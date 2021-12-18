В четверг, 16 декабря, прошли дополнительные выборы в Северном Шропшире, где Консервативная партия проиграла в первый раз за 200 лет. В связи с этим журналистка ВВС Лора Кюнсберг написала статью, в которой рассказала о том, что премьер-министра не поддерживает даже собственная партия и результаты голосования дали это понять.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Невозможно скрыть ужас от этого результата для консерваторов», — написала журналистка. Она не знает, станут ли эти выборы моментом, когда лидерство Джонсона окончательно начнет падать, или приведут к изменениям с целью «выжить». Она отметила, что ряд консерваторов уже считает, что время Джонсона вышло, и вопрос о том, будет ли он управлять партией уже не стоит. Сейчас стоит задать вопрос о том, как и когда он уйдет, и кто примет решение избавиться от него. Однако она не исключает и поддержки премьера частью членов партии, которые считают, что всё еще можно привести в состояние равновесия.

Некоторые пользователи считают, что провал в управлении не только у Джонсона, но и у всего правительства, этот вывод они делают на основании того, как консервативное правительство регулировало и продолжает регулировать борьбу с пандемией.

«Это не только Джонсон, но и всё правительство, включая каждого члена парламента, которые поддержали введение незаконных локдаунов, паспортов вакцинации, обязательной вакцинации. Им надо дать понять, что они должны нести ответственность за их участие в крупнейшем предательстве народа в истории», — написал @FreedomAllian11.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Борис, у тебя что на голове бардак, что в администрации. Ты обещаешь журавля в небе, а потом ничего не делаешь, так не работает. И твой настрой «я выше правил» распространяется по всему правительству», — добавил @wrenaissanceman.

«Из него делают козла отпущения. Я не говорю, что его время не истекло, я говорю, что он не единственный», — отметил @SioLohrasb.

Часть комментаторов считает, что сейчас Борису Джонсону самое время уйти в отставку, чтобы он сам не сделал хуже, или его не опозорили в СМИ еще больше.

«Для Бориса Джонсона это уже вопрос времени, но мы не будем больше ждать, пока он принесет еще больше ущерба. Ему пора уйти», — написал @DU_2024.

Некоторые комментаторы считают, что проигрыш Консервативной партии вызван текущей ситуацией в стране и скандалом с прошлогодними новогодними вечеринками на Даунинг-стрит. При этом масло в огонь постоянно подливает Лейбористская партия, поэтому пользователи предложили создать орган, который будет следить за всеми политиками, чтобы они не нарушали правила и не переходи границы.

CAPTAIN ROGER FENTON Даунинг-стрит

«Нам нужно взяться за решение этой проблемы, которая превратилась в бесконечный скандал. Время для создания демократического наблюдателя за обеими партиями и за тем, как политики соблюдают правила», — предложил @CentreThinkTank.

Среди пользователей есть те, кто считает Джонсона некомпетентным премьером, но не совсем понимают, кто его может заменить, чтобы не стало еще хуже.

«Все понимают, что время Бориса Джонсона закончилось, но кем консерваторы его заменят? Я бы послушал предложения от сторонников Тори, кого действительно можно выбрать, чтобы они дали хоть какую-то надежду этой стране. Если они хотят окунуться в совсем неизвестное, то я озадачен!» — отметил @WhittallClive.

Многие пользователи не согласились с Кюнсберг в вопросе о том, как долго продолжается ложь от Джонсона. Она обозначила период времени «последним месяцем», но пользователи уверены, что Джонсон и его правительство обманывали британцев с самого начала, то есть уже на протяжении двух лет.

«Месяц? Ошибки, ложь, панибратство, изменения решений, неискренность и серии вранья, все это продолжается с самого начала!» — прокомментировал @triumphumphumph.

(сс) NCVO London Консервативная партия Великобритании

В комментариях уверены, что Джонсону надо уйти, и надеяться на то, что он изменится, бесполезно.

«Леопард своих пятен не скроет», — написал @burnetbasher.

Некоторые комментаторы выразили свое несогласие с теми консерваторами, которые считают, что у Джонсона еще не всё потеряно.

«Консервативные члены парламента сошли с ума. Они готовы дать Борису и Кэрри Джонсон второй шанс, когда общество показало, что время вышло», — объяснил @clopys12.

В комментариях уверены, что вне зависимости от того, на кого Консервативная партия решит заменить Джонсона, ситуация не изменится, потому что ложь и обман у них в природе.

«Ничего не изменится. Неважно, кто придет после него, он будет лгать ровно столько же и делать совершенно такие же вещи», — считает @TREENUFC.

Говоря о причинах провала Джонсона, пользователи особо отметили его наплевательское отношение к общественному мнению. Некоторые комментаторы написали, что с точки зрения политики он, может быть, делал всё правильно, но он не анализировал реакцию общества на свои поступки.

«Завершил Brexit, но недооценил общество. Никогда не недооценивайте общественное мнение и ощущения», — прокомментировал @FrazMarsh.