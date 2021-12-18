Прямой контакт лидеров двух стран, обсудивших постконфликтное развитие региона, сегодня самая обсуждаемая тема в СМИ и экспертном сообществе. В Брюсселе прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в формате совместного обеда. Стороны обсудили вопрос разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Баку и Ереван пришли к согласию о создании временной рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы. В ходе трехсторонней встречи Пашинян подтвердил договоренность с президентом Азербайджана о прокладке железнодорожной линии через территорию Армении. Лидеры также достигли договоренности об обеспечении здесь вопросов таможенного и пограничного контроля на основе принципа взаимности. Стороны продолжат обсуждать маршрут автомобильной дороги.

Primeminister.am Встреча Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Шарля Мишеля

Журналист Фардин Исазаде пишет в своем телеграм-канале «Чистка продолжается»:

Фардин Исазаде: «Если отталкиваться от заявления Пашиняна о ж/д по маршруту Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз, очевидно (и как мы предполагали), путь будет проходить вдоль границы Армении с Ираном. Отсюда и в пункте 9 заявления от 10 ноября 2020 года момент с контролем за транспортным сообщением Пограничной службой ФСБ России. Всё логично — коридор будет экстерриториальным».

unbdaveable Мегри. Граница Армении и Ирана

Musvik Mikael: «Шахин Мустафаев повторил то, что сказал Алиев, что Зангезурский коридор будет, и будет такой же, как Лачинский. Если не будет беспрепятственным, то и Лачинский не будет беспрепятственным. Оверчук сидит рядом и кивает. Вот так вот».

Глава государства подчеркнул, что в предыдущие годы на международных мероприятиях руководство Армении обычно выступало против Азербайджана с необоснованными и обвинительными заявлениями. Положительно оценив факт того, что в этот раз подобное не произошло, Ильхам Алиев заметил, что не высказывался напрямую против Армении. Президент сказал, что это свидетельствует о создании благодатной почвы для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, пишет информационно-аналитический и мониторинговый портал Haqqin.az.

Автор азербайджанского телеграм-канала UDudaka комментирует этот момент:

Аdmin: «Данная позиция Азербайджана может выглядеть как взаимная вежливость в отношении как бы уже непротивника, хотя, скорее, это показатель умелых усилий тактического управления президентом Алиевым ситуацией и противником, каковым всё еще остается Армения, пусть даже практически лишенная своей реальной геополитической субъектности. Алиев сам, когда необходимо (как говорится, лазым оланда!), выступает в роли доброго или злого, но полицейского в отношении поверженного противника, известного своей склонностью вилять и ерничать, и даже, по собственному признанию, прикидываться откровенным дурачком для пользы дела».

Журналист и военный эксперт Игорь Коротченко пишет об итогах брюссельской встречи в своем Twitter:

i_korotchenko: «Алиев: Ну что, Пашинян? Пашинян: Карабах — это Азербайджан!»

Dragon Lord: «То же самое говорят армяне — и про суд ООН, и про железные дороги, и про КПП в Лачине, вы знаете — пока реальных доказательств не будет — будем считать, что это лапша на обе стороны. Они своим лапшу, что «мы добились», а мы своим лапшу, что вот мы как обошлись с ними и в очередной раз «пригрозили настаиванием» :)».

Самир Кулиев: @samiryusifovich: «Очень крутой подход. Что тут скажешь — президент крайне умён. Горжусь!»

Elçin Rəcəbli: «Ну, конечно же, Иран будет в восторге от этой идеи, и деньги заработает, и рычаги в свои руки получит. Только вот это не совсем то, что нам нужно. А вопрос Карабаха давно уже решён, и от изменения статуса Лачинского коридора многое не изменится, возможно, сам процесс оттока армян ускорится, но всем уже понятно, что ближе к сроку истечения мандата миротворцев там очень мало армян останется. Нам очень нужен коридор через Зангезур, очень нужен».

CuriousGolden Лачинский коридор

Alchin Alayev: «И зачем этот коридор нам прям так ужасно нужен? Автодорога через Иран имеется давно, ж/д имеется через Турцию и Грузию (БТК), так чем же этот коридор так необходим? Лучше Лачинский коридор (ЛК) закрыть, чем ЗК пускать через Армению, да под контролем русских! Они будут нас там так же троллить, как троллят по-черному в ЛК!»

Leyla Tan: «Думаю, наши с Зангезурским коридором для того устроили шум, чтобы получить повод прикрыть Лачинский. Наши знают, что армяне на коридор не пойдут, да и нам он особо и не нужен. Нужен повод захлопнуть Лачин, и чтобы никто не вякал при этом, ни европейцы, ни русские».

President.az Закладка фундамента железнодорожной линии Горадиз—Агбенд («Зангезурский коридор»)

Российский дипломат и политолог, депутат Государственной думы Сергей Марков у себя на странице в Facebook:

Сергей Марков: «Пашинян пытается вовлечь в урегулирование Францию и ЕС и отодвинуть за задний план Россию. Пашинян очень недоволен, что Россия не поддержала Армению во время второй Карбахской войны. Ильхам Алиев выражает уважение влиятельному Евросоюзу, но предпочитает, чтобы ключевую роль играла Россия. И чтобы не было в процессе Франции, которая занимает очень проармянскую позицию».

Член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Джалал Алышов комментирует публикацию Сергея Маркова:

Jalal Alyshov: «Полагаю, мы просто обречены жить вместе. Географически, частично и ментально. Дело за малым стало, всего-то дел — задавить национализм (нацизм) у наших соседей. И убедить колеблющихся принять новую форму сосуществования в едином пространстве».

Писатель Баяр Жигмытов продолжает в комментариях:

Баяр Жигмытов: «Очень мирно и умно-доказательно надо решать такие вопросы. Миллион армян и миллион азербайджанцев вырезали-убили-повесили в XX веке. Пора прекращать такую цивилизацию юга планеты».