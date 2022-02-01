Внутренняя повестка президента США Джо Байдена пережила значительное поражение, так как сенатор-демократ Джо Манчин окончательно отказался поддержать законопроект о реорганизации государственной экономики на сумму $1,75 трлн.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Манчин заявил, что сделал всё что мог во время переговоров с однопартийцами, которые длились месяцы. Тем не менее политик сказал, что на фоне продолжающейся инфляции, национального госдолга страны, геополитической нестабильноcти и пандемии коронавируса, тот факт, что демократы продолжают проталкивать законопроект, известный как Build Back Better, удручает, и с этим нельзя смириться.

Сенатор от Западной Вирджинии отметил, что вместо того, чтобы проталкивать такой дорогостоящий законопроект, Конгрессу следует сфокусироваться на борьбе со штаммом «Омикрон», а также решить проблему инфляции, от которой пострадали множество американцев.

U.S. Senate Джо Манчин

«Мы должны привести в порядок наши финансы, чтобы иметь возможность оплачивать то, что мы делаем, и делать то, за что мы платим», — отметил Манчин.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Спасибо сенатору Манчину. Если бы больше политиков действительно выполняли ту работу, для которой они были избраны, у нас была бы совершенно другая страна — страна, которая поддерживает своих законных граждан», — пишет ChairmanXoBiden.

«Именно — сначала поправь финансы. Я не знаю, почему люди думают, что для того, чтобы политики выполняли свою работу, они должны принимать новые законопроекты. Я думаю наоборот, что выполнение их работы означает много переговоров туда-сюда, и в большинстве случаев из этого ничего не следует, и в большинстве оказывается, что законопроект не нужен», — отвечает commonsensewherearethee.

«Манчин достаточно умен, чтобы понять, что голосование за законопроект ставит его в центр внимания избирателей. Если бы он поддержал Байдена, то поспособствовал росту инфляции и государственного долга. Я также верю, что им руководит здравый смысл. Этот законопроект не имеет смысла», — комментирует DanielJW.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Спасибо сенатору Манчину. Сейчас так мало избранных лидеров, которые имеют совесть и стремятся поступать правильно. Народу Западной Вирджинии повезло, что у него есть вы. Вы — национальное сокровище в очень важное и критическое время», — поддерживает wjfoster.

«Манчин только что спас свою перевыборную кампанию. Теперь ему просто нужно закончить работу и перейти в республиканскую партию…» — считает Fox_Shadowbanned_My_Last_ID.

«Один демократ из 272 в конгрессе имеет здравый смысл и мужество сказать — хватит. Это примерно 0,3%… Таким образом, среди демократов 99,7% дураков», — уверен TotallyIndependent#1.

«Мы не нуждаемся ни в чем из этого. Нам нужна инфраструктура — настоящая инфраструктура. В остальном, подтолкните нашу экономику, как это сделал Трамп, и всем будет лучше», — призывает midiboy.

«Сенатор Джо Манчин, от имени моей семьи, моего бизнеса и нашей страны СПАСИБО ВАМ. Пожалуйста, продолжайте быть смелым и доверять своему опыту, убеждениям и интуиции. Вас будут помнить как героя за вашу здравую позицию в этот критический момент», — торжествует tigermanzxq.

«Я понимаю и ценю вашу радость, и не хочу портить вам парад, но мы можем быть уверены, что Байден и остальные из Демпартии усердно работают над переделкой законопроекта пакета в попытке сделать его более приемлемым для Манчина и американского народа. Они никогда не признают поражение этого позорного чудовищного законопроекта «Build Back Better», — отвечает vetpatriot441.

Wikimedia.org Лозунг- Build back better.

«Джо Манчин прислушивается к мнению жителей Западной Вирджинии, которых он представляет. Если бы больше политиков прислушивались, Америка сказала бы «нет» этим расходам, которые не приведут ни к чему, кроме увеличения налогов и создания еще большей зависимости от правительства», — размышляет Goprocks.

«Американцы должны понять, что этот законопроект они получили потому, что проголосовали за Джо Байдена. Помните следующие слова одного из величайших лидеров в истории Америки, Рональда Рейгана: «Либо мы берем на себя ответственность за свою судьбу, либо мы отказываемся от американской революции и признаем, что интеллектуальная [элита] в далекой столице может планировать нашу жизнь за нас лучше, чем мы можем планировать ее сами», — цитирует ChairmanXoBiden.

«Они голосовали не за Байдена. Они голосовали против Трампа. Байден был даже худшим кандидатом, чем Хиллари, и он не мог выиграть выборы ни у кого, кроме Трампа», — отвечает just-another-idiot559.

«Секрет законопроектов демократов в том, что они всегда поднимают планку высоко, зная, что ее всё равно придется опустить. И если для этого придется пожертвовать своими собственными интересами, то так тому и быть», — отмечает djjeremiahj.

«Манчин, похоже, единственное, что стоит между этой администрацией и катастрофой для всех нас. Я волнуюсь за его безопасность. Партия не любит, когда отдельные люди идут против них. Я всё время думаю о загадочных вещах, которые происходили с людьми, знакомыми с Хиллари и Биллом». Я молюсь за безопасность г-на Манчина и за дальнейший успех Америки, поскольку он пытается отвести нас от края пропасти», — беспокоится Heddanuff896.

DonkeyHotey Осёл — символ демократической партии

«Будем надеяться, что он будет придерживаться своей позиции. Он столкнется с огромным давлением со стороны Байдена, но он обязан перед своими избирателями в Западной Вирджинии поступить правильно и продолжать выступать против этого неисправимого законопроекта», — подчеркивает Bartolus.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект Build Back Better сравним по масштабу с «Новым курсом» Рузвельта и мерами построения «Великого общества» президента Линдона Джонсона.