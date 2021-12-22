Заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что ситуация в отношениях России с США и НАТО очень тяжёлая и может стать ещё хуже, поэтому Москве требуется срочный ответ Вашингтона на предложения по безопасности, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 21 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

»Вот даже как? Ну, здесь тогда действительно уже становится интересно. Раньше Россия так не жала. Дело пахнет порохом?» — задаётся вопросом Ник В.

Многие пользователи пришли к выводу, что российская сторона делает всё правильно, подгоняя Соединённые Штаты с их решением по поводу гарантий безопасности.

«Всё правильно, нельзя сидеть на телефоне в постоянном ожидании заветного ответа со стороны Запада. Решение требуется здесь и сейчас, иначе Российская Федерация, как говорится, за себя не отвечает», — пишет Андрей Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что США специально тянут время, потому что своё решение они уже приняли — не соглашаться ни на какие условия, которые предлагает Москва.

«Да плевать они хотели на наши «красные линии»! Им верить нельзя! Действовать надо наступательно, а не оборонительно. Ответа разумного со стороны Запада всё равно не будет», — считает Геннадий Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красные линии

Часть людей полагает, что России требуется любой ответ со стороны Запада, чтобы, основываясь на этом, строить дальнейшие планы по отстаиванию национальных интересов.

«Неужели в Кремле думают, что США это подпишут? Руководство Российской Федерации знает, что такой документ никто подписывать не собирается. Там же идёт речь о создании чётких сфер влияния, как для России, так и для США. Такие вещи принято не выносить вовне, поэтому ждать таких откровений от Америки нет смысла. Вопрос Украины и Грузии там даже не так важен, как это», — поделился своим мнением Максим Б.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству пора сменить оборонительную позицию на наступательную.

«Москве не нужно ждать ответа из Вашингтона. Пора действовать. Предлагаю: перебросить наши тяжелые бомбардировщики на Кубу и в Венесуэлу, разместить ядерное оружие в космосе, помочь странам Латинской Америки в разработке собственного ракетно-ядерного вооружения, выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и, при удобном случае, демонстративно уронить пару атомных бомб у берегов США в нейтральных водах, чтобы они взорвались, не причинив никому вреда», — пишет Александр Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что Соединённые Штаты недооценивают то, на что способна Россия, если её разозлить.

«Американцы забыли, что такое война на своей земле, поколения уже поменялись. Все войны они вели за своей границей и ужасов войны у себя дома они не видели. Думают, что, случись снова война, то они отсидятся у себя за океаном. Все, на кого они нападали, даже не имели нормальной авиации и уж тем более ядерных ракет. Но ведь тут ситуация совсем другая: Россия и США могут не только друг друга уничтожить, но и весь мир в придачу!» — напоминает Виталий Ч.

Steven Hitchcock Армия США

Напомним, 20 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам о том, что ситуация в отношениях России с США и НАТО очень тяжелая и может стать ещё хуже, поэтому Москве требуется срочный ответ Вашингтона на предложения по безопасности.