Уже в будущем году власти Украины намерены добиться понимания точных сроков вступления в НАТО. Об этом 21 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Ивано-Франковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы желаем <…> получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную, и хотим ее получить в (20)22 году», — сказал он.

Кроме того, Зеленский добавил, что также Киев намерен в течение ближайших лет достичь членства в Европейском союзе и «вернуть» Крым.

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Заявление Зеленского обсудили ва YouTube-канале Klymenko Time, а также в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и 112.ua. Многие напомнили, что Запад уже очень много раз указывал украинскому руководству на то, что в НАТО и ЕС Украину не ждут.

President.gov.ua Конференция «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства»

«А что? Возможно, приём Украины в НАТО — неплохой выход. Учитывая, как Украина справляется со своей экономикой и управлением государством. Так сказать, внедрим бедную спирохету в организм европейской военной демократии!» — иронизирует Андрей К.

«Он реально думает, что ЕС будет содержать украинцев», — добавил один из комментирующих.

«Это как алкаш-попрошайка возле магазина: пока по морде не дашь — не поймёт», — с сарказмом прокомментировал Мыхайло.

«ЕС, срочно примите Украину. Хочется кушать. Очень. Да и долгов поднакопилось. Не Украине же их выплачивать», — шутит Irina S.

«Он точно дурак. Сейчас такой замес начался и Украину вообще никто ни о чем не спрашивает. Кто о чём, а вшивый о бане», — отметил Andrew N.

«Их в дверь уже выгоняли, они в форточку ломились, через канализацию пробовали, ни фига. От них уже везде решетки поставили, чтоб не лезли, так они теперь через дымоходную трубу пытаются пролезть», — отреагировал Сергей С.

«Уже пора у него выйти на улицы за все поспрашивать!..» — пишет Денис Д.

«Мы могли быть внеблоковым государством», — отметила Лариса.

«Демотивирует, прежде всего, что руководство… не занимается экономическим развитием страны, которое невозможно на фоне военного конфликта, который они и не думают улаживать. А все эти старые песни о НАТО интересны только людям, которые не задумываются о реальном будущем государства, а хотят только, чтобы кто-то кого-то убивал или притеснял. Самые примитивные животные желания. На них и пытаются играть, со времён майдана», — отреагировала Лизанька.

«Запад нас уже в открытую посылает… А власть кричит: «возьмите меня», — иронизирует Александр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подачки. Зеленский. ЕС

«Не в окно, так в форточку…» — пишет Вадим.

«Времени у него нету долго ждать. Жди сколько скажут, ждун…» — смеется napo1eon.

«Миллион раз сказано: «никогда Украина не будет в НАТО». Это славянская страна, она чужая в этом… НАТО, и, во-вторых, никто за Украину воевать не будет. Вот и всё», — написал Виктор.

«Скоро он получит «четкую перспективу». Не успеет схватиться за шасси улетающего американского самолета», — отреагировал Dima A., напоминая о произошедшем в Афганистане.

«Зеленский так и не принял, что направление он выбрал неправильное. Людям нужно совсем другое, а не разговоры о НАТО, которое не принесет мир в страну и тепло в дома украинцев…» — пишет Nadeshda К.

«В начале каденции было смешно, а теперь уже стыдно…» — подытожила Vera.

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