Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что страны Запада обсуждают введение против России экономических санкций, включая возможное отключение от международной системы платежей SWIFT и ограничение на обмен валют, «на случай агрессии» со стороны РФ, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Осталось Киеву ещё Солнце заслонить, чтобы на российских огородах перестали расти кабачки», — шутит Сергей Д.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

Многие пользователи пришли к выводу, что украинская сторона и Запад так часто говорят о вероятной российской агрессии, пытаются якобы её предотвратить, но сами же провоцируют Россию на агрессивные ответные действия.

«Так они боятся вторжения России, что делают всё для того, чтобы спровоцировать Москву на военный конфликт. Всё тщетно, Россия уже полностью готова к отключению SWIFT», — считает Maria S.

Некоторые комментаторы отмечают, что отключение Российской Федерации от SWIFT не принесёт стране существенного вреда, потому что руководство страны заранее подготовилось к такому развитию событий.

«В России уже есть своя система платежей, которая распространена на все страны СНГ. Китай уже давно разработал свою систему мировых платежей. Если уж наша не потянет, то обратимся за помощью к дружественному Китаю. Вообще не вижу проблем. И на кой чёрт украинцы пытаются бить Россию в эту точку?» — удивляется Nadejda G.

Часть людей полагает, что SWIFT в случае отключения России сам понесёт существенные убытки, потеряв при этом множество стран-участниц.

«Отключение России от SWIFT — это совершенно бредовая идея, потому что им выгодно, когда в обороте их валюта и банки обслуживают максимальное количество стран. Наверное, там неглупые люди работают, чтобы пойти во вред и выстрелить себе в ногу, как того хотели бы украинцы. Так, после исключения Российской Федерации из системы многие страны выберут альтернативные площадки, чтобы не зависеть от доллара и не попасть под такую же раздачу. И свои долгосрочные вклады выведут, кстати, что очень плохо для доллара и SWIFT как системы», — указывает Berkinbay B.

Ряд пользователей указывает на то, что Европа может лишиться российского газа в случае отключения РФ от SWIFT.

«А если Россию отключат от SWIFT, то Российская Федерация будет вправе отключить все страны — участницы платёжной системы SWIFT от поставок газа? Нет? А как вы платежи переводить будете Москве? Чемоданами с наличкой?» — задаётся вопросом Сергей Б.

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Отдельные комментаторы отмечают, что подобные угрозы в сторону России приведут только к большим бедам, которые ждут все конфликтующие стороны.

«От этих бредовых идей пострадают прежде всего те, кто разжигает и дальше костёр ненависти. Жаль людей, совершенно непричастных к такой откровенной истерии и которые наверняка думают совсем по-другому!» — пишет Герман Г.

Напомним, 17 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNBC о том, что страны Запада обсуждают введение против России экономических санкций, включая возможное отключение от международной системы платежей SWIFT и ограничение на обмен валют, «на случай агрессии» со стороны РФ.