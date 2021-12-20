Решение руководства Российской Федерации официально выйти из Договора по открытому небу, который ранее в 2020 году покинули США, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразил своё мнение на этот счёт 20 декабря в социальной сети Facebook.

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«С волками жить, по-волчьи выть. По-другому они не понимают», — поделилась своим мнением Елена С.

Многие пользователи встретили эту новость с нескрываемой радостью, потому что наконец-то, по их мнению, восторжествовала справедливость, а российское руководство проявило адекватность в вопросе отношений с Соединёнными Штатами Америки.

«Наконец-то! Хватит быть «терпилой»! Национальная безопасность Российской Федерации должна быть превыше всего!» — пишет Анжела Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что раз США первыми покинули данный договор, то не имело никакого смысла для России соблюдать эту, ставшую уже бессмысленной, обязанность.

«Правильно. Надо реально смотреть на ситуацию и делать точно так же, как поступают США. Сегодняшняя Россия не та, над которой можно издеваться! Это должны все понимать», — считает Юлия Н.

(сс) United States Air Force Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V

Часть людей полагает, что российской стороне следует больше задумываться о собственных интересах и больше примера в этом вопросе брать с Америки.

«С очень большим опозданием. Это надо было сделать сразу после выхода из этого договора США. И чихать на формальности, тем более что так и делает Америка — плюёт на всё, что противоречит её интересам», — написал Олег О.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка уже напрямую заявила России, что хочет с ней войны, но российские власти до последнего отказывались верить в то, что реальность настолько сурова.

«Ну, конечно. Разве можно верить этим террористам, которые разваливают другие страны, чтобы грабить их? Я имею ввиду США и прихвостней США. Столько времени пытаться мирно разойтись и в итоге понять, что Западу нужна война. Хорошо, что поняли не так поздно», — указывает Валентина К.

Отдельные комментаторы отмечают, что ничего путного из данного договора всё равно не получалось, ведь космические технологии уже давно позволяют обходиться без аэрофотосъёмки.

«Уже давно как Соединённые Штаты Америки, так и Россия могут получать всю необходимую информацию со спутников-шпионов из любой точки России и США. Для чего эта вся возня цирковая и тем более информационная?» — интересуется Александр С.

(сс) Artem Katranzhi Ту-214ОН ВВС России

Нашлись и те, кто убеждены, что с выходом России из этого договора можно констатировать, что российские власти стали реально смотреть на вещи и прекратили свои бесперспективные попытки наладить отношения с западными странами.

«Этот договор имел один единственный смысл — показатель дружелюбности и доверия. Когда американцы нагло разорвали соглашение, то это означало, что они дали России понять — ты нам не подруга. Должен был пройти год, чтобы российское руководство поняло, что это уже произошло. Развод случился. Нету больше любви со стороны Америки. Увы. Хотя я понимаю, Запад — мечта большинства российских чиновников, сложно отказаться от подобных грёз», — написал Арсений К.

Напомним, 18 декабря Министерство иностранных дел России сообщило о том, что российское руководство приняло решение официально выйти из Договора по открытому небу, который ранее в 2020 году покинули США.