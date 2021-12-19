Ведущее информационное агентство Японии «Киодо цусин» провело серию опросов населения для выяснения отношения японцев к новому кабинету министров во главе с Фумио Кисидой и его политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Как это часто бывает при старте нового правительства, поддержка кабинета Кисиды пока довольно высока — 60 процентов. Снижение с ноябрьского показателя всего на 0,5 процента. При этом рейтинг неодобрения кабинета министров упал с 23,0 до 22,7 процента.

«Опрос был проведен, когда правительство изо всех сил пытается предотвратить распространение штамма «Омикрон» нового коронавируса, а также работает над возрождением экономики, пораженной пандемией, с помощью таких шагов, как раздача наличных денег домашним хозяйствам», — отмечает «Киодо».

Проведенный телефонный опрос показал, что 79,2% респондентов поддержали выплату пособий в размере 100 000 иен (880 долларов США) семьям, воспитывающим детей, в виде наличных денег.

Как разъясняет агентство, правительство Кисиды первоначально планировало выделить 50 000 иен наличными, а оставшуюся часть позже в виде ваучеров на каждого ребенка в возрасте 18 лет или младше, проживающего в семье, в которой годовой доход основного кормильца составляет менее 9,6 млн иен. Однако затем было решено разрешить муниципалитетам предоставлять денежные пособия полностью. Оппозиционные партии утверждали, что выдача ваучеров приведет к огромным дополнительным расходам и увеличит нагрузку на местные органы власти, которые в настоящее время готовятся к введению бустерных доз вакцины против COVID-19.

Между тем правительство заявляет о продлении, по крайней мере до первых чисел наступающего года, полного запрета на въезд в Японию иностранцев и распоряжения направлять возвращающихся из-за рубежа японских граждан на карантин в специально отведенные правительством помещения.

Спорным считается намерение Кисиды вновь вернуться к правительственной программе субсидирования внутреннего туризма в стране под лозунгом «Отправимся в путешествие!», что должно-де оказать помощь туриндустрии. Эта запущенная ранее программа была приостановлена из опасения распространения инфекции. Мнение японцев по поводу решения правительства вернуться к программе разделилось: 51% её одобряют, а 45,1% выступают против.

nakashi Коронавирус в Токио

В ходе опросов выяснилось, что подавляющее большинство, более 80 процентов, ответили, что «очень» или «довольно серьезно» опасаются прихода шестой волны инфекции. И это при том, что, по сообщениям, 75% японского населения прошли полную вакцинацию и 58,3% считают, что правительство справляется с коронавирусом. Хотя 38,1% опрошенных японцев так не считают, оценивая работу кабинета в этом направлении как неудовлетворительную.

«Киодо» выясняло при опросах также отношение электората к политическим партиям и их деятельности в нынешней обстановке. Правящую Либерально-демократическую партию поддержали 42,7 процента, а входящую с ней в правительственную коалицию партию «Комэйто» — 7,4 процента.

Среди оппозиционных партий на сегодняшний день наибольшей поддержкой пользуется Партия инноваций Японии («Ниппон исин-но кай») — 13 процентов. За ней следует Конституционная демократическая партия с рейтингом в 10,7 процента. Старейшую в стране Коммунистическую партию Японии поддерживают 3,9 процента. 13,6 процента японцев не поддерживают ни одну из существующих в стране партий.