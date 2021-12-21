В Южной Корее обсудили госпитализацию экс-президента.

Kremlin.ru Пак Кын Хе

По данным министерства юстиции, экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, отбывающая тюремное заключение за коррупцию, будет находиться в больнице до февраля 2022 года в связи с обострением ряда хронических заболеваний.

Известно, что экс-глава страны попала в больницу 22 ноября. На тот момент врачи полагали, что заключенная пробудет в медицинском учреждении около месяца, однако теперь медики говорят о том, что женщине для выздоровления необходимо как минимум шесть недель.

Отметим, что эта третья госпитализация 69-летней Пак Кын Хе за год. В 2019 году бывшему президенту сделали операцию на плече.

Пак Кын Хе отбывает 22-летний тюремный срок с марта 2017 года после того, как её отстранили от должности по обвинению в коррупции и превышении полномочий.

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После лечения экс-глава Южной Кореи вернется в тюремную камеру, если не будет помилована или ей не будет разрешено отсрочить исполнение приговора.

Kremlin.ru Пак Кын Хе

«Хуже зверей… Немедленно освободите экс-президента Пак Кын Хе», — призывает hapi***.

«Чаще всего высокопоставленных лиц могут помиловать, в независимости от того, насколько тяжким было их преступление. По факту срок тюремного заключения — лишь цифра», — пишет ajrn***.

«В настоящее время многие сожалеют о том, что выступили за объявление импичмента», — отмечает lala***.

«Надеюсь, её помилуют», — выражает надежду smill***.

«Поселите её в одиночку в психиатрической больнице…» — предлагает lkhs***.

«Она катается в больницу, как в отпуск?» — интересуется hany***.

«Власть и деньги стоят выше закона!» — пишет 000***.

«Она лежит в роскошной больнице за наш счет! Зачем ей помилование?» — вопрошает haja***.

«Глядя на то, что сейчас делают действующий президент и кандидаты в президенты, я начинаю думать о том, что Пак Кын Хе ни в чем не виновата», — пишет mtho***.

«Заболевания приходят с возрастом, так что это нормально», — отмечает sung****.

Parentingupstream Больничная палата

«В годы правления Пак Кын Хе в стране было тихо и спокойно… Верните нам те счастливые времена!» — призывает kscj***.

«Двум президентам, которые довели страну до банкротства, не объявляли импичмент… Почему вы так относитесь к 69-летней бабушке?» — интересуется sypi***.

«Если бы в нашей стране действовал военный режим, её бы, скорее всего, казнили», — отмечает adsa***.

«Кажется, кто-то явно использует СМИ, чтобы освободить экс-президента условно-досрочно», — предполагает gong***.