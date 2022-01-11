Комитет партии республиканцев (RNC), занимающийся сбором средств для промежуточных выборов в палате представителей США, собрал $10,9 млн за ноябрь, обогнав комитет Демократической партии (DNC), который собрал $9,1 млн в прошлом месяце. Для RNC это лучший сбор средств в истории за ноябрь после президентских выборов. С учетом ноябрьского сбора, республиканцы собрали за первые 11 месяцев 2021 года порядка $147,3 млн, немного опередив демократов, которые собрали $146,5 млн.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Цифры указывают, что республиканцы энергично движутся к промежуточным выборам на фоне того, как президент-демократ Джо Байден теряет свою популярность среди населения. Отметим, что партия президента почти всегда проигрывает на промежуточных выборах.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Да! И большая разница между DNC и RNC в том, что демократы получают большую часть своих пожертвований от фармацевтических компаний, крупных корпораций и групп особых интересов, таких как компании из Китая, о которых мы не знаем! В то время как республиканцы — это более честный путь с небольшими пожертвованиями от реальных людей!» — пишет pmanwaring.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократы и республиканцы

«Больше денег — это, конечно, хорошо для республиканцев. Но выбор правильных кандидатов более важен. Надеюсь, что в 2022 году будет избрано больше твердых консерваторов», — комментирует wolfgan1.

«И партия республиканцев должна проделать гораздо лучшую работу по охвату всех регионов нашей страны, потому что слишком много людей считают себя демократами, но не понимают, что на самом деле они республиканцы», — отвечает Live2HikeFishBike.

«Мне нравится быть консерватором. Мы, консерваторы, гордимся своей философией. В отличие от либералов, которые постоянно ищут новые слова, чтобы скрыть свои истинные убеждения, и находятся в состоянии вечного переосмысления, мы, консерваторы, не извиняемся за свои взгляды», — заявляет NJFishHead192.

«Бессмысленно сравнивать финансирование Д и Р, когда Сорос вложил миллиарды в выборы через черные ходы и лазейки. Сорос тратит выделенные ему $18 млрд, чтобы платить наличными залоги за нарушителей закона и покупать окружных прокуроров и других чиновников на уровне штата для продвижения лево-прогрессистской повестки дня», — отмечает user4517.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

«Этот избирательный цикл не имеет никакого отношения ни к республиканцам, ни к демократам — всё дело в независимых избирателях. Пойдут ли они на поводу у Байдена и созданного им беспорядка или скажут «нет»?» — задается вопросом walker64.

«Я не думаю, что следует разрешать партиям брать деньги на избирательную кампанию, которые поступают из-за пределов округа», — размышляет JustSayinMyTwoCents.

«Я не думаю, что деньги на избирательные кампании вообще должны существовать. Проведите несколько теледебатов для кандидатов, и на этом всё. Я уверен, что рекламодатели и СМИ смогут покрыть все расходы, связанные с их проведением», — отвечает Jenksy.

«…У демократов будет больше денег во время выборов, потому что именно тогда крупные доноры демократов начнут делать пожертвования!» — считает bowman02.

«И не забывайте о способности левых скрывать информацию через FB, Twitter, YouTube и другие платформы (например, они уничтожили Parler) или искажать/скрывать ее в принадлежащих левым новостных изданиях, таких как NYT и WAPO. Всё это помогло левым на выборах 2020 года. Интересно, сколько это стоило в реальных долларах?» — отвечает Bigolug10.

«Каким-то образом я попал в список электронной почты каждого кандидата, и каждый из них сообщает мне, что они не достигли своей цели по сбору средств, и для меня очень важно пожертвовать деньги, чтобы у них был шанс на борьбу. Интересно видеть, что национальные партии собирают деньги от тех, кто может позволить себе пожертвовать, и я хотел бы оказаться в такой ситуации, но всё, что я могу сделать, это проголосовать, что гораздо важнее, чем просто дать деньги», — считает sales7.

«Я бы предпочел увидеть, откуда берутся эти деньги и куда они их тратят (чтобы повлиять на выборы в штате в интересах партии, а не избирателей)», — пишет oregonusmaximus648.

Ранее в октябре комитет партии республиканцев, занимающийся сбором средств для промежуточных выборов в палате представителей США, рассказал, что собрал более $150 млн с начала 2021 года. Эта рекордная сумма, собранная за девять месяцев, на 74% больше, чем республиканцам удалось собрать в прошлом году. В октябре у группы на руках было $65 млн наличными, что почти в три раза больше, чем у них было в это же время четыре года назад.

«Демократы в палате представителей спешат к выходу, потому что они знают, что их дни сочтены, и мы надеемся продолжать давление», — сказал в своем заявлении председатель национального республиканского комитета Конгресса Том Эммер.