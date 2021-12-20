Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что благодаря «глупым заявлениям разных политиков из Европы» цена за тысячу кубометров газа в Европе сейчас составляет $1700 и поэтому договор с Россией о поставках газа Сербии по $270 на шесть месяцев позволяет республике ежедневно экономить $8,6 млн, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 20 декабря в социальной сети Facebook.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Александр Вучич

«Помощь — стук в будущее! Да не иссякнет рука дающего!» — написала Наталия Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Сербии действительно очень повезло заручиться поддержкой России в вопросе поставок газа по очень выгодной цене.

«Вучич вообще молодец. Я даже переживаю, как бы там американцы не обнаружили в Сербии химическое оружие или что-то подобное», — беспокоится Лео К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Сербия выбрала взаимовыгодные отношения с Россией, в то время как злопыхатели Российской Федерации в панике ищут, откуда бы взять денег на закупку газа.

«Так и надо остальным, они заслужили космические цены за раболепство перед США. А сербам мира и процветания!» — пишет Тартус С.

Часть людей полагает, что удовольствие для Сербии стало возможным за счёт благосостояния российских граждан.

«Это не Сербия сэкономила, это народ России потерял значительные поступления в бюджет страны!» — считает Геннадий Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

Ряд пользователей указывает на то, что добрые отношения с Сербией стоят того, чтобы дать республике возможность пользоваться российским газом по очень выгодной цене.

«Дружба с Сербией стоит того, чтобы помогать этой стране. Это одна из немногих европейских республик, готовых дружить с Россией. Такое надо ценить и не давать Европе подмять Сербию под себя», — отмечает Александр Ф.

Отдельные комментаторы отмечают, что радость сербского президента может стать как хорошей рекламой для России, так и выйти нашей стране боком.

«А стоит ли таким хвастаться? Да, Россия пошла навстречу братскому сербскому народу, который один из немногих среди других стран Европы не строит подлянки. Но всё-таки надо иметь рамки приличий!» — указывает Мария В.

«Эка он как рад-то тому, что Россия с газом подсобила! Улыбка шире плеч. Главное, чтобы вспомнили российскую помощь в трудный для нас час и не предали, как многие уже успели сделать», — надеется Николай П.

Нашлись и те, кто убеждены, что Вучич сделал для президента России Владимира Путина такое привлекательное предложение в обмен на дешёвый газ, от которого российский лидер отказаться не решился.

Kremlin.ru Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин

«А потом все удивляемся, откуда у Венгрии газ, что они могут продавать Украине дешевле российского. Не надо верить улыбке политика, несмотря даже на то, что он из Сербии. Там все сейчас крутятся-вертятся как могут. Братскими отношениями тут и не пахнет. Просто Вучич выторговал у Путина газ на что-то очень ценное. На что — узнаем позже», — поделился своим мнением Ефим К.

Напомним, 18 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink о том, что благодаря «глупым заявлениям разных политиков из Европы» цена за тысячу кубометров газа в Европе сейчас составляет $1700 и поэтому договор с Россией о поставках газа Сербии по $270 на шесть месяцев позволяет республике ежедневно экономить $8,6 млн.