В Южной Корее нарастает возмущение поведением педиатра, сделавшего прививку от COVID-19 семимесячному ребенку.

Диего Ривера. Вакцинация (фрагмент). 1932

По сообщениям южнокорейских СМИ, в сентябре в одной из детских поликлиник в южнокорейском городе Соннам провинции Кёнгидо младенцу случайно сделали прививку от COVID-19 вместо прививки от гриппа.

29 сентября педиатр по ошибке ввёл 7-месячной девочке взрослую дозу вакцины Moderna, которая предназначалась для её матери, и, узнав об этом, сразу же сообщил о своей ошибке родителям и в карантинные органы.

Ребёнка сразу же госпитализировали в ближайшую больницу на пять дней, однако никаких признаков побочных эффектов или каких-либо осложнений врачи не обнаружили. Отмечается, что состояние девочки после выписки из больницы остается стабильным.

Между тем представители органов здравоохранения сочли данную ошибку серьезной халатностью и 18 декабря расторгли договор с клиникой на поставку вакцины от COVID-19.

Родители подали иск против врача, требуя компенсации за неправильную инъекцию.

«Ранее в Сети появлялась информация о том, что школьнику сделали не ту прививку, а на этот раз не ту сделали младенцу! Дожили! Хотя может быть, это было сделано специально, чтобы сократить возраст вакцинации», — предполагает inku***.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

«Читал, что недавно ученица старшей школы скончалась из-за неправильной прививки», — пишет tkdx***.

«Никто не знает, какие побочные реакции на вакцину могут возникнуть в будущем», — отмечает kyur***.

«К счастью, врач признал ошибку… Надеюсь, у малыша не возникнет никаких проблем со здоровьем в будущем», — надеется hara***.

«Разве врач не должен был перепроверить все перед инъекцией?» — интересуется 9950***.

«Больницы созданы, чтобы спасать людей, а не убивать…» — отмечает cand***.

«Побочные эффекты могут появиться спустя три месяца!» — пишет cand***.

«Каждый может ошибаться», — отмечает peti***.

«Откуда они знают, что у малыша ничего не болит после прививки? Он ведь не может сказать, что у него что-то болит или рука вот-вот отвалится?!» — вопрошает gami***.

Габриель Метсю. Больной ребенок (фрагмент). Около 1660

«Может, сейчас с ним все в порядке, а что будет потом?!» — интересуется star***.

«Не удивлюсь, если через день правительство выпустит указ, в котором потребует прививать дошкольников», — пишет bmji***.

«Прекратите проводить испытания на людях!» — призывает qw15***.

«Больница должна взять на себя ответственность!» — рекомендует bh92***.

«Шок! Ребенок стал подопытным!» — ужасается khkk***.