заключенными из числа «агентов». Затем появляется заключенный, которого начинают избивать и заталкивать в туалет, чтобы, по словам правозащитников, «изнасиловать и макнуть головой в унитаз», — написал телеграм-канал «Муниципальная песочница».

Автор поста напоминает, что незадолго до публикации новых видео с пытками произошло, на его взгляд, не менее знаковое событие — по тюрьмам якобы разошлось письмо от «воров в законе», которые призвали заключенных лояльно относиться к жертвам издевательств и унижений со стороны сотрудников ФСИН. Также криминальные авторитеты призывают не понижать таких людей в тюремной иерархии.

«По некоторым данным, «прогон» был составлен на воровской сходке самого высокого уровня: она проходила в присутствии вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Стоит ли говорить, что само это событие стало уникальным для преступного мира России?» — отмечает автор поста.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По мнению ряда телеграм-каналов, ответом власти на очередной скандал с издевательствами над заключенными стал законопроект, который ужесточает наказание за эти действия для должностных лиц и полицейских. В случае принятия правового акта пытки признают тяжким преступлением и за них будут давать до 12 лет лишения свободы.

«Очевидно, началась анонсированная реформа ФСИН с изменением «формата» работы. Судя по всему, «всплывшие видео пыток» были болезненно восприняты в Кремле», — высказался телеграм-канал «Алибабаич».

Однако об эффективности предстоящей реформы многие телеграм-каналы высказались достаточно скептически. Ужесточение наказания за пытки, на их взгляд, отнюдь не является гарантией того, что подобных преступлений станет значительно меньше.

«До 12 лет тюрьмы за пытки по новому закону — это сигнал власти о ее серьёзной обеспокоенности ущербом для своей репутации в результате скандала с утечками «пыточного досье». Однако антикоррупционное законодательство в РФ уже давно довольно жёсткое, а коррупционеров от этого не поубавилось, воровать меньше не стали», — написал телеграм-канал «Мастер пера».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Автор публикации убежден, что по аналогии с законодательством о противодействии коррупции ужесточение наказания за пытки может оказаться не слишком эффективным средством борьбы с издевательствами в местах лишения свободы. Полностью же остановить применение пыток в сложившейся системе вряд ли возможно, полагает «Мастер пера», который оказался не одинок в своих взглядах.

«Появление закона о пытках не обязательно приведет к их исчезновению. Как известно, суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. За последние годы у нас научились использовать закон весьма избирательно, тем более что наличие пыток надо еще доказать, а о системе объективного наблюдения за силовиками во время исполнения ими своих обязанностей в законе ничего не сказано», — отметил телеграм-канал «Cass&Ra».

Отметим, что далеко не все телеграм-каналы смотрят на будущее пенитенциарной системы в столь мрачных красках. Но и они убеждены, что исправить сегодняшнюю ситуацию будет не просто. К числу таких умеренных скептиков относится, к примеру, телеграм-канал «ПолитСатирКа».

»Система пыток, которая сейчас существует во ФСИН, конечно, позорная, но просто так избавиться от нее будет не просто. Причина проста: она вместе с системой унижений составляет фактически основу всей исправительной системы России. Это случилось не сегодня и не вчера, это было всегда, начиная с царской России. Исправить сложившуюся систему быстро не удастся. Можно запретить пытки, поставить видеокамеры, но проблему это не решит, так как нет замещающего механизма. И власти это понимают. Есть ли будущее у российской ФСИН? Есть, причем вполне себе нормальное. Вопрос в том, когда именно оно наконец-то наступит», — написал ТГ-канал.

Pixabay.com Тюрьма

Встречаются в Telegram и более смелые предположения. Например, канал «Темник» назвал подготовленный законопроект фундаментальным сдвигом в пенитенциарной системе. В пользу этого он приводит тот факт, что в документе содержится чёткое определение пыток и новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов.

«Самое интересное: СМИ подчёркивают, что законопроект внесли Андрей Клишас и Павел Крашенинников. При этом Людмила Нарусова не упоминается. А ведь именно она возглавляет в СФ рабочую группу по разработке законопроекта о пытках. Акцент на известной парочке законодателей — сигнал силовикам, которые ранее коллективно сопротивлялись изменению статуса-кво. Сигнал о том, что всё серьёзно — правила меняются, пытки недопустимы», — предположил автор публикации.

Council.gov.ru Людмила Нарусова

В том, что после принятия закона сотрудники ФСИН не смогут как раньше безнаказанно и без страха издеваться над заключенными, убежден телеграм-канал «Временное правительство». Однако и он позволяет себе оговорку, напоминая, что принять закон недостаточно, нужно также обеспечить его полноценную работу.

«Большая веха для силовиков. Принятие закона может пошатнуть их право на санкционированное насилие. Впрочем, не стоит забывать об особенностях правоприменительной практики — предпринимателей в России запрещено арестовывать по экономическим делам, однако спокойно арестовывают. Закон нужно не только принять, но и качественно его реализовать», — написал автор поста.