Известие о том, что причиной сбоя в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД стала коммунальная авария (все серверы залило водой) спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях и шквал критики. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

«А серверы министерства обороны также защищены?» — вопрошает С.

«Они не виноваты, что данные пользователей утекли», — заметила Светлана.

«Как легко, оказывается, можно вывести из строя нашу полицию», — иронизирует Алина Медведева.

«Из-за наших сантехников могут ЦРУ упразднить», — смеётся Василий.

«Вот и хороший пример цифровизации. Упс, крыша протекла — и нет у меня ни квартиры, ни машины», — замечает Дмитрий Алексеевич.

«Одним словом, ГИБДД!» — поддерживает Николай Северный.

Yarregion.ru ГИБДД

«Бред какой-то. По СП для серверных, там, кроме газового пожаротушения, ничего не должно быть, категорируемое помещение. Даже этажом сверху ничего не должно быть. Кто втюхал серверы в душевую?» — недоумевает Б.

«Ещё одно подтверждение крайне низкой квалификацией современных айтишников, в первую очередь системщиков, и представителей заказчика. А большинство чиновников на каждом углу кричат об искусственном интеллекте. Позорище, а не профессионалы», — считает Г.

«Вот кабинет министра МВД не затопило и НИКОГДА не затопит, а за серверами так бдительно следить не обязательно», — смеётся Лариса.

«Что-то мне это напоминает — в 90-е очень модно было устраивать архив организаций в подвале, в случае чего — потоп, стихийное бедствие, никто не виноват. После того как появились электронные ПТС, я ожидал чего-то подобного. Надо еще проверить, как хранятся ленты с бэкапами, а то они обладают неприятным свойством — гореть», — предлагает Олег Маклаков.

«Я с трудом понимаю, как вообще могли так отвратительно организовать хранение таких важных данных. Не должно быть никакого шанса в принципе для подобных катаклизмов. Это потому, что ничего не боятся руководители ответственных за хранение данных подразделений ГИБДД и чувствуют безнаказанность!» — кипятится Игорь Иванов.

«Для хранения данных есть очень подробные инструкции, это давно известно. Налицо факт нарушения таких инструкций. Надо делать оргвыводы. Погоны — на взлёт!» — даёт команду Игорь Надеждин.

«А правительство еще грезит цифровизацией. В нашей стране все должно быть на бумажке», — считает Олег В.

«Когда везде разгильдяйство и пофигизм, работа «на отвали» — это катастрофа. Безальтернативно. Людям нельзя повышать зарплаты, пока не повысится качество-эффективность труда!» — взывает Сергей Кириллов.

«Серверы просто обязаны были быть защищены от климатических воздействий! Я думаю, что причина массового отказа была другой», — предположил Юрий Шальнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря региональные подразделения ГИБДД по всей России были вынуждены приостановить регистрацию автомобилей, выдачу водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации об административных штрафах за нарушения ПДД.

Как сообщил 19 декабря пресс-центр МВД РФ, причиной технического сбоя, из-за которого ГИБДД приостановила оказание услуг по всей стране, стала коммунальная авария в серверных помещениях: «серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой».

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