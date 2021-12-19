Решение губернатора Тюменской области Александра Моора подписать постановление, согласно которому на 2022 год в регионе устанавливается запрет на привлечение мигрантов к работе в пассажирском транспорте и легковом такси, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

»Ого! А когда по всей России так будет?» — интересуется Олег Б.

Многие пользователи встретили данную новость с большим воодушевлением, призывая власти других регионов последовать практике своих коллег из Тюменской области.

«Отличная новость! Давайте по всей России! Коренные жители должны получить уже наконец-то преимущество над приезжими, а то пока что всё совсем наоборот», — указывает Богдан К.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные ограничения могут стать причиной больших неприятностей для жителей Тюменской области.

«Запретить-то, конечно, всегда можно, только вот вопросы: а кто вместо них будет работать? Или будет сокращение маршрутов общественного транспорта? К чему это ведёт? Куда всех этих мигрантов теперь деть? Организованно депортировать или здесь оставить массы безработных мигрантов? А что потом: преступления мигрантов? Власть, блин, вообще думает, когда вот так запрещает, или это специально сделано? Когда запрещаешь, тогда должна быть альтернатива или стратегия, либо же хоть какой-то план. Только вот вопрос: какая это стратегия или план? Единственное, что только можно здесь предположить, — это чтобы мигрантов работодатели оформляли официально по трудовому договору. А что это значит? Конечно же, это официальные налоги в государственную казну», — считает Олег О.

Марина Каширская ИА REGNUM В общественном транспорте

Часть людей полагает, что мигранты — это низкоквалифицированные работники, а значит, нанимать следует специалистов из коренных жителей Российской Федерации.

«Всё правильно сделали. Неважно, кто будет вместо них за баранкой сидеть, всё равно на дорогах будет спокойнее. А то водить вообще не умеют, права покупают и пытаются заработать, создавая опасность для пассажиров и других участников дорожного движения», — поделился своим мнением Николай Б.

Ряд пользователей указывает на то, что множество граждан России готовы были бы оказаться на тех рабочих местах, которые в данный момент закреплены за мигрантами.

«Те же дагестанцы, чеченцы и другие народы, входящие в состав Российской Федерации, гораздо адекватнее ведут себя за рулём во время работы на общественном транспорте, чем мигранты из стран Азии и других бывших союзных республик. Я бы даже сказал, что они водят поадекватнее многих русских, которые меры не знают, гоняют, как дикие! У нас есть огромное количество наших российских граждан, готовых работать, но места для которых заняты мигрантами», — написал Александр С.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1973. СССР Агрессивное вождение

Отдельные комментаторы отмечают, что не все мигранты поголовно находятся в нелегальном поле и несправедливо занимают рабочие места, многие из них приехали в Россию за лучшей жизнью и искренне стараются добиться высоких результатов.

«Помню, сдавала теорию в ГАИ и был с нами на экзамене один приятный парень из Таджикистана. Экзамен закончился, он ко мне подходит и спрашивает, мол, с какого раза вы сдали теорию. Я говорю, что вот с первого, а он таким печальным голосом, мол, уже седьмой раз пытается. Когда получала водительское удостоверение, прошло уже три недели с момента экзамена по вождению. Опять он, подошёл, говорит, мол, что всё-таки сдал вождение. Прямо радостно за парня было. Такой он счастливый был. Так что не все они, видимо, наглеют. Некоторые всё же стараются», — отмечает Евгений М.

Напомним, 18 декабря на официальном интернет-портале правовой информации появилось постановление, подписанное губернатором Тюменской области Александром Моором, согласно которому на 2022 год в регионе устанавливается запрет на привлечение мигрантов к работе в пассажирском транспорте и легковом такси.