Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия. Об этом заявил 19 декабря литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

Конкретизируя, какое именно оружие необходимо поставить Киеву, Анушаускас отметил, что «это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель, и поставщик».

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «Крокодил». Многие задались вопросом: какое летальное оружие может передать Украине Литва?

«Передать или продать?» — поинтересовался SkulL.

«У Латвии купят модернизованный кукурузник АН-2. И передадут. В счёт кредита, как водится», — иронизирует Xtan do Ngou, esq.

«Как же они все достали. Проклятая страна. Как ребёнок слабоумный в окружении подонков», — отреагировал Konstantin V.

President.ee Президент Латвии Эгилс Левитс, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа (слева направо)

«А сами чем от России отбиваться будут?» — смеется Анатолий.

«Такое ощущение, что Украину специально все накачивают оружием, чтоб в случае войны русские и украинцы как можно больше друг друга поубивали, а эти европейские твари будут злорадно руки потирать, стоя в стороне… Хотели бы защитить, давно бы уже ввели свои войска или дали бы гарантии защиты, но нет: «Украина мы с вами, но за вас умирать не будем…» — пишет Пашка88.

«Это не Литву Китай удалил из таможенного реестра? Хорошее решение», — добавил R Ro.

«Опять списанное старьё продать хотят», — написал Andriy B.

«Мегадержавы Прибалтики будут снабжать самую сильную армию Европы летальным оружием. Это эпичная новость», — пошутил Alex.

«Литва приютила и содержит Тихановскую, открыла представительство Тайваня в пику Китаю. Вооружает Украину для войны с Россией. Могучая страна, почти сверхдержава», — с сарказмом отметил «Телегамм».

"Какое тонкое сталкивание лбами. Вопрос: кто выгодополучатель? Обычные люди, которые погибнут? Или цивилизованный мир, который так интенсивно о нас заботится?» — не понимает viktoria.

«Да они вам все свое оружие отдадут, лишь бы вы за них с РФ повоевали…» — отреагировал Игорь Г.

«Видимо, у Балтийского тигра накопился металлолом, надо сбагрить…» — добавила Olga.

«Это то «оружие», что осталось от Великого княжества Литовского», — смеется Art.

«Продадут танк, танкист все равно уехал на работу в Германию», — отреагировал «цван профессор».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«Как бы не ограничилось всё рогатками», — иронизирует «Жизнь в картинках».

«Не иначе как что-то просроченное», — считает Лилия Ю.

«Когда это шпроты стали летальным оружием?» — смеется Friend TY.

«Они себе колючку (колючую проволоку. — М. Р.) не в состоянии обеспечить. Летальное оружие… Тьфу ты», — отреагировал Kyrortnik.

«Сами на Россию не попрут, а вот украинцев не жалко. Нашими руками хотят доставать Россию. А истерика последних недель показывает, как они (наши большие зарубежные партнёры) хотят, чтобы Россия напала на Украину, ну буквально уговаривают Путина», — написал «Гость».

"Все пытаются заработать на убийстве мирного населения Донбасса», — отметила Марина.

«Страна с населением меньше Киева выделяет помощь. Они сами-то себя могут защитить?» — смеется Evhenio N.

«Великая Литва? Сколько раз ее площадь поместится на нашей территории? У них летальные только вилки, ножи и ложки», — с сарказмом подытожила Helena L.

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