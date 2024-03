Музыкальная индустрия за последние два года претерпела сильные изменения. Она адаптировалась к ограничениям, наложенным пандемией коронавируса, и теперь активно пользуется возникшим дефицитом развлечений. С завидной частотой выходят новые хиты, начинают всё громче звучать имена и без того известных артистов, а многочисленные музыкальные сервисы исправно собирают для нас разнообразные плейлисты с новинками.

Иван Шилов ИА REGNUM Музыкальные альбомы 2021 года

Однако, излишне доверяя онлайн-площадкам, мы выбираем из того, что уже заранее выбрал для нас алгоритм — хотя можем делать это свободно, но ленимся потратить лишнюю секунду на поиск чего-то действительно нового и уникального. Поэтому в преддверии новогодних праздников корреспондент ИА REGNUM решил рассказать о тех музыкальных альбомах 2021 года, которые были незаслуженно обделены вниманием под давлением более кассовых проектов.

ChetFaker — HotelSurrender

Жанр: Электроника, Соул/Фанк, Альтернатива

Средняя оценка наMetacritic: 64 балла из 100

Альбом-возвращение австралийского музыканта Ника Мерфи к своему сценическому имени Chet Faker, выход которого ждали семь лет. После выпуска своего кассового дебютного альбома Built On Glass в 2014 году Ник Мерфи решил «заглушить» своё альтер-эго и вернуться к настоящему «я», сконцентрировав внимание на нескольких проектах под своим именем. Однако крупного успеха это ему не принесло.

Очарование музыки Chet Faker по сравнению с более меланхоличным Ником Мёрфи всегда заключалось в сочетании вызывающих раскачивание фанковых и басовых мелодий с легким и безразличным тоном Мерфи. Лирика и сухой вокал на сингле Whatever Tomorrow подчеркивают это.

Hotel Surrender предлагает много подобного, хотя и в медленном темпе — что, возможно, подводит альбом. Его можно описать как то, что ставят в преддверии вечеринки, чтобы поднять настроение и быть готовым уже к чему-то большему. Некоторые яркие моменты: это беззаботная песня Get High, яркая Whatever Tomorrow, гимн выходного дня Feel Good и недооцененный шестой сингл Peace Of Mind.

Kings Of Convenience — Peace Or Love

Жанр: Поп, Акустический поп, Инди

Средняя оценка наMetacritic: 76 баллов из 100

Новый альбом норвежского дуэта Kings of Convenience спустя 12 долгих лет все еще ощущается как теплый вечерний бриз. Четвертый студийный альбом Эйрика ГламбекаБе и Эрленда Эйе является продолжением Declaration of Dependence 2009 года, и в большей степени это продолжение — сэмплирование акустического стиля другого известного дуэта Simon & Garfunkel. Они все еще упрямо придерживаются тихой музыки, которую установили в своем творчестве еще 2004 году с дебютным альбомом Quiet Is the New Loud.

В то время как большинство акустических исполнителей, зашедших так далеко в своей карьере, чувствовали бы себя вынужденными экспериментировать с другими жанрами, приятно видеть то, как норвежский дуэт не заботится обо всем этом шуме. Со времени последнего альбома Эйе успел поработать диджеем, объединился с бергенской танцевальной группой Röyksopp, а его последняя сольная работа была записана с исландской регги-группой. Бе, в свою очередь, создает танцевальную музыку вместе с Коммодом и преподает архитектурную психологию. Эти два друга не являются народными музыкантами в традиционном смысле этого слова, но в альбоме Peace Or Love с его джазовыми интонациями скрипок и гитар всё же присутствует некая фундаментальная домашняя атмосфера. Что особенно ярко демонстрируется на сингле Fever или Angel, выполненном больше в стиле босанова.

The War On Drugs — I Don't Live Here Anymore

Жанр: Софт-рок, Инди-рок, Хартленд-рок

Средняя оценка наMetacritic: 85 баллов из 100

Дебют на мейджор-лейбле филадельфийской инди-рок-группы The War On Drugs с альбомом A Deeper Understanding ощущался как кульминация десятилетнего мучительного перфекционизма. Каждый новый альбом, выходивший под именем The War On Drugs, казался чуть ли не близнецом предыдущего, но все же лучше. A Deeper Understanding это плоть от плоти Lost In The Dream 2014 года. Это была почти идеальная запись, щедро дополненная одной из самых волнующих гитарных партий 21-го века.

Награды должным образом последовали — премия «Грэмми» за лучший рок-альбом, места на фестивалях по всему миру и масштабное мировое турне, которое охватило огромные площадки. За четыре года, прошедшие с момента выпуска A Deeper Understanding, его создателю исполнилось 40 лет и он стал отцом. И, следовательно, пятый альбом ощущается не как естественный следующий том во всей их увлекательной дискографии, а как новое начало. I Don’t Live Here Anymore дополняет привычное звучание группы новыми инструментами и динамичностью и переворачивает предыдущие установки группы.

The Black Keys — Delta Kream

Жанр: Блюз, Блюз-рок

Средняя оценка наMetacritic: 75 баллов из 100

Возможно, потребуется прослушать несколько песен, чтобы оценить новую пластинку Delta Kream американского рок-н-ролл дуэта The Black Keys, созданную, чтобы отдать дань уважения музыке, которая определила их карьеру.

Delta Kream — альбом для любителей чистого придорожного блюза начала 1950-х. Вокалист The Black Keys Дэн Ауэрбах, рифмующий старые песни Фреда Макдауэлла, Джуниора Кимброу и Джо Уильямса, отлично подходит на роль того, кто возродит к забытому жанру интерес. Этот альбом далеко не для всех поклонников The Black Keys, а только для тех, кто признает и наслаждается музыкой, на которой Ауэрбах и барабанщик Патрик Карни построили свои собственные карьеры.

Sam Fender — Seventeen Going Under

Жанр: Инди-рок, Брит-поп, Хартенд-рок

Средняя оценка наMetacritic: 83 балла из 100

Всего два года назад дебютный альбом Hypersonic Missiles громко заявил о Сэме Фендере — звездном молодом британском гитаристе, который выступал перед современной поп-аудиторией, одновременно рассказывая о своих кумирах классического рока и выражая страх и ярость рабочего класса Великобритании. Он сделал все это, не углубляясь в сферу праведных, неуклюжих социальных комментариев, и его популярность резко возросла. Получение награды BRIT Award в 2020-м и выступлений в поддержку Нила Янга, Боба Дилана и Лиама Галлахера. Ленивые критики начали готовить тег «великая белая надежда британской гитарной поп-музыки». Не то чтобы жизнь была легкой для 27-летнего парня из Ньюкасла, который бесстрашно описал трагическую эпидемию самоубийств среди молодежи, токсичную маскулинность и разрушительные последствия бедности в альбоме Hypersonic Missiles.

Seventeen Going Under не является большим эволюционным скачком в звуковом плане и продолжает использовать темы первой пластинки, что снова вызвало неизбежные сравнения с его героем Брюсом Спрингстином. Творчество Фендера значительно более тонкое, поскольку он исследует боль и гордость за свое воспитание в окрестностях Ньюкасла. «Этот альбом — история взросления», — объясняет артист, который боролся с неуверенностью в себе и синдромом самозванца на протяжении всей своей растущей карьеры. «Это праздник жизни после трудностей, праздник выживания. Я думаю, что это чертовски глубже первой пластинки».

Parcels — Day/Night

Жанр: Соул/Фанк, Диско, Прогрессивный Рок

Средняя оценка наMetacritic: 73 балла из 100

Parcels впервые появились на международном сцене с их треком Overnight, спродюсированным французскими легендами Daft Punk летом 2017 года. Толчок со стороны Daft Punk сохранил импульс Parcels в их дебютном одноименном альбоме в октябре 2018 года. Это также показало сдвиг в их звучании от чего-то тяжелого в электронике к фанку и диско, как демонстрировал сингл Overnight. Теперь, спустя три года после дебюта, они выпустили свой второй альбом Day/Night. Он разделен на два альбома, которые, по словам группы, являются полностью самостоятельными, но они все равно хорошо сочетаются друг с другом. Здесь есть смесь фанка, диско, классической поп-музыки и инди-рока. Каждый альбом состоит из 10 песен с парой одиночных версий композиций, которые они выпустили ещё до выхода пластинки.

L'Imperatrice — TakoTsubo

Жанр: Фанк, Электроника

Средняя оценка наMetacritic: 67 баллов из 100

В подходящем к концу 2021 году с полноформатным альбомом также вернулись парижане L'Impératrice углубившиеся в ретро-фанк в своей пластинке Tako Tsubo. После трёх лет работы и роста с момента выхода дебютного альбома возвращение группы оказалось оправданным ожиданием. Новая работа L'Impératrice — это блестящее размышление о постоянно вызывающем недоумение феномене разбитого сердца, который получил название Tako Tsubo (что в переводе с японского означает «ловушка для осьминога»). В 13 треках (украшенных прикосновением легендарного продюсера Нила Пога, который работал с такими музыкантами, как Outkast, Стиви Уандер и Тайлер Создатель), L'Impératrice решают эту проблему.

Myd — BornALoser

Жанр: Инди-поп, Синт-поп, Дип Хаус

Средняя оценка наMetacritic: 70 баллов из 100

С того момента, как вы видите обложку дебютного альбома Born A Loser французского диджея Myd, становится ясно, что продюсер, надевающий кофр Burberry, не воспринимает себя слишком серьезно. Более известный за кулисами как Квентин Лепутр, мультиинструменталист родился и вырос на севере Франции и обнаружил у себя склонность к синтезаторам и танцевальной музыке в возрасте 14 лет, позже став участником электронного квартета Club Cheval. Теперь в качестве резидента лейбла Ed Banger Лепутр блаженно наслаждается более свободным, кокетливым звучанием.

На протяжении 14 треков Myd погружает наши уши в свежий гитарный инди-коктейль на основе игривых ритмов ню-диско и туманных вокальных сэмплов, отражающих его причудливую индивидуальность, стилистически схожую с такими группами, как Metronomy и LA Priest. Together We Stand и The Sun звучат как фанковые гимны для будущих фестивальных диджейских сетов, в то время как коллаборация Moving Men с таким же причудливым Маком Демарко — это захватывающий и красиво текстурированный хэд-боппер.