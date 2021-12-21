Меморандум России о соглашениях по безопасности в мире касается и Японии
Информационное агентство Красная Весна и газета «Суть времени» являются одними из немногих российских изданий, которые серьезно отслеживают опасные для дела мира и безопасности на Дальнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом тенденции в политике Японии, тихой сапой вновь превращающейся в крупную военную державу. При этом она, будучи ближайшим военным союзником США, должна составить костяк формирующегося военного объединения пока под условным наименованием «восточного НАТО».
Издание отмечает, что, пока внимание общества приковано к происходящему на западных рубежах нашей страны, на востоке набирает силу Япония, которую США намерены использовать как таран против Китая. Между тем японцы не оставляют попыток вернуть себе Курилы.
В России, хотелось бы верить, внимательно отслеживают опасное для соседних стран наращивание военных мускулов все еще прикрывающейся «мирной» Конституцией Страны восходящего солнца. Известно высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что военный бюджет Японии уже сейчас сопоставим с расходами на оборону второй военной державы мира — Российской Федерации.
Известно, что Япония до последнего времени ограничивала военный бюджет своего государства на уровне 1% от его ВВП — 6,1 трлн иен (53,2 млрд долларов) в текущем году, что на 15% больше, чем в предыдущем. Впредь же, как обещает премьер Кисида, Токио готов тратить вдвое больше, доведя для начала сумму до 2% японского ВВП.
Но это только начало, ибо в японских СМИ появились сообщения о том, что правительство Японии планирует до 2027 года увеличить расходы на оборону до 30 трлн иен — 263 млрд долларов. И эти планы нельзя объяснить лишь выкручиванием рук заокеанским союзником. Токио, видимо, не желая, как прежде, полностью полагаться в обеспечении своей военной политики на США, которые, как показало бегство из Афганистана, с легкостью могут бросать своих «союзников», делает ставку на создание собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) и самостоятельные вооруженные силы. Воссозданный мощный ВПК, кроме всего прочего, по замыслам японских капитанов крупного бизнеса, должен явиться и «драйвером», способным вывести экономику страны из длительной стагнации.
«Суть времени» обращает внимание на то, что по мере военного усиления Японии в Токио звучат все более воинственные заявления в адрес России. «Новый японский премьер-министр Фумио Кисида даже пригрозил Москве тем, что его страна может решить вопрос Курильских островов военным путем, если диалог с РФ зайдет в тупик», — указывает газета. Здесь надо заметить, что автору этих строк не известно такое заявление японского премьера. Но такие «мысли» и призывы, что называется, сплошь и рядом можно видеть среди комментариев японских читателей статей, посвященных так называемой «территориальной проблеме», то есть незаконным притязаниям Токио на российские территории.
Видимо, пытаясь «обосновать» необходимость быстрого военного строительства в Японии, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси в ходе состоявшегося телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым«выразил обеспокоенность повышением военной активности РФ и Китая у японских границ». Но это, как у нас говорится, попытка «валить с больной головы на здоровую». Разве не Япония активно участвует в реализации американской военной стратегии «окружения» России и Китая военными базами, создания вдоль их границ «поясов нестабильности», проведении в непосредственной близости от российских и китайских рубежей многочисленных военных маневров с использованием стратегических бомбардировщиков, предназначенных для бомбардировок России и Китая ядерными бомбами и ракетами? И после этого в Токио удивляются и возмущаются ответной демонстрации вооруженными силами РФ и КНР способности эффективно отвечать на американские и японские провокации у своих берегов и в воздушном пространстве.
И еще. Вместо того чтобы все глубже втягиваться в безрассудную американскую стратегию балансирования на грани ядерной войны, Токио следовало бы внимательно изучить и примерить на себя направленный на днях в Белый дом «меморандум Москвы» по поводу возможных последствий выдвижения России различного рода «ультиматумов» и наглого приближения НАТО на недопустимо близкое расстояние к нашим границам.
Комментируя направленный США документ, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков указал, что РФ призывает США самым серьезным образом отнестись к предложениям по соглашению о гарантиях безопасности. «Мы призываем американскую сторону самым серьезным образом отнестись к российской инициативе. Международная обстановка весьма накалена, и в общих интересах найти пути, как снизить напряженность», — сказал он. Он говорил о «заинтересованности в мире и стабильности на европейском континенте». Считаю, то же следовало бы сказать и о мире и стабильности на Дальнем Востоке и в АТР в целом. И здесь многое зависит от позиции Японии, которая или свернет свои усилия по превращению в военную державу для борьбы с соседними государствами, или, как и США, проигнорирует мирный ультиматум Москвы. И, вопреки здравому смыслу и заботе о судьбе своего народа, продолжит сколачивать с ее участием противостоящий и угрожающий России и Китаю военный блок, обрекая себя на первый сокрушающий удар в сегодня уже, к большой тревоге, не гипотетическом конфликте.