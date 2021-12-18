США готовы к диалогу с Россией «в соответствующем формате», а президент России Владимир Путин еще не принял решения о вторжении на Украину. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 17 декабря заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Политик отметил, что спецслужбы США считают, что Путин «серьезно рассматривает» возможность нападения на Украину.

Заявление Салливана о том, что Путин «пока» не собирается «вторгаться» на Украину, обсудили на украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и VESTI, а также на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие напомнили, что сами США стали распространять информацию о якобы готовности России «напасть на Украину». В целом, заявление Салливана восприняли с иронией и сарказмом.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

«Какая неожиданность», — с сарказмом отреагировал MM.

«Не может быть!!!» — смеется Олег.

«Сейчас все заявят, что Путин «испугался» и все благодаря сильной украинской армии и угрозам западного мира…» — пишет один из комментирующих.

«Неправильно сформулировал — надо было сказать, что благодаря сплочённым усилиям западных демократий он передумал вторгаться. Но вообще, конечно, «хотел», он же мечтает восстановить Союз, как нам специалисты по телепатии рассказывают постоянно», — с сарказмом добавил Вячеслав И.

«А зачем ему вторгаться? Мы же зиму не переживём, замёрзнем», — недоумевает Сергей С.

«Я извиняюсь, конечно, но мы уже окопов нарыли и кустов с леса натягали… То есть мы зря в лес ходили? Остался один шанс поднять рейтинг [Зеленского] — посадить Петю [Порошенко]», — отметил Nepridymal Poka.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Не-не-не. Уже же решили вторгаться. Всё теперь», — смеется Samael R.

«Шеф, всë пропало. Гипс снимают, клиент уезжает», — процитировал Вадим фразу из фильма «Бриллиантовая рука».

«Нет уж, пусть вторгается, зря мы так ждали что ли?» — иронизирует Георгий.

«Сертификацию СП-2 перенесли на второе полугодие 2022 года, соответственно нападение туда же. Тут уж или цены на газ, или нападение. Смотрите сами», — написал Aleraus.

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«А как же истерили, зачем нагнетали?» — недоумевает Алексей Т.

«Ну всё, расходимся… кажется не собирается», — иронизирует «Жизнь в картинках».

«Они там по ходу по фазам Луны ориентируются — будут на нас нападать или нет», — отметил Эдуард.

«То есть… и не нападал, следовательно. А война тогда с кем?» — задалась вопросом Ирина.

«Ребята наверху все между собой порешали. И теперь можно сбавить обороты…» — отреагировала Elena L.

«Сами объявили, сами отменили», — добавил And & and.

«Как это? Ну что вы, тогда рушатся все натовские конструкции», — с сарказмом пишет один из комментирующих.

«Так может он и не собирался, вы-то, конечно, очень хотели, опять не вышло», — отметил Петя З.

«Наверное, ему Путин сам лично сообщил», — шутит Елена С.

«Путин по выходным не нападает. По субботам борьба с медведями, а в воскресение игра на балалайке. Уже пора знать», — иронизирует Александр Б.

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