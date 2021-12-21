Пентагон опубликовал новые правила, направленные на борьбу с экстремизмом в рядах американских вооруженных сил, предупредив, что за «лайки» под экстремистским контентом в интернете, военнослужащие могут понести наказание. Новое руководство было подготовлено рабочей группой министерства обороны по противодействию экстремизму после беспорядков в Капитолии 6 января, в которых участвовали десятки действующих и бывших военнослужащих.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Физический акт симпатии — это, конечно, его продвижение, не так ли? А продвижение экстремистских групп, организаций, которые выступают за нарушение присяги конституции, свержение правительства, террористическую деятельность, а также «лайкание» — это продвижение, и это четко изложено в инструкции», — отметил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

Hispantv.com Джон Кирби

«Мне не нравится белый национализм или люди, которые увлекаются белыми националистами, но… разве свобода слова и другие наши права не являются тем, за что сражаются солдаты?» — недоумевает @ghostbernie2020.

«Ага и разве не справедливо было бы предположить, что тот, кто поддерживает белый национализм, не подходит для службы в армии?» — отвечает @__equality9.

«А еще определение «экстремистского контента» постоянно меняется…» — соглашается @irishkelly1212.

«Этот закон может привести к военному трибуналу. Фанатизм не является правильной точкой зрения. Она должна быть изгнана», — пишет @fergavicious1.

«Пора разделить их на команды для войны», — комментирует @clyde_harbinger.

«Кто будет следить за социальными сетями более 3 миллионов военнослужащих? Входит ли это в оборонный бюджет?» — интересуется @espring9.

«Кто будет решать, что попадает под определение «экстремизма», «белого национализма» и любого другого термина?» — задается вопросом @BaezBaezrogelio.

«Значит с этим разобраться важнее, чем с сексуальным насилием в армии?» — спрашивает @rhondabannard.

«Боже мой, да США были построены на экстремизме», — указывает @Trash_Panda_A.

«Тем временем в стране свободных…» — отмечает @crispknot.

«Надеюсь, что можно поставить «лайк» под этой статьей», — иронизирует @andyojones.

«Необходимо также провести реальные проверки. Лидеры национальной гвардии, которые не подчинились приказам о вакцинации на прошлой неделе, должны быть освобождены от командования», — категоричен @Lurpynerd.

«Мы же не хотим, чтобы солдаты были экстремальными? А как насчет экстремальной доброты, экстремальной щедрости?» — задает вопрос @DonStockbauer.

The U.S. Army ВС США

«Хорошо на бумаге, но это оставляет больше вопросов, чем ответов. Что такое «хороший» сайт или контент в социальных сетях? Кто их оценивает? Какие политические и/или социальные убеждения имеют те, кто принимает решения? Одобрение одного генерала может вызвать неодобрение другого генерала. Это скользкая дорожка», — пишет @TRGames93.

Напомним, что известный американский радиоведущий Марк Левин осудил Демократическую партию за политизацию беспорядков в Капитолии 6 января и заявил, что расследование причин и обстоятельств данных событий, которое проводит специально созданный комитет палаты представителей, похоже «на те расследования, которые проводил Иосиф Сталин».

«Вы можете наблюдать, как СМИ и Демпартия с помощью пропаганды пытаются превратить 6 января в какое-то событие… чтобы использовать его против консерваторов, против Дональда Трампа, против любого, кто с ними не согласен. Они взяли этот способ прямо из старой советской книги», — сказал Левин.