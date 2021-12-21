Прошло уже пять дней после опубликования проектов Договора между Российской Федерацией (далее Договор) и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов организации Североатлантического договора (далее Соглашение). За прошедшие дни мы стали свидетелями весьма и весьма нервозных антироссийских выпадов самых разных лидеров коллективного Запада.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Читая и анализируя многочисленные статьи и интервью самых разнокалиберных должностных лиц США, Великобритании и Евросоюза, пришел к однозначному выводу: Россия на весьма доступном для понимания языке объяснила коллективному Западу об опасности курса США и НАТО, чреватого ввергнуть планету Земля в глобальную катастрофу. В этих условиях вселяет оптимизм четкая позиция председателя КНР Си Цзиньпиня, который поддержал российские проекты ограничений для США и НАТО по гарантиям безопасности.

Я не стану подробно излагать свои суждения по этим судьбоносным проектам и вовсе не из-за отсутствия мыслей, убедительно свидетельствующих об их крайней востребованности. Нет, конечно, нет. Я вполне осознаю всю глубину каждой из 8 статей Договора и 9 статей Соглашения, их нацеленность на предотвращение ядерной катастрофы, чтобы претендовать на профессиональный многоплановый анализ этих документов, которые в случае их полного осмысления и принятия коллективным Западом по праву могут быть расценены как исторические. Без излишней патетики могу сказать, что 17 декабря 2021 года, прочитав Договор и Соглашение, меня переполнило чувство гордости за Великую Россию, за его достойнейшего лидера, глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина, за членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. Вместе с тем после опубликования Договора и Соглашения я с нетерпением ждал созыва экстренного саммита государств — членов ОДКБ, уже не приходится говорить руководства Республики Армения, к которой в 2022 году переходит председательство в ОДКБ. Увы, я не учел, что случись такое: старина Сорос и друг Эрдогана экс-посол Великобритании в Турции, ныне шеф MI6 Ричард Мур незамедлительно убрали Никола Пашиняна с должности премьер-министра Армении за слабые потуги по избавлению от раболепства от спецслужб с берегов Потомака и Туманного Альбиона.

Primeminister.am Никол Пашинян

Вместо послесловия. По сложившейся традиции свои статьи (письма) я стараюсь завершать на оптимистической ноте. К сожалению, для оптимизма нынче нет оснований. Впрочем, не буду спешить с выводами. Так, вчера, 20 декабря 2021 года политсовет партии «Национальная безопасность» на своем чрезвычайном заседании утвердил текст заявления, в котором четко записано: «Считаем необходимым создание соответствующих предпосылок для вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии».

Меня как убежденному стороннику безальтернативности вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии, более того, автору недавно опубликованной на армянском и русском языках книги, аж в тысячу страниц, под заголовком «Альтернативой вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии является война», сильно обрадовала эта новость. Ведь лидер партии «Национальная безопасность» Гарник Самвелович Исагулян является убежденным сторонником всестороннего углубления и развития союзнических отношений с Российской Федерацией.

(сс) 23artashes Исагулян Гарник Самвелович

Заявление партии «Национальная безопасность» не могло не встревожить власть предержащих Армении, ставленников спецслужб коллективного Запада, которые денно и нощно создают почву для более масштабного вхождения члена НАТО Турции в Республику Армения. И далеко не было случайностью назначать главным переговорщиком по братанию Армении с Турцией вице-спикера национального собрания Армении соросовского стипендиата Рубена Рубиняна, успевшего годик проучиться в Стамбульском университете, которого парламентская оппозиция небезосновательно характеризовала агентом турков. Напомним читателям, что с турецкой стороны переговорщиком по налаживанию турецко-армянских отношений назначен бывший посол Турции в США Сердар Кылыч.

Уважаемый читатель, так вот Гарник Исагулян после государственного переворота апреля-мая 2018 года на интернет-телевидении LiveNews. am систематически доказательно развенчивал антинациональную суть Пашиняна и его команды, ставленников спецслужб Запада и Турции. В наши дни пашиняновский режим вступил в стадию агонии, так как у них есть ясное понимание своей обреченности за содеянные злодеяния против армянского народа в условиях усиления позиций убежденных поборников вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии… Сегодня днем Гарник Исагулян был арестован. Как образно выразился в связи с этим вопиющим беззаконием один из соратников Исагуляна Армен Григорян — главная причина ареста Исагуляна — это его нескрываемый патриотизм, а стало быть его вера в безальтернативность вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии .