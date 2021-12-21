Пока глава Башкирии Радий Хабиров увлёкся антиковидной повесткой, да так, что порой создаются бесчеловечные прецеденты, в республике назрела проблема, для решения которой жителям пришлось обращаться в Москву. В регионе их не слышат? А ведь проблеме уже семь лет. Именно столько дольщики ЖК «Цветы Башкирии» ждут свои квартиры, в которые вложили средства, ютясь по подвалам и съемным углам. После обращения к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по ситуации была начата проверка. А 28 декабря 2021 года состоится очередное собрание кредиторов застройщика-банкрота, на котором рассмотрят ряд важных вопросов. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

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Своё видеообращение дольщики записали около недели назад, но оно было далеко не первым. В 2020 году в сети Интернет уже было схожее видео, в котором авторы пожаловались, что устали «получать пустые отписки и равнодушие властей».

»Мы являемся обманутыми дольщиками «Цветов Башкирии». Мы ожидаем свои квартиры в течение семи лет. Эти квартиры мы не можем получить в течение длительного времени. За этот период времени у нас сменилось шесть конкурсных управляющих. Действующему конкурсному управляющему не дают возможности довести работу до логического завершения. Мы не можем получить это жилье и проживать в нём. Очень много людей проживают в съемном жилье, в подвалах. Просим вас завести на нашу площадку нового застройщика», — попросили авторы в видеообращении.

Они также уточнили, что за это время много дольщиков ушло из жизни, так и не дождавшись своих квартир.

Из видеоматериала следует, что первые жильцы должны были въехать в свои квартиры ещё в декабре 2014 года. Из-за невыполнения обязательств со стороны застройщика более 400 семей остались без жилья.

Цитата из видео «В день Конституции РФ дольщики ЖК Цветы Башкирии отмечают 7 годовщину без своих квартир. Уфа — 12.12» пользователя U611. youtube.com Видеообращение дольщиков ЖК Цветы Башкирии

О ЖК и его застройщике

Строительство комплекса велось в посёлке Цветы Башкирии Кировского района городского округа Уфа. Застройщиком числится ООО «Башстройкомплект». В единой информсистеме жилищного строительства указано, что у ООО — семь проблемных домов в указанном посёлке. В той же системе, например, по дому с литерой 7 (24 квартиры) указано, что сейчас идёт стадия привлечения инвестора регионом и «согласно дорожной карте субъекта Российской Федерации восстановление прав граждан ожидается до 31.12.2023 года». Схожая картина с домом с литерой 8 (секции Б9, Б10, Б11, Б12), где 48 квартир.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Башстройкомплект» учреждено в сентябре 2009 года. При этом компания по основному виду деятельности вовсе не застройщик, а занимается торговлей автотранспортными средствами. Ещё одна прелюбопытнейшая странность: у фирмы нет владельцев, весь уставной капитал числится собственной долей компании. То есть, почувствовав, что запахло жареным, владельцы просто вышли из состава участников?

По данным базы «Контур.Фокус», владельцем ООО был Руслан Андреев (совладелец ликвидированного ООО «Легион», которое вело деятельность в качестве бара).

На сегодня ООО «Башстройкомплект» — банкрот. Дело по его несостоятельности инициировано ещё в январе 2015 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка

28 декабря 2021 года состоится очередное собрание кредиторов фирмы, на котором заслушают отчет конкурсного управляющего о ходе конкурсного производства, а также утвердят положение о порядке, начальной цене, о сроках и об условиях продажи имущества должника. В качестве имущества ООО фигурируют дома-недострои и права на земельные участки. К примеру, жилой дом в п. Цветы Башкирии (литера 1, секции А1, А2, А3, А4) в ноябре 2021 года оценили на 71 млн рублей.

В целом юрлиц, связанных с ЖК, — три. Так, например, в июле 2014 года был создан жилищно-строительный кооператив ЖК «Цветы Башкирии», но в выписке ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности данных о председателе. Более того, в октябре 2018 года один из дольщиков пытался обанкротить и его, но суд вернул заявление без рассмотрения. В банкротном деле ООО «Башстройкомплект» это ЖСК фигурирует с заявлением о включении в реестр требований о передаче жилых помещений.

А в феврале 2016 года был создан жилищно-строительный кооператив «Цветы Башкортостана», председателем которого указан Андрей Абызов (владелец еще одной строительной компании-банкрота — ООО «СК «Башстройкомплект», созданной в 2015 году). В отношении этого ЖСК также было инициировано банкротное дело, но в январе 2021 года производство по нему было прекращено.

Банкротство же первоначального застройщика проблемного комплекса продолжается. Семь лет дольщики ждут свои квартиры.

Pravitelstvorb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с представителями инициативных групп дольщиков

10 декабря 2021 года минстрой республики заявил, что по оставшимся в реестре Башкирии 115 долгостроям восстановление прав около 4 тыс. обманутых дольщиков планируется до конца 2023 года. Затронет ли это обещание ЖК «Цветы Башкирии», покажет время.

Уголовное дело

Без уголовного дела эта история не обошлась. В сентябре 2021 года надзорный орган передал в суд уголовное дело о хищении у дольщиков свыше 355 млн рублей. Фигурантами в нём проходят вышеупомянутые Руслан Андреев и Андрей Абызов, которым вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Следствие указывает на то, что, будучи руководителем «Башстройкомплекта», Андреев, а Абызов, будучи председателем правления ЖСК «Цветы Башкортостана», с сентября 2011 года по август 2018 года заключили с 185 гражданами и компаниями договоры инвестирования, соинвестирования и паенакопления на строительство домов на улице Баландина и в поселке Цветы Башкирии. Следователи считают, что фигуранты создали лишь видимость активного строительства, так как обязательств не выполнили и деньги дольщикам не вернули, пустив на иные нужды.

На сегодня в рамках дела на имущество фигурантов наложены аресты. Сами они вины не признают. Дело будет слушаться в Кировском районном суде Уфы.

Sledcom.ru Следственный комитет

А что дальше?

В августе 2021 года Владимир Путин во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым попенял тому, что до сих пор в республике не решена проблема обманутых дольщиков. На тот момент в регионе было 125 долгостроев (на декабрь 2021 года их 115). На это Хабиров заявил: «Я полагаю, к 2024 году мы эту проблему решим».

Ну что ж, поживём — увидим, как Хабиров к 2024 году решит проблему дольщиков «Цветов Башкирии». Надеемся, что им не придётся «отмечать» очередную «годовщину» долгостроя.