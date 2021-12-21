Несмотря на недавно прошедшие прямые переговоры по проблемам глобальной безопасности Путина и Байдена, где в том числе обсуждалось положение на Украине, многие западные СМИ продолжают раскручивать истерию о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину в ближайшее время. В частности, CNN «вдруг» допустило утечку из администрации президента США о четырехнедельном сроке, который отвел Байден для предотвращения вторжения России на Украину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

При этом замалчивается тот факт, что именно Украина вопреки Минским соглашениям не только проводит мобилизацию на границе с ЛДНР, о чём, в частности, говорит и мониторинг украинских соцсетей, но и является инициатором концентрации там половины состава ВСУ и всех огневых налётов на населённые пункты ЛДНР.

ВСУ заняли пустоты в буферной зоне, на что не получили адекватного ответа со стороны ЛДНР. Войска выстроены Киевом в атакующей конфигурации, и ни одно западное СМИ об этом не говорит.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Все российские действия являются попыткой предупредить Украину об ответственности за любые военные авантюры на Донбассе. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что развязывание войны и выход из Минского процесса будет дорого стоить для украинской государственности.

Однако власти Украины под давлением падения рейтинга президента Зеленского, а также в соответствии с требованиями своих зарубежных кураторов намеренно провоцируют конфликт. Один только инцидент с кораблём ВМС Украины «Донбасс» в Керченском проливе чего стоит! На Украине действует множество лагерей по подготовке экстремистов, эти лагеря функционируют с помощью спецслужб США и Европы.

George Chernilevsky КУ «Донбасс»

Безусловно, в случае начала военных действий в Донбассе Россия вынуждена будет прийти на помощь ЛДНР и по гуманитарным соображениям, и для защиты российских граждан, которых там сотни тысяч. Но заинтересована ли Россия в начале войны на Украине? Решает ли это какие-либо её стратегические задачи в сфере безопасности, экономики, политики?

Понятно, что экономически, культурно и политически Украина России, в основном, уже враждебна и потому не нужна. Всё, что ранее производилось в рамках кооперации, давно производится в России. В то же время антироссийские настроения на Украине уже сформированы тотальной пропагандой. Остаётся безопасность. Есть версия, что захват Украины якобы нужен России ради предотвращения вторжения туда НАТО.

Но это не так. НАТО уже на Украине — пока ещё в виде спецназа, баз, инструкторов и поставок оружия. Что тем не менее не стало поводом для военного столкновения России с Украиной. То, что действительно могло бы спровоцировать вооруженный ответ, — это размещение на Украине ударной структуры НАТО.

И неважно, при вступлении Украины в НАТО или в случае развёртывания там соответствующих баз альянса без оформления членства в нём. Речь идёт, прежде всего, о натовских средствах ракетного нападения и развёртывания систем ПРО. Это «красная линия» для России. Можно сколько угодно дискутировать на эту тему, но надо ясно понимать: повторения 22 июня 1941 года мы больше не допустим. С чьей бы территории эта угроза ни исходила.

Фашисты пересекают границу Советского Союза 22 июня 1941 года

В НАТО спекулируют на теме права любых государств вступать в альянс. Но войны начинаются не из-за права, а из-за угрозы, на которую государство не ответить не может, — если у него есть на это силы и средства. Вспомним Карибский кризис 1962 года — речь тогда шла не о праве на размещение ракет, а о реальной угрозе начала ядерной войны из-за их фактического размещения.

Война с Украиной невыгодна России. Как бы она ни была враждебна в настоящее время, как бы там ни бесновался националистический режим, Украина остаётся буфером между Россией и НАТО. Это выгодно и России, и Европе. Но у США и Великобритании интересы другие.

США не в Европе, и с помощью угрозы войны в ней они держат Европу под контролем. Штатам война России и Украины выгодна, ибо это является важнейшим средством сохранения своего присутствия в европейской политике в качестве решающего игрока. Именно США и Великобритания подталкивают состоящую в НАТО Европу к границам с Россией.

Это позволяет ослаблять Европу и сохранять её в зависимости от англо-американской внешней политики. Великобритания весьма условно относится к Европе, ибо в течение всей своей истории занималась разжиганием там пожаров ради сохранения своего господства.

Из ЕС Великобритания вышла. Вступать туда не хотела. Две мировые войны в Европе состоялись при активном подстрекательстве Лондона. Германия, Франция и Россия — главные противники Великобритании в Европе, поэтому в войне России и Украины, куда неизбежно будут втянуты Германия и Франция, Великобритания кровно заинтересована.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Мы наблюдаем гибридную войну объединённого в НАТО Запада против России с целью заставить Москву совершить ошибку, после которой у США и Великобритании будут развязаны руки. Германия и Франция будут вынуждены подчиниться диктату США, свернуть торговое партнёрство с Россией, свернуть свои планы восстановления суверенитета в рамках ЕС. Вот какие цели на самом деле преследуют США и Великобритания на Украине.

Именно потому США и Великобритания стремятся любыми способами добиться обострения конфликта на Украине, заставить Россию вмешаться силой. Не только накачивают украинский режим оружием и инструкторами, создают военные базы, вводят контингенты своих войск, но и создают непрерывную цепь давления в виде провокаций.

НАТО беспрецедентно активизировалось на российской границе. Пока количество не перешло в качество, Россия наблюдает. Но, как говорил Геринг, когда пушек накапливается слишком много, они начинают стрелять сами.

Сейчас Лондон и Вашингтон в отношении России играют роль хорошего и плохого полицейского. Якобы США стремятся договориться с Россией, а Великобритания как бы мешает, провоцирует инциденты. После чего США восстанавливают ситуацию, и все этому рады.

Нельзя думать, что это несогласованные действия. Отношения Великобритании и США, несмотря на имеющиеся внутренние противоречия, находятся под контролем Вашингтона. Если мы видим повторяющийся сценарий, то ясно, что это согласованная линия поведения. Ведь после каждой английской провокации против России, будь то в Европе или на Украине, позиция США ужесточается.

То есть повод для этого даёт Великобритания, а США как бы вынужденно реагируют на изменение ситуации. В любых двусторонних переговорах Байден может развести руками и сказать Путину, что это дело рук Лондона, а Вашингтон якобы только реагирует. Но так как Путин уже сделал ответные шаги, то и позиция США меняется. Разумеется, в сторону ужесточения. Важно заметить, что если Москва никак не отреагирует, давление тоже усилится. Воспримут как слабость и будут дожимать.

Так Россию толкают к сговорчивости и уступкам, равносильным капитуляции. Нам дают понять, что если мы не сдадимся сейчас, то давление продолжится. Лондон провоцирует инцидент, Москва реагирует, США реагируют в ответ. Россия распыляет силы, а «кольцо анаконды» вокруг неё сжимается. То, что в этой ситуации Украина служит расходным материалом, не пугает никого. Ведь политические элиты Украины, как говорят в Одессе, «живут не с прибылей, а с убытков». Чем больше убытков, тем лучше их жизнь.

Так что, объективно Россия, как и континентальная Европа, не заинтересованы в развязывании войны на Украине. И для России, и для Украины, и для всей Европы такая война будет катастрофой. Вопрос «кому выгодно» даже задавать не надо. Ответ на него понятный, всё ясно без слов.

Для России худой мир лучше доброй ссоры. И потому ответ на вопрос «хотят ли русские войны» в отношении ситуации на Украине остаётся прежним. Очень не хотят. Но в НАТО должны понимать: они играют с огнём. Появления ударной инфраструктуры альянса на Украине Россия не допустит. Это реализация её права на безопасность, и лишить её этого права не может никто.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ.