Предстоящей в феврале 2022 года встрече президентов России и США часть экспертов в Грузии уделяет большое внимание. Несколько постов этой теме на своей странице в соцсети Facebook посвятил грузинский эксперт Демур Гиорхелидзе. По его мнению, предстоящий период будет временем тестирования «малоумных и отупевших стран», к числу которых он относит и Грузию с ее нынешним руководством. Посты аналитика вызвали широкий отклик у его друзей и подписчиков.

Германские войска в Грузии. 1918

«Именно после этого решится «дело» любой малой страны. Начата большая геополитическая игра в пинг-понг, без судей. Боюсь, чтобы наш министр иностранных дел и «элита» не сболтнули такого, что навредит нашей стране», — отозвался Д.Ц.

«О проектах двух документов идет речь, и ни в одном из них нет речи о том, какую ответственность берет на себя Россия. Всё касается требований к НАТО и США. В это время суд Германии демонстративно заявляет, что Россия — страна-террорист! Кто заключит соглашение с такой Россией, тем более с Путиным? Никто! И никто перед Россией не отступит», — возразил пользователь Д.Г.

«А разве суд Германии и увязшая в огромных проблемах Германия вообще что-то решают? Дело гораздо серьезнее. Евросоюз не является игроком! Никто ни о чем у Евросоюза не спрашивает. По немцам уже дважды «прошлись»! Опять того же хотят? Ни на что они не способны», — ответил оппоненту автор поста.

«Я думаю, просто торгуются. А гонор России вызван тем, что, по моему мнению, она нужна США как союзник против Китая», — предположила Н.Х.

«Нет! Войска НАТО выйдут из всех стран Восточной Европы, из Прибалтики. Отменят решения Бухарестского саммита… А если не сделают этого, то русские сами всё решат, в том числе и в странах НАТО… И будет так! Сколько уже пишу об этом. Никто назад не отступит… Сейчас самый сложный, последний этап установления нового миропорядка», — ответил эксперт — инициатор дискуссии.

Chris Greenberg Бухарестский саммит

«А как нам примириться с Россией? Постоянные напряженные отношения с ней — для нас это нехорошо. Постоянно думать о том, что будет, что ударит в голову России, и та растопчет нас… Неужели нельзя найти какой-то общий язык с ними? Нет желания и воли, а то всё возможно…», — заметила М.Ш.

«Вообще, у многих стран Евросоюза очень слабая и неумная политическая элита, совсем расстроен дипломатический тон и взгляд, и способность к анализу утрачена, и подобно упрямым детям заняты своими глупостями», — поддержала автора Н.М.

«Значит, НАТО — фикция, и в случае нападения на какую-либо из его стран откажется от предусмотренного его уставом реагирования? Там, откуда Россия требует вывода войск НАТО, в основном размещены силы США. И что, США подчинится ультиматуму, потому что Россия за пятнадцать минут способна их уничтожить? С большой вероятностью Россия собирается начать новую мировую войну, в которой она сама будет практически одна, без союзников, поэтому надеяться на успех ей не следует, даже из-за тех бомб, которые имеет, а другие не имеют от них средств защиты», — возразил Т.Б.

«Российская Федерация ожидает от Америки четкого ответа на ее вопрос о так называемых «красных линиях». Если не ошибаюсь, к началу января. Америка же срочно созвала заседание Совета Безопасности. Посмотрите, что произошло в последний период для Америки. Позорное изгнание из Афганистана, ослабление сфер влияния Америки на Ближнем Востоке, а сейчас удар по ее репутации в странах Восточной Европы. В то же время Россия — Индия — Китай укреплением взаимных партнерских связей окончательно вернут те территории, которые хотят вернуть себе эти сверхдержавы. Китай вернет Тайвань, а Россия окончательно присоединит Украину», — предсказал Д.Ц.

Выход для Грузии предложил пользователь С.Д.: «Думаю, сейчас самое время нашим дипломатам поехать в Баку и Ереван и выяснить, что происходит в формате 3+3».