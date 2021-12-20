16 декабря на заседании Совета по денежно-кредитной политике (PPK) Центральный банк Турецкой Республики (ЦБТР) снизил учетную ставку еще на 100 базисных пунктов. Учетная ставка была снижена с 15% до 14%. После принятия решения курс доллара достиг отметки в 17 турецких лир. Турецкая лира в тот же день обесценилась на 7%.

Рыжкова Анна ИА REGNUM Турецкая лира

В тексте постановления Совета по денежно-кредитной политике (PPK) применительно к учетной ставке содержится следующая информация:

«На рост инфляции, отмечавшийся в ноябре, оказали влияние такие факторы, как динамика курса валют, рост мировых цен на продовольственные и сельскохозяйственные товары, сбои в процессах поставщиков и динамика спроса. Совет принял решение о завершении использования среды, обусловленной временным воздействием факторов предложения и побочных факторов, не связанных с влиянием денежно-кредитной политики на рост цен, посредством снижения учетной ставки на 100 базисных пунктов. Совокупный эффект принятых решений будет тщательно отслеживаться в первом квартале 2022 года, и в этот период будет проведен всеобъемлющий процесс пересмотра учетных ставок, чтобы заново установить стабильность цен на устойчивой базе».

В то время как мировая пресса проявила интерес к этому решению, принятому под давлением президента Эрдогана, на улицах страны отмечалось оживление. Политические дебаты обострились и вызвали бурную реакцию в социальных сетях.

Akparti.org.tr Реджеп Тайип Эрдоган. Партия справедливости и развития

Председатель Партии демократии и прогресса (DEVA), бывший заместитель премьер-министра Али Бабаджан опубликовал следующие комментарии:

@alibabacan:«В сентябре он снизил процентную ставку, курс повысился, выросла инфляция. Когда снова ее снизили в октябре, курс снова вырос. Снова снизили в ноябре, и он снова вырос. Вы поджигаете спичку в бензине, и она, взрываясь, горит. Вы пробуете еще раз, и опять горит. Неужели вы не понимаете? Почему вы снова и снова наносите урон этой стране?»

@alibabacan:«Уважаемый Эрдоган, Вы злитесь на поставщиков, называя их стокистами, однако есть отчаявшиеся торговцы, которые не знают, что продавать и за сколько продавать в стране, где отсутствует стабильность цен из-за вашей ошибочной политики и плохого управления».

@alibabacan: «Турция вступила в период хронической гиперинфляции».

Пользователь по имени Мюневвер Токат отвечает на этот комментарий следующим сообщением:

@munevver_tokat:«Высокомерие Эрдогана не позволяет ему уйти в отставку. Его цель — испытать терпение народа и обеспечить совершение переворота. В этом случае Эрдоган и его высокомерие станут героями. Все оппозиционные партии должны объединиться, и главным кандидатом должен стать Али Бабаджан. Я считаю, что он сможет решить самую большую проблему этой страны — экономику».

Журналист и телепродюсер Бюлент Коруджу публикует следующие комментарии:

@bulent_korucu:«Знаете, почему доллар не поддается сдерживанию, почему рухнула экономика? Вор стал сторожем, кот стал продавцом требухи… чего вы ожидали в такой ситуации?»

@bulent_korucu: «Эрдоган встречался с Илоном Маском. Интересно, что он ему сказал? Неужели что «доллар растет быстрее, чем ваши ракеты; воткните доллары в ваши двигатели»?! Тем временем они также обвалили биржу и устроили «тупую встряску». Все экономические инструменты превратились в воровской аппарат».

Экономист Ильяс Бузган публикует следующий комментарий, приводя некоторые статистические данные:

@IBuzgan:«Вы постоянно перекладываете беды страны на внешние силы. Сумма долга, которую они получают от лиц, которых они называют внешними силами, поразительна. По состоянию на 30.06.2021 г. , когда была опубликована следующая статистика, доллар стоил 8,70 турецкой лиры. Сегодня доллар стоит 17 турецких лир. Кара Божья! Если это не банкротство, то что?»

Gov.tr Центральный банк Турции

Пользователь по имени Ильхан Гюнеш отвечает следующим сообщением:

@ilhangunes58:«Предупреждаю соответствующих должностных лиц: не допустите повышения курса доллара до 18 турецких лир. Если он преодолеет отметку в 18 и станет совершеннолетним, мы уже не сможем его остановить:). Те, кто говорит, что доллар не может стоить 10 турецких лир, посмотрите, он близится к отметке в 20 турецких лир».

Молодой предприниматель Энес Калкан публикует следующий комментарий, упоминая операции по крупнейшему антикоррупционному скандалу в декабре 2013 г.:

@eneskalkan: «Во время событий 17−25 декабря мне было 17 лет, доллар стоил 2,04 турецкой лиры.

Во время переворота 15 июля 2016 г. мне было 20 лет, доллар стоил 3,05 турецкой лиры.

17 декабря 2021 г., мне 25 лет, доллар — 16,41 турецкой лиры.

И теперь, когда я уже в США, для меня доллар стоит 1 доллар».

Журналист и телепродюсер Саид Сефа публикует следующий комментарий:

@sefa_said: «Доллар достиг отметки в 17 лир, вмешался Центральный банк.

Резервы в минусе, поэтому они продолжают есть, расплачиваясь не из кассы, а из будущего. Интересно знать, почему? В соглашении с Катаром один доллар оценивается в 22 турецкие лиры. Почему? То есть когда страна становится беднее в результате этих операций, интересно, кто добавляет богатства к их богатству?»