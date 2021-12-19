Западные партнеры Украины должны предоставить Киеву не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Если правительство Дании <…> займет жесткую позицию и станет контактировать с партнерами, в том числе из стран НАТО и ЕС, и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, то это остановит агрессора и он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного», — сказал Резников на брифинге по итогам переговоров с министром обороны Дании Трине Брамсен.

Regeringen.dk Трине Брамсен

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Заявление главы оборонного ведомства Украины обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и «Наглый». Многие критически отнеслись к требованию министра обороны Украины, задавшись вопросом, неужто он предлагает с помощью данного вооружения наступать на ядерную державу.

«Резников на свежем брифинге заявил, что Украине от вечно волнующихся партнеров нужно не только оборонительное, но и наступательное вооружение. На кого министр оборон… собрался наступать — на ядерную Россию или грабли, не сообщается», — написал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

President.gov.ua Алексей Резников

«Дайте ему винтовку и пусть воюет. Задолбал», — отреагировал Владимир С.

«Я дурею с этого зоопарка!!! За какие шиши они собираются закупать оружие?..» — пишет Виктор.

«Тем, кто больше всех орут про войну с РФ, нужно дать оружие и первыми отправить «освобождать» Крым…» — добавил Денис.

«Обычно кто больше орет про войну, сам никогда не воюет», — отметил Денис.

«Накачка страны вооружениями даст только обратный результат, чем тот, на который рассчитывают», — отреагировал Ярп.

«А где воюют дети этих хитрозадых политиков, не в Европе случайно?» — поинтересовался Алексей Т.

«С такой командой политиков скоро и озабоченность не будут выражать», — пишет Natalya P.

«Если Россия нас не захватит, цены на газ нас убьют», — написал «я».

»К чему эти неуместные капризы?!» — задался вопросом Игорь П.

«У России так-то и без ядерки есть чем по нам… [ударить] хоть с моря, хоть с воздуха, хоть с суши. У нас же — советские точки и ледокол… С суши будем атаковать или с моря?» — задался вопросом Go-go-go.

«Ну вот, а то постоянно кричали «мирное правительство и президент». А оказалось, очередной Наполеон», — добавил drib make sprinkling.

«Не надоело выклянчивать всё у всех? Причём вот так публично», — недоумевает «А».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

»Отступающее оружие ему не нужно?» — поинтересовался Игорь Г.

«Пилить бабло — вот его задача», — отметил Вася.

«Чет мне кажется, что следующим заявлением этого недоумка будет создание космических войск Украины. Оттуда и наступим», — смеется Vidukaa.

«Отправят в наступление, а сами на Мальдивы или в Лондон!» — написал andrei2051a.

«Так он же министр обороны, а не нападения», — отметил palyana (wins).

«Из той оперы: «Объявим войну и через 5 минут сдадимся», — пишет Дмитрий С.

«Зачем Путину захватывать территорию, населенную враждебным, вороватым, предательским, неблагодарным населением? Чтобы им строить инфраструктуру: дороги, мосты, школы, больницы, предприятия?..» — спросил Андрей Л.

«Резников проговорился. Турчинов-Яценюк-Парубий (бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк и бывший председатель Рады Андрей Парубий — М. Р.) и Ко тоже требовали всегда наступательное вооружение. Это Зеленский по началу прикидывался миротворцем», — написала Ольга Ж.

«Обезьяна требует гранату?» — поинтересовался «Генеральная линия».

«Очередную дату нападения уже озвучили? А то я уже сбилась, когда начать бояться!» — с сарказмом подытожила 63 112.