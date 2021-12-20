Заявление нового министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт о том, что Россия не может диктовать условия НАТО и представлять альянсу списки своих требований, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 20 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

"Ну, раз они себе это позволяют, с чего вдруг Россия должна пресмыкаться? Мы требуем диалога, а они идут на обострение отношений. Сами и являются агрессорами. Это нам приходится посылать им сигналы с тем, чтобы они знали меру и не переступали «красную черту», — считает Олег Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия пытается принудить европейские страны к миру, поэтому её действия нужно поддержать, а не противиться. Другие же уверены, что Германия не собирается идти России навстречу из принципа, потому что ей необходимо держать в приоритете собственные интересы.

«Никому не нравится, когда кто-то ему что-то диктует. Российской Федерации, конечно же, не нравится, когда ей диктуют западные страны. А Германии с Евросоюзом и странам НАТО не нравится, что диктует Россия. Это конкуренция, ничего в этом страшного нет», — поделилась своим мнением Наталья Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия даже не пытается кому-то что-то диктовать, а лишь призывает дать ей возможность чувствовать себя в безопасности.

«Россия не диктует, а заявляет о своём законном праве на безопасность. Кстати, именно НАТО эту безопасность постоянно пытается ковырять. Держите личные границы и не лезьте к нам со своим вооружением. Достали уже», — пишет Армен Г.

Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons Кристин Ламбрехт

Часть людей полагает, что европейские страны видят в действиях России некое принуждение, потому что сами привыкли принуждать другие страны.

«Россия и не собиралась никому диктовать свои условия. Это сам Североатлантический альянс страдает этой манией. Поэтому у главы минобороны Германии и возникают в голове подобные мысли о России, потому что сами только этим и занимаются», — заметил Семён И.

Ряд пользователей указывает на то, что Германию устроит только собственный диктат над Россией, обратный сценарий её не устраивает по определению.

«Ну, то есть другие страны могут нам диктовать, как жить и что делать, и чего мы не можем делать, а они, в свою очередь, имеют полное право устраивать провокации у наших границ, могут ставить свои базы рядом с Россией. Мы, по их мнению, что, должны сидеть и молчать в тряпочку? Вы берега не попутали, потомки недобитков?» — интересуется Элина В.

Нашлись и те, кто уверен, что действия Германии могут привести её к большой войне, от которой как раз таки и пытается уберечься Российская Федерация.

Nato.int Флаги ФРГ, НАТО и Евросоюза

«Ну, конечно-конечно, Россия не должна диктовать НАТО, как вести себя у её границ. Это только НАТО имеет право беспредельничать у российских границ! Браво! Вот только эта позиция добром для Германии не кончится. Даже опомниться не успеют, как вся Европа будет полыхать. Только никому от этого хорошо не будет, за исключением Америки», — отмечает Котяра К.

Напомним, 19 декабря немецкое агентство DW опубликовало материал, согласно которому новый министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила во время своего первого официального визита в Литву о том, что Россия не может диктовать условия НАТО и представлять альянсу списки своих требований.