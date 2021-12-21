Граждане России инвестировали в криптовалюты 5 трлн рублей, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова на парламентских слушаниях в Госдуме. Источник таких данных господин Аксаков не назвал. Между тем криптовалюта, не являясь платежным средством и не будучи эмитируемой Центробанком, как известно, получает популярность исключительно за счет информационного фона вокруг ее высокого спроса в качестве инвестиций. При этом успех такого инвестирования не гарантирован, как и, в отличие от вложений в депозиты, не гарантирован их возврат. Напомним, криптовалюты — это валюты, выпускаемые частными компаниями. По словам Анатолия Аксакова, инвестированием в такие валюты интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы. «С ними — с криптовалютами — нужно поставить точку», — сказал Аксаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

«Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать», — подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Вместе с тем напомним, что для оценки объема вложений граждан России в криптовалюты, как сообщало издание Lenta.ru со ссылкой на заявление директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой в интервью Reuters, частично опубликованного на сайте регулятора финансового рынка в октябре этого года, Банком России проводился опрос участников финсектора. Посредством опроса Центробанк, как отмечала Данилова, и рассчитывал получить примерные оценки вложений в криптовалюты. При этом, по ее словам, сложность такой оценки заключается в том, что этот рынок является трансграничным: граждане могут вкладываться в криптовалюту через иностранных посредников, а на некоторых крупных иностранных биржах торгуются деривативы на криптовалюту, которые несут большие риски. Людей, как говорила Данилова, привлекает в этой истории как раз чрезмерная волатильность биткойна и других инструментов, многие ищут легкого заработка, «не понимая огромные риски». Позднее же, 25 ноября, на сайте регулятора был опубликован «Обзор финансовой стабильности» за второй и третий кварталы этого года, в котором приводились «тренды в инвестирование в цифровые валюты». Говоря о таких общих трендах, Центробанк указывал, что в течение последнего года наблюдается стремительный рост совокупного объема капитализации рынка цифровых валют (в том числе стейблкойнов): в начале ноября 2020 г. данный показатель составлял около 440 млрд долл. США, в начале ноября 2021 г. — 2,9 трлн долл. США (капитализа­ция цифровых валют увеличилась за год в 6,6 раза), что выше объемов рыночной капитализации та­ких крупнейших компаний, как Apple и Microsoft. Со ссылкой на оценки Банка Англии регулятор российского финрынка сообщал в отчете, что 95% существующих в настоящее время криптоактивов являются необеспеченными. Наибольший объем капитализации приходится на биткойн (1,2 трлн долл. США, 43%), следом за ним идет Ethereum (560 млрд долл. США, 20%). На рынке стейблкойнов доминирует USDT с объемом капитализации около 73 млрд долл. США в ноябре 2021 г. (в ноябре 2020 г. — около 17 млрд долл. США). Драйверами роста рыночной капитализации являются рост интереса инвесторов к новейшим технологиям (таким как Ethereum), другим блокчейнам — «умным контрактам», децентрализованному финансированию (Decentralized finance, DeFi) и стейблкойнам. Учитывая результаты исследований в области цифровых валют, проведенных за последние годы различными международными независимыми аналитическими компаниями, Банк России высказал предположение, что «российские пользователи являются одними из наиболее активных участников рынка цифровых валют».

«Россия находится в числе лидеров по количеству посещений биржи цифровых валют Binance. Активно растут объем сделок с цифровыми валютами и количество пользователей из Рос­сии и на других не менее крупных международных платформах, предназначенных для торговли циф­ровыми валютами», — говорилось в Обзоре.

(сс) Gage Skidmore Биткойн

Здесь же регулятор привел и оценки опрошенных в июле крупных банков. Так, по их данным, объем операций российского населения с цифровыми валютами ежегодно составляет порядка 5 млрд долл. США, или около 350 млрд рублей.

Помимо того, что регулятор российского финрынка предупредил о существенных рисках и для финансовой стабильности, и для ин­весторов операций с цифровыми валютами, таких как их использование в преступной деятельности за счет анонимности, присущей криптовалютам, а также возможности утраты средств вследствие мошенничества, хакер­ских атак, непонимания особенностей функционирования рынка цифровых валют, ведомство еще и обратило внимание на возникающие негативные климатические последствия при добыче крипты. Процесс майнинга некоторых цифровых валют, в частности биткойна, как указывал ЦБ РФ, требует повышенного потребления электроэнергии, что влечет «большие выбросы парниковых газов и тем самым негативно воздействует на климат», а это «противоречит целям глобальной повестки в области снижения выбросов парниковых газов и устойчивого развития». При этом, отмечается в Обзоре, «по данным Кембриджского университета, по состоянию на август этого года Россия занимает 3‑е место (после США и Казахстана) по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткойна».

(сс) Alexandr Gromov Стойка с блоками майнинга (производство криптовалюты за счёт мощностей компьютерного оборудования)

Также в июле Банк России представил для общественных обсуждений проект об основных направлениях развития финансового рынка в ближайшие три года. В документе были обозначены главные цели, принципы, направления политики по развитию финансового рынка, а также ключевые задачи, планируемые к реализации совместно с Правительством для создания благоприятных условий для рыночных сил, определяющих развитие финансового рынка. В числе значительных рисков, которые могут помешать планам российского Центробанка при развитии финансового рынка в ближайшие годы по обозначенным направлениям, регулятор указал глобальные макроэкономические и геополитические факторы: возможное усиление инфляционного давления, обострение долговых проблем, особенно в странах с формирующимися рынками, высокая неопределенность перспектив роста мировой экономики, а также последствий сворачивания антикризисных мер правительствами и центральными банками многих стран. Эти факторы, как указывалось в проекте документа, могут повлиять на динамику и развитие мировой экономики, потоков капитала между странами, а также на валютный курс, учитывая открытый характер российской экономики. А при отсутствии глобального регулирования, ограничивающего использование в расчетах современных денежных суррогатов, могут усилиться риски их дальнейшего значимого распространения в мире.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

На днях же «Парламентская газета» со ссылкой на информацию агентства Reuters сообщила, что якобы ЦБ в настоящий момент уже обсуждает с экспертами и участниками финансового рынка возможный запрет инвестиций в криптовалюты. При этом в случае введения запрет будет применяться к новым вложениям в криптовалюты и не затронет активы, приобретённые в прошлом. Но в агентстве предполагают, что позиция Банка России может касаться полного отказа от всех криптовалют. В самом же Центробанке, как указывает издание, от пояснений отказались, заявив, что готовят консультативный отчёт по этому вопросу. Вместе с тем заметим, как вся внешняя политика США подталкивает Россию и Китай в объятия друг друга, так и обещаемые санкции, в частности против российских банковского сектора на случай якобы готовящегося «вторжения России на Украину», в разработке пакета которых США добиваются активного участия Евросоюза, возможно, могут подталкивать российских инвесторов к проявлению интереса к мировым криптовалютам. Кроме того, последнему фактору может способствовать и принятый в США закон, обязывающий любые иностранные банки, совершающие долларовые операции, отвечать на запросы американских властей о своих клиентах. Между тем Центробанк России, как известно, намерен запустить свой цифровой рубль, который должен стать государственной, так сказать, альтернативой частным криптовалютам, причем законодательно распространив банковскую тайну на операции с его использованием. Напомним, что о планах по введению законодательных изменений, которые позволят обеспечивать защиту информации об операциях с использованием цифрового рубля как сведений, составляющих банковскую тайну, Центробанк говорил в Проекте «основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022—2024 годов».