Происшествие на шахте имени А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Дени. Капитал (фрагмент)

"Что, опять?! Да когда же это прекратится?!» — возмущается Гриша И.

Многие пользователи пришли к выводу, что очередное происшествие на шахте в Кузбассе говорит о том, что власти так и не сделали выводы из трагических событий.

«Да сколько будет это продолжаться?! Почему нет массовых проверок безопасности? Сколько нужно ещё жертв, чтобы власти взяли ситуацию под контроль?!» — пишет Валентина К.

Некоторые комментаторы отмечают, что все ответственные органы, после трагедии на шахте «Листвяжная», отчитались о проделанной работе, о том, какие меры были приняты. Но владельцы шахт до сих пор ставят во главу угла максимальную прибыль, а безопасность жизней горняков так и осталась на прежнем уровне.

«Ужас! Ведь только что трагедия произошла на шахте «Листвяжная». Мало им погубленных жизней? Для власть имущих так и осталась погоня за наживой главным ориентиром в принятии решений. Побольше денежек состричь за счёт жизней шахтёров. Куда смотрит государство?» — написал Сергей Я.

Часть людей полагает, что проверка прокуратуры, как правило, способна найти виновных только среди стрелочников, в то время как непосредственное руководство шахты сумеет уйти от ответственности.

«Что теперь расскажут? Опять, мол, шахтёры в погоне за деньгами якобы отключают датчики задымления?» — задаётся вопросом Larisa L.

Ako.ru У шахты имени Рубана

Ряд пользователей указывает на то, что работникам шахт следует самим взять ответственность за собственную безопасность. Если работодатель принуждает шахтёра рисковать его жизнью, то право работника послать такое руководство куда подальше.

«Когда люди начнут себя уважать и не будут работать в таких собачьих условиях, только тогда они перестанут рисковать своей жизнью на работе. Опасность в шахте есть всегда, но для того и нужны меры безопасности, чтобы исключить саму возможность задымления, пожара, взрыва, обрушения и т. д. Почему за безопасность у нас никто не несёт ответственность?» — интересуется Вова К.

Нашлись и те, кто убежден, что владельцы шахт должны своей шкурой отвечать за здоровье каждого горняка, иначе трагедии, подобные той, что произошла на шахте «Листвяжная», будут повторяться.

«Жадность олигархов зашкаливает! Это всё можно предотвращать, но им жалко денег. Народ России, по сути, загнали в рабские условия: у него нет сильных профсоюзов, нет единства. Хозяева предприятий пользуются тем, что люди не могут сменить работу и протестовать. Шахтёр должен получать минимум 100 — 150 тысяч рублей, а не жалкие 30 с плюсом. А уж если он полезет на особо опасный объект, то тут и страхование жизни должно быть не меньше 10 млн рублей. Иначе никак не обосновать то, почему он должен рисковать своей жизнью», — считает Владимир Б.

Ako.ru Шахтеры

Напомним, 19 декабря пресс-служба прокуратуры Кемеровской области сообщила ИА REGNUM о том, что начата проверка в связи с возгоранием на шахте имени А. Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком. Согласно восстановленному ходу событий, выяснилось, что незначительное превышение температуры в шахте было зафиксировано ещё в 12:20 по местному времени, а в 21:01 было выявлено открытое горение. В момент происшествия под землёй находилось 128 человек, которые самостоятельно пытались ликвидировать пожар до приезда горноспасателей. По информации МЧС РФ, все работники шахты были благополучно доставлены на поверхность, никто из них не пострадал.