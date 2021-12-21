Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с директором ближневосточного отдела Совета национальной безопасности Бреттом Макгурком и другими официальными лицами посещают Израиль. Как сообщают анонимные источники из Госдепартамента США, они будут «обсуждать итоги седьмого раунда переговоров в Вене по иранской ядерной программе и дальнейшие действия в отношениях с Ираном в ближайшие недели». Напомним, что диалог по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Он проходил в формате «4+1»: США, Британия, Франция и Германия с одной стороны и Иран с другой. Первоначально сообщалось, что Тегеран отказался от всех компромиссов, которые были достигнуты в ходе предыдущих переговоров. Речь шла о представленных иранской стороной проектах двух документов, которые отличались от предыдущих инициатив, согласованных в Вене. В ответ европейские участники стали угрожать, что могут покинуть стол переговоров, но в конце концов было достигнуто какое-то взаимоприемлемое соглашение. О деталях его не сообщается.

(сс) The White House Джейк Салливан

Сейчас европейские переговорщики решили взять перерыв на рождественские праздники. Но появились оценки перспектив венского переговорного процесса. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что «стороны могут завершить работу в январе-феврале 2022 года и восьмой раунд переговоров может стать заключительным». Такой же точки зрения придерживается и Пекин. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что «очередной раунд переговоров по СВПД прошел успешно и были достигнуты позитивные сдвиги». В то же время Пекин подчеркнул, что «США должны незамедлительно снять односторонние санкции с Ирана и стран, поддерживающих с Тегераном регулярные торгово-экономические контакты». Что же касается Вашингтона, то Салливан, с одной стороны, заявил, что «США не удовлетворены ходом переговоров с Ираном, касающихся ядерных разработок Тегерана». С другой, американцы считают, что у них «есть единство с ЕС и совмещение интересов с Россией и Китаем по этому вопросу» и переговоры по СВПД «могут возобновиться еще до конца нынешнего года». Но для этого Салливану необходимо согласовать некоторые позиции с Израилем.

«Эти дискуссии станут продолжением наших текущих консультаций с Израилем по угрозе, исходящей от Ирана, в частности, от его ядерной программы, а также от его дестабилизирующей деятельности в регионе, — отметил Салливан. — Мы разделяем с нашими израильскими партнерами глубокую обеспокоенность прогрессом ядерной программы Ирана». Но это общие слова, а с Израилем советник намерен обсуждать нечто конкретное. Что именно? Во-первых, то, что США не выходят из переговорного процесса в Вене по СВПД, а проблема, волнующая Израиль, заполучит ли Иран ядерное оружие или нет, объективно вводится в иную переговорную и дискуссионную плоскость. Во-вторых, прекращаются рассуждения о переходе Израиля к некоему условному «плану Б» (военный удар по иранским ядерным объектам) в случае несговорчивости Тегерана на переговорах. «Нет «плана А» и нет «плана Б», — говорит один из представителей Госдепа. Похоже, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде, ведь для обсуждения каких-то новых условий необходимо пересмотреть старые, что требует времени и создания иного формата. В частности, Иран настаивает, чтобы условия нового соглашения (если оно будет достигнуто) выполнялись всеми последующими администрациями Белого дома.

(сс) U.S. Department of State Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет и госсекретарь США Энтони Блинкен

Однако нынешний ход событий, связанный с дипломатическим урегулированием проблемы, вряд ли будет устраивать Израиль, который продолжает видеть в иранской ядерной программе прямую угрозу своей безопасности. Примут ли в таком случае израильтяне версию событий по Салливану? Не исключено, что они станут предлагать США в ходе дальнейших переговоров в Вене стремиться изменить редакцию некоторых пунктов СВПД, связывая с этим снятие жестких санкций, которые действительно очень дорого обходятся Тегерану. Однако что-то подсказывает, что администрация президента США Джо Байдена начинает меньше прислушиваться к Израилю и возвращается в СВПД. Вашингтон не готов идти на прямой военный конфликт с Ираном и потому сдерживает Израиль. Так что иранский «гордиев узел» приходится распутывать, а не рубить.