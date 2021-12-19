Решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), по которому можно будет транспортировать по дну Балтийского моря голубое топливо из России в Германию, являлось геополитической ошибкой. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые»).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

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Заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека обсудили читатели украинского телеграм-канала «Новое Издание». Многие критически восприняли слова немецкого политика, добавив, что подобные заявления влияют на цены на газ.

Sandro Halank Роберт Хабек

«Тем временем цена на газ превысила 1700$» — написал Taras M.

«Сразу видно: гений экономики», — смеется Сергей.

«Разобрать «поток»… [зачем] их мучить этим газом, кизяками пусть топят. Задолбали», — отреагировала Наталья.

«Ну, топите дровами, никто не против», — пишет Nataly.

«И через «не хочу» участвовали в проекте…» — с сарказмом добавил Дмитрий.

«И что? Заморозьте, не запускайте. Замерзайте или втридорога покупайте. Хозяин — барин. Мы, вон, отказались покупать у России, теперь российский газ покупаем в Словакии по 1500 долларов. Германия покупает по 180−230. Не нравится, покупайте, как мы, по 1500 баксов», — отметил Сергей С.

«Антракт под названием «Меркель» окончен! Вторая часть концерта начата! На сцене клоун Олаф со своими собачками…» — написал MsksimusDi.

«В Германии появился свой [бывший министр экономики Украины Тимофей] Милованов (дебил)», — иронизирует Sergey Sergeevich.

«СП-2 был ошибкой, поэтому мы его быстрей запустим и будем юзать», — отреагировал Владимир К.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Он дурак, что ли? Как министр экономики такое может сказать? Нет к ним уважения, они как безвольные и безмозглые амёбы. Сдыхать будут, но слова поперёк своим хозяевам не скажут», — написала Шая М.

«Надо… [России махнуть на них рукой] и тянуть трубы в Азию. Похоже, там более адекватные политики у власти», — добавил Alex avz.

«В прошлый разтупая баба рот открыла и биржа отреагировала — 1700. В понедельник благодаря этому барану цена еще повысится. Агенты Газпрома прям», — иронизирует Pav Br.

«Я один понимаю со своими тремя классами образования — чем дешевле газ, тем сильнее экономика? Просто министр экономики говорит обратное», — отметил Михаил.

«Придурок он, что ли? Ну, раз ошибка — отменяйте все. Только вот потом клянчить не нужно газа и скулить: Москва могла бы побольше прокачивать. Значит, через Украинскую ГТС можно качать побольше, а через NS2 — ошибка? (С учетом того, что для природы он в 7 раз более экологичен и дешевле!!!) Что за бред он несет, умалишенный?!» — не понимает Y M.

Utg.ua Украинская ГТС