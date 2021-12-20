Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что из неофициальных бесед ему стало известно об обсуждении на Западе «ядерного варианта» мер против РФ, который заключается в отключении России от международной банковской системы SWIFT, что, по его мнению, было бы «грандиозно», спровоцировало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 21 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба

«Грандиозно заниматься восстановлением экономики своей собственной страны, а не устраивать подлянки для соседней», — считает Сергей К.

Многие пользователи крайне удивились тому уровню возбуждения, которое преследует украинского министра иностранных дел, когда он говорит о санкциях против Российской Федерации.

«Этот человечек будет хлопать в ладоши любой гадости против России. Только чем это поможет Украине? Это как-то посодействует привлечению инвестиций? Или украинские граждане начнут получать большие зарплаты и перестанут гастролировать по заграницам?» — интересуется надежда Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что отключение России от SWIFT будет стоить очень дорого не для Москвы, а для всех других участников этой международной системы.

«Это полная бредятина. Если вдруг они действительно решатся отключить Россию от SWIFT, то в первую очередь сами западные страны и пострадают от этого недальновидного поступка. Такой шаг усложнит торговлю с Россией, и тот же газ будет купить ещё сложнее, что ещё больше задерёт европейские цены на голубое топливо», — предупреждает Juris O.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Часть людей полагает, что российская сторона спокойно наблюдает за попытками Украины протолкнуть решение об отключении России от SWIFT потому, что наша страна готова встретить такой исход событий во всеоружии.

«Россия всегда готова ко всем подлянкам со стороны США, коллективного Запада и в особенности от Украины. Если отключат SWIFT, то ещё неизвестно, кому от этого будет хуже. Мы все повязаны одной паутинкой. Денежки потеряют многие участники этой системы. Хотят ли они себе такой участи?» — задаётся вопросом Лариса Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина не сможет отказаться от поставок российского газа, а значит, что она намеревается использовать отключение России от SWIFT в качестве инструмента для манипуляции во взаимоотношениях с Москвой.

«Я уже начинаю разгадывать новую воровскую схему, которая висит в воспалённом сознании Кулебы. Новая мечта современного украинского режима заключается в том, по-видимому, чтобы требовать поставки газа по договорам и не платить за них, прикрываясь тем, что платежная система отключена!» — пишет Boris H.

Нашлись и те, кто отмечают, что российский народ в данной ситуации оказывается полностью зависим от своего правительства и тех мер по минимизации издержек, которые сумеет выработать руководство страны в ответ на отключение России от системы SWIFT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глубинный народ

«Удивительно, но Украина печётся об экономическом будущем Российской Федерации намного сильнее, нежели наш собственный экономический блок, который то пенсионную реформу проворачивает, то цены в магазинах задирает до небес. Можно было бы им всем скооперироваться, чтобы более эффективно мучить российский народ», — предлагает Юрий В.

Напомним, 19 декабря издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что из неофициальных бесед ему стало известно об обсуждении на Западе «ядерного варианта» мер против РФ, который заключается в отключении России от международной банковской системы SWIFT, что, по его мнению, было бы «грандиозно».