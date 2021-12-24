



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Катар не прислушался к просьбе Эрдогана

Как пишет Cumhuriyet, консорциум, состоящий из катарской государственной компании Qatar Energy и американского энергетического гиганта ExxonMobil, подписал с правительством Южного Кипра соглашение о разведке природного газа и разделе продукции на 5-м блоке исключительной экономической зоны Южного Кипра. Примечательно, что Катар, будучи близким союзником турецкого правительства, несмотря на отрицательную позицию последнего в отношении данных соглашений, не изменил своего решения. По данным информационного агентства Katar, доля Qatar Energy будет составлять 40%, а ExxonMobil — 60%. В качестве регионального оператора будет выступать американская компания. 5-й блок является вторым в исключительной экономической зоне Южного Кипра, на геологоразведку в котором компания Qatar Energy получила лицензию. Первым был 10-й блок, переданный в 2017 году тому же консорциуму, где в феврале 2019 года было обнаружено газовое месторождение, получившее название Glaucus. Турция ранее уже демонстрировала свое негативное отношение к подобного рода соглашениям, заключенным Южным Кипром.

Вопрос с двигателем для танка «Алтай» до сих пор не решен

Согласно сообщению Karar, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос с двигателем для танка «Алтай», прототип которого был произведен компанией BMC Savunma A. Ş., до сих пор не решен. Попытки закупить двигатели у Германии и Южной Кореи не увенчались успехом. На заседании Генеральной ассамблеи Великого национального собрания Турции Акар сделал заявление относительно бюджета оборонного ведомства на 2022 год. Он отметил, что работа на заводе по производству гусениц для танков, продаваемых катарцам, продолжается, и добавил: «За текущий период компания BMC Savunma A. Ş. произвела на заводе шесть штурмовых гаубиц и один прототип танка «Алтай». К сожалению, попытки получить экспортные лицензии на поставку двигателей для танка не дали положительных результатов. Управление оборонной промышленности продолжает работать над вопросом поставки зарубежных и производства отечественных силовых установок».

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США вводят против Турции тайное эмбарго

Как передает SHaber, США вводят против Турции тайное эмбарго на поставку оружия сроком на три года в связи с закупкой российских С-400 и операцией «Источник мира» на севере Сирии. США не только исключили Турцию из программы по производству истребителей F-35 из-за закупки последней С-400, но и отказываются продавать истребители Турции. Конгресс США искусственно затягивает реализацию заявок Анкары на срочную закупку оружия. Между тем Госдепартамент США сообщил Конгрессу об одобрении заявки Греции на закупку вооружения и военной техники для модернизации военно-морского флота. Комментируя свои действия, американское внешнеполитическое ведомство отмечает, что «наличие эффективного средства боевого сдерживания повысит способность Греции противостоять текущим и будущим угрозам, а также защищать свои морские интересы в поддержку стратегической позиции НАТО на южном фланге». 18 декабря Госдепартамент сообщил Конгрессу США о том, что одобрил заявку Греции на продажу вооружения и военной техники для модернизации военно-морского флота на сумму 9,4 млрд долларов.

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Близится закат правления Эрдогана

В последнем номере одного из ведущих новостных журналов Германии Focus опубликована статья, посвященная углубляющемуся экономическому кризису в Турции и его влиянию на администрацию президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как пишет Bold Medya, «близится закат правления Эрдогана», «уровень бедности достиг своего максимума, однако автократ не сдастся». В статье Focus под заголовком «Положение администрации Эрдогана еще никогда не было столь шатким, как сейчас» отмечается, что признаки физической слабости и симптомы болезни у председателя Партии справедливости и развития становятся все более явными и уже ходят слухи о преемнике. «Турция растерзана и раздроблена изнутри: экономика находится в состоянии застоя, инфляция галопирует, уровень бедности достиг своего максимума», — говорится в статье.

БанкUBS потерял надежду на турецкую лиру

Согласно сообщению AktifHaber со ссылкой на BloombergHT, аналитик всемирно известного швейцарского банка UBS Тилманн Колб опубликовал статью, согласно которой инвесторам не следует принимать во внимание последние опубликованные банковские консультативные отчеты по турецкой лире. В опубликованном в конце ноября последнем отчете Колба говорится, что постоянное снижение курса лиры является явным признаком того, что текущая денежно-кредитная политика не эффективна в борьбе с инфляцией и, как следствие, возможен дальнейший спад лиры. «Наши текущие прогнозы основаны на предположении, что политики хоть как-то отреагируют на снижение курса валюты. Тем не менее они могут и дальше придерживаться текущего политического курса. Это может привести к дальнейшему обесцениванию турецкой лиры», — пишет Bloomberg HT.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лира и доллар

Эрдоган провел экстренное совещание по вопросу роста курса доллара

По данным Kronos, в понедельник, 13 декабря, когда курс доллара и евро побил новый рекорд, Эрдоган провел экстренное совещание с главой Центробанка и руководителями государственных банков. Глава Центробанка Шахап Кавджиоглу, генеральный директор Ziraat Bank Алпаслан Чакар, генеральный директор Vakıfbank Абди Сердар Устюнсалих и генеральный директор Halkbank Осман Арслан были приглашены в особняк Вахдеттин в Стамбуле. Reuters связывает внезапное резкое падение курса турецкой лиры с ожидаемым снижением процентных ставок. «За несколько минут национальная валюта упала на 7%, установив тем самым новый рекорд, и составила почти 15 турецких лир за доллар», — говорится в статье.

Японский банк опубликовал сценарий досрочных выборов

Как передает Sözcü, японский инвестиционный банк Nomura опубликовал отчет по Турции, согласно которому Эрдоган действует по намеченному пятиэтапному плану, который может привести к досрочным выборам. Банк также высказывает предположения относительно того, что может произойти, если план не сработает. В отчете отмечается, что сейчас Турция находится в тисках мощного инфляционного кризиса, вследствие чего наблюдается повышение стоимости некоторых товаров. Согласно отчету, правительство действует в рамках пятиэтапного плана по увеличению количества голосов за досрочные выборы и их проведению в первой половине 2022 года. Три из этих пяти этапов уже реализованы, осталось еще два. План выглядит следующим образом:

Финансовый пакет/Повышение минимальной заработной платы; Снижение процентных ставок/увеличение количества выданных кредитов; Валютная интервенция Центробанка и государственных банков; Осознанные внешнеполитические кризисы; Объявление чрезвычайного положения;

Утверждения банка о том, что правительство твердо придерживается намеченного плана, а в течение 3−5 месяцев количество голосов за проведение досрочных выборов вырастет с 30% до 35% и досрочные выборы будут объявлены, дают четкий и однозначный ответ на вопрос, может ли план сработать.

Переговоры о членстве Турции в ЕС приостановлены

Согласно сообщению турецкой редакции Deutsche Welle, в ходе подготовительной встречи итогового саммита года лидеров стран — членов Европейского союза было принято решение приостановить зашедшие в тупик переговоры о полноправном членстве Турции в Евросоюзе. Согласно решению, принятому Советом ЕС по общим вопросам, «Европейский совет с сожалением отмечает, что Турция все больше и больше отдаляется от ЕС». В решении не идет речь об открытии новой или закрытии какой-либо существующей главы в переговорах, однако подчеркивается тот факт, что Анкара постепенно отдаляется от линии соприкосновения с Евросоюзом в вопросах внешней политики и вступает в конфликт с его приоритетами. В пример приводится Ливия. Отмечается, что Турция осуществляла незаконную поставку оружия правительственным силам Ливии. Осуждению и резкой критике также подверглись несоблюдение Анкарой условий соглашения о Таможенном союзе с ЕС и факты нарушения прав человека.

William Murphy Евросоюз

Катар будет управлять портом Анталии на протяжении 26 лет

Как пишет Cumhuriyet, руководство правящей Партии справедливости и развития представило на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции предложение, согласно которому срок действия договоров аренды приватизированных портов, принадлежащих Türk Denizcilik İşletmeleri A. Ş. и TCDD, который ранее составлял 30, 36 и 39 лет, будет увеличен до 49 лет. Всего насчитывается 18 портов — в Текирдаге, Хопе, Гиресуне, Орду, Синопе, Ризе, Анталии, Мармарисе, Аланье, Чешме, Кушадасы, Трабзоне, Дикили, Мерсине, Искендеруне, Деринче, Самсуне и Бандырме. Катарская компания QTerminals приобрела право пользования портом Анталии до 2028 года за 140 млн долларов. С принятием нового закона этот срок будет увеличен еще на 19 лет. Таким образом, компания сможет пользоваться этим портом до 2047 года.

90% средств массовой информации в Турции находятся под контролем правительства

Как передает Deutsche Welle, опубликован годовой отчет организации «Репортеры без границ», отражающий рейтинг свободы прессы, согласно которому Турция занимает 153-е место в мире. В отчете подчеркивается, что в Турции, несмотря на то, что она больше не является страной с наибольшим количеством арестованных представителей СМИ, у журналистов всегда есть опасения оказаться в тюрьме, подвергнуться судебному разбирательству или утрате паспортов. Согласно представленным в отчете данным, около 90% средств массовой информации в Турции находятся под контролем правительства. Организация «Репортеры без границ» отмечает, что никогда раньше в тюрьмах не находилось столько женщин-журналисток. По сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на треть и достигло 60 человек.

Понятие «терроризм» в Турции носит многогранный характер

По данным турецкой редакции Deutsche Welle, Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о терроризме за 2020 год, согласно которому Турция является «страной происхождения и транзита для иностранных боевиков-террористов, которые хотят присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим террористическим группировкам в Сирии и Ираке, а также иностранных боевиков-террористов, которые хотят покинуть Сирию и Ирак». В отчете отмечается, что Турция продолжает оказывать поддержку международной коалиции, сформированной против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и предоставлять доступ к своему воздушному пространству и военным объектам для проведения контртеррористических операций. «По данным МВД, с 2015 года по декабрь текущего года Турция депортировала 8143 человека по подозрению в причастности к терроризму, а в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Турции, насчитывается 100 000 имен», — говорится в докладе. Турецкие власти задержали для допроса 2343 человека, подозреваемых в причастности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а против 333 из них выдвинуто обвинение. «Турецкое правительство регулярно спекулирует понятием «терроризм», которое в Турции носит исключительно многогранный характер, для криминализации свободы выражения мнения и мирных демонстраций, приравнивая к нему преступления против конституционного строя, внутренней и внешней безопасности государства», — подчеркивается в докладе.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента 13 турецких банков в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный».

По словам депутата Стамбульского отделения Республиканской народной партии, члена комитета по вопросам здравоохранения, семьи, труда и социальных дел Али Шекера, в 2020 году 1133 врача окончили три престижных медицинских факультета (Джеррахпаша, Хаджеттепе и Чапа), а в 2021 году 1270 врачей подали на выезд за границу.

Обозреватель газеты Dünya Шереф Огуз утверждает, что в соглашении об обмене, продленном на днях Катаром и Центробанком Турции, курс доллара был взят из расчета 22 турецкие лиры за доллар.

Рядовой турецкий пользователь социальных сетей проводит в социальных сетях 2 часа 57 минут в день, что больше среднего мирового показателя, составляющего 2 часа 25 минут.

Центробанк снизил учетную ставку на 100 базисных пунктов. «Комитет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку аукциона недельного РЕПО с 15 до 14%», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Снижение Центробанком процентной ставки ускорило падение турецкой лиры. После принятия решения о снижении процентной ставки курс доллара вырос до 15,65 турецкой лиры.

Нестабильный курс валют привел к кризису с лекарственными препаратами. 650 наименований препаратов нет в продаже.

По данным губернаторства Стамбула, 22 человека, 11 из которых иностранцы, скончались из-за отравления суррогатным алкоголем.

В Греции двое турок приговорены к тюремному заключению по обвинению в шпионаже.