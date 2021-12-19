Петля медиа затягивается беспощадно и хитро. Вот ты хочешь высказаться о некоем событии, но не хочешь делать ему рекламу, не хочешь паразитировать на хайпе. А меж тем высказаться надо, потому что важно отследить тенденции, сделать выводы. Так как быть? Выбирай, что называется. Это крохотная вступительная часть — объяснение к актуальности нижеследующего высказывания.

Цитата из видео «Скульптор «Яйца чужого» о памятнике Царской семье в Ливадии» Youtube.com Памятник царской семье в Ливадии

Неделя эта, кончившаяся 19 декабря, отметилась «Алёнкой по-крымски». То есть очередным торжеством хайпа и безвкусия. Помните Алёнку? Жутковатую скульптуру из Нововоронежа, изображавшую то ли русскую девушку, то ли мертвечину из хорроров Ромеро. В Крыму пошли дальше — и решили хайпануть на трагедии вокруг семьи Романовых.

Местный архитектор, до этого промышлявший исключительно татуировками, решил дебютировать в скульптуре с уникального экспоната. По его задумке, он изобразил царскую семью, которую укрывает крыльями ангел. Каково, а? На деле, правда, вышло совсем иначе — и изумлённым взорам предстал монстр, в котором, как в яйце, спрятались непонятные люди со стёртыми лицами. Если бы создатели компьютерной игры Resident Evil были бы ограничены сотней рублей и бутылкой водки, то они бы придумали нечто подобное, не выходя из комы.

Ясно, что никто бы не стал обсуждать подобный ад, если бы его не установили в Ливадийском дворце. Более неудачное место — с точки зрения общей архитектуры — сложно отыскать. Но неслучайно создатели памятника связаны с «православным олигархом» Константином Малафеевым. Им оказалось можно больше, чем другим смертным. Впрочем, это уже несколько иная история.

Пока же, собственно, главное. Остап Бендер, изобразивший профиль Кисы и явивший его изумлённым зрителям, действовал от безнадёги и всё понимал. Создатель «царского монстра» так ничего и не сообразил. Говорю с уверенностью, потому что мне довелось встретиться с этим замечательным человеком на одном из эфиров. Он декларировал манифесты по бумажке, говорил о трагедии царской семьи и вообще сыпал такими банальностями, от которых у меня появилась никогда прежде не случавшаяся изжога. Настолько всё оказалось прогоркло.

Цитата из видео «Скульптор «Яйца чужого» о памятнике Царской семье в Ливадии» Youtube.com Автор скульптуры

Нет ничего отвратительнее, чем использовать трагедию для того, чтобы попиариться, хайпануть и заработать деньжат. Меж тем именно этому учит современный мир: делать деньги на самом кровавом и жутком. Как все эти блогеры, что вещали о КАМАЗах, вывозящих сотни трупов из «Зимней вишни» в Кемерово.

Но когда нам казалось, что мы на дне, то нам постучали снизу. Ведь есть вещь отвратительнее, да. Когда ты не только паразитируешь на трагедии, но делаешь это максимально бездарно. Я всегда привожу один пример, который встретился мне на писательских курсах для молодых (я вёл их). Девушка писала о 35-й севастопольской батарее, страшном месте, где оставались последние защитники города-героя, под землёй, в катакомбах, в темноте, без воды; они слизывали влагу со стен и умирали, а в просвет видели корабли, которые уходили от берега. Навсегда. И вот эта девушка пишет в бездарном рассказце нечто вроде: «Трупы плавали в воде, слой на слое, пропитанные кровью, как коржи в торте…» Меня это уничтожило, изумило тогда, а девушка даже не поняла, почему нельзя писать о таком вот так.

Аналогично не понял ничего и создатель памятника-уродца. Он вещал о трагедии и говорил, что его сравнили с Дали. Какая пошлость! И в этом, на самом деле, кроется главная трагедия. В том, что сотни тысяч людей без образования, без чувства вкуса, без элементарного понимания в принципе лезут из всех щелей, дабы утверждать своё я, своё безмерно талантливое я, отдающее величием, как строительная ветошь ацетоном. Они готовы на всё ради известности. Они хотят славы и денег любой ценой. Они сами по себе памятники. Ещё более уродливые, чем то, что они создают.

Ролан Барт соврал, когда заявил, что все мнения одинаково важны. А Энди Уорхол когда-то сказал, что в будущем каждый получит 15 минут славы. Обманул. Не получит. Но изо всех сил станет пытаться. Социальные сети подарили людям иллюзию простоты: мол, можно прославиться, лишь явив себя миру через ролик или песню, но известными становятся лишь единицы, остальные же засоряют эфир и наводняют мир пустотой, грязью, бездарностью. И делают это критично, потому что в конечном счёте ценности размываются, а глупость становится нормой.

Настолько, что мы попадаем в мир отфильтрованных идиотов, не способных отличать синтетику от подлинного, красоту от уродства, а правду ото лжи. Мир без ориентиров превращается в мир торжествующей наглости, где нормальному человеку невозможно существовать. Да что там?! Дышать невозможно! Яйцо уродства, мещанства, пошлости в конечном итоге поглощает всё живое.