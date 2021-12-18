Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) в окончательной редакции утвердили закон «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Ко второму чтению объем регионального бюджета увеличился на 10,3 млрд рублей, сообщает сайт АКЗС. По оценке большинства парламентариев, главный финансовый документ региона можно охарактеризовать как амбициозный, но реалистичный. Единственной фракцией, проголосовавшей против, стала КПРФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Доходы и расходы

По оценке министра финансов Алтайского края Даниила Ситникова, к моменту рассмотрения бюджета в окончательном чтении его доходная часть увеличилась на 6,7 млрд рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из различных бюджетов (6,4 млрд рублей) и дополнительных собственных доходов региона (266 млн рублей).

Minfin.alregn.ru Даниил Ситников

Расходная часть увеличилась за счет средств на реализацию инфраструктурных проектов. На эти цели направлено 3,5 млрд рублей. Также поступившие ко второму чтению дополнительные средства были направлены на финансовую помощь муниципалитетам (1,4 млрд рублей), оплату труда неуказным категориям бюджетников (986 млн рублей), укрепление материально-технической базы учреждений образования (480 млн рублей), антитеррористическую защиту объектов бюджетной сферы (400 млн рублей) и другие цели, на стимулирование и увеличение производства масличных культур (314 млн рублей).

Minfin.alregn.ru Расходы консолидированного бюджета Алтайского края

Кроме этого, 175 млн рублей запланированы в качестве субвенции на меры пожарной безопасности и тушение лесных пожаров. И 149 млн рублей поступили на внедрение интеллектуальных транспортных систем, которые предусматривают автоматизацию процессов управления дорожного движения в городах и агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек.

С учетом всех поступлений доходы краевого бюджета на 2022 год составили 140,9 млрд рублей. Из этих средств собственные доходы края составляют 68,1 млрд рублей, безвозмездные поступления, в том числе из федерального бюджета, — 72,8 млрд рублей. Общий объем запланированных расходов регионального бюджета в 2022 году превысил 151,2 млрд рублей, а дефицит — 10,3 млрд рублей.

Minfin.alregn.ru Доходы краевого бюджета

Ориентация — социальные льготы, повышение зарплат

Даниил Ситников подчеркнул, что бюджет края остался социально ориентированным. На решение вопросов социального характера направлено почти 106 млрд рублей, или 70% средств краевой казны. Из них на финансирование вопросов сферы соцполитики — 50 млрд рублей, образования — 36,8 млрд рублей, здравоохранения — 15 млрд рублей, культуры — 2,5 млрд рублей, физической культуры и спорта — 1,5 млрд рублей.

Minfin.alregn.ru Структура социальных расходов краевого бюджета

Значительные средства бюджета направят на увеличение фонда оплаты труда и индексацию различных социальных выплат. Так, с 1 января 2022 года почти на 16% увеличивается заработная плата педагогов, врачей и других категорий работников, упомянутых в майских указах президента РФ.

Вырастет в 2022 году и зарплата работников бюджетной сферы, относящихся к так называемым неуказным категориям. Их зарплата будет проиндексирована с 1 января 2022 года на 6,4% и 1 октября еще на 4%. В процессе подготовки краевого бюджета от фракций и комитетов поступило более 130 поправок и предложений.

Поправки

Как отметил председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев, большая их часть была учтена. На эти цели было распределено более 5,6 млрд рублей. Были учтены дополнительная индексация с 1 января 2022 года социальных выплат на 4% (ветеранам труда Алтайского края, труженикам тыла, реабилитированным, а также детские пособия, материнский капитал), увеличение финансовой помощи органам местного самоуправления (в том числе субсидии на заработную плату, связанные с инициативой президента РФ об увеличении МРОТ на 2022 год до 13 890 рублей), субсидии муниципалитетам для участия в программах переселения из ветхого и аварийного жилья, увеличение расходов на топливно-энергетические ресурсы, средства на поддержку городского электрического транспорта и ряд других направлений.

Minfin.alregn.ru Меры социальной поддержки

С учетом индексации ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ветеранам труда, ветеранам труда Алтайского края в 2022 году составит 665 рублей, труженикам тыла и жертвам политических репрессий — 645 рублей. Соцподдержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, составит 960 рублей в месяц. Размер ЕДВ на возмещение стоимости угля сельским педагогам — 2250 рублей. Региональный материнский (семейный) капитал запланирован в размере без малого 60 тысяч рублей. На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных и городских округов направят 1,9 млрд рублей.

Объем дорожного фонда Алтайского края на 2022 год предложено утвердить в сумме 12,8 млрд рублей, Фонда развития курортной инфраструктуры — 41 млн рублей. По итогам голосования закон «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» был принят в окончательной редакции.

Мнения, оценки

Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» в АКЗС Евгения Боровикова отметила, что справедливороссам удалось выстроить конструктивный диалог с разработчиками бюджета. Из 14 поправок, предложенных фракцией, были поддержаны 12 на беспрецедентную сумму 3 миллиарда рублей.

«Мы проголосовали «за» принятие краевого бюджета на будущий год. Да, он имеет пробелы и не решает всех проблем региона, однако бюджет в ходе доработок претерпел существенные изменения, в том числе предложенные нашей фракции, улучшающие условия жизни граждан», — поделилась Евгения Боровикова.

Другой депутат данной фракции в АКЗС Александр Николайчик отметил, что в региональном бюджете примерно на 14−15% увеличили расходы на культуру и спорт.

«Мы надеемся, что это поможет остановить миграцию молодежи в другие регионы, позволит увидеть перспективы и социальные лифты для развития. Будем дальше продолжать работу по увеличению этой статьи. Что касается спорта, то расходы также выросли, но тут встает вопрос об исполнении бюджета.

Есть сложности с поиском подрядчиков, проблемы с удорожанием стройматериалов. Будем контролировать эти процессы. Федеральный бюджет принят с профицитом, региональный — с дефицитом. В стране сложная экономическая ситуация, необходимо максимально эффективно расходовать средства на социальные нужды», — отметил Александр Николайчик.

«Сегодня мы рассматриваем фактически три цифры: приход, расход и дефицит бюджета. Безусловно, виден рост расходов, о чем нам рассказали в цифрах и процентах. Но, если мы уйдем от голой цифры, то так ли очевиден будет «рост»? И будет ли этот «рост» по всему бюджету? Напомню из наболевшего, что называется. Например, когда выступает министр здравоохранения края и говорит о численности врачей в примерно в 8300 (при укомплектованности 67 процентов).

Если «отматываем назад, то в 2014 году было 9300 врачей. Получается, что нет тысячи врачей с тех пор (сокращение на 1 процентов). При этом доход бюджета в том 2014 году в два раза ниже, чем сейчас, — около 70 миллиардов рублей. И подобная картина на многих направлениях, если не во всех: и в медицине, и в образовании, и в соцзащите. Я не помню, чтобы бюджет принимали с меньшими показателями, чем в предыдущем году.

Но с этими цифрами у нас либо топтание на месте, либо вообще ухудшение в социальной сфере — оптимизация, сокращение, разбитые дороги с прекращением автобусного сообщения. По расходам бюджета на душу населения Алтайский край в последней двадцатке регионов России.

В прошлом году этот показатель был чуть больше 50 тысяч рублей, а в среднем по России — 132 тысячи рублей на душу населения. У всех соседей показатель больше нас, у соседей в Республике Алтай — в два раза больше нас. Поэтому наши избиратели «голосуют ногами», когда ежегодно по 20 тысяч граждан уезжают в другие регионы. Эти двадцать тысяч — это, как правило, экономически активные, которые не находят себе применение в Алтайском крае. Я могу понять наше министерство финансов и правительство, которые готовили этот бюджет.

Собрать больше налогов не сможем. Из Москвы денег больше запланированного не дадут. Возможность для маневрирования крайне мала. За пределами этого зала мало кто из депутатов или чиновников скажет, что этот бюджет достаточный для Алтайского края и проблем никаких нет. Все понимают, что бюджет катастрофически мал. Получается, что мы должны закрыть глаза на это и просто принять этот факт.

Но давайте посмотрим на это иначе. Всем депутатам из других фракций, может быть, стоит отбросить амбиции, робость перед Москвой, договориться и выйти на федеральный уровень с инициативой о выравнивании бюджетной обеспеченности регионов, и только потом формировать бюджет действительно развития, а не «топтания на месте», что равно упадку.

Бюджеты регионов должны быть более справедливыми. Не должно быть такого, чтобы за одну и ту же работу врач, учитель, работник культуры, неважно кто, в одном регионе получал заработную плату в несколько раз больше, чем в другом. Чтобы в одних регионах ковидным больным не приносили домой лекарства на несколько тысяч рублей, а в других — пачку парацетамола и мазь для носа», — заявил руководитель фракции КПРФ в АКЗС Александр Ткачев.

«Кто бы и как бы его не критиковал, но это документ, который позволяет Алтайскому краю и дальше поступательно двигаться вперед и развиваться. Да, у нас есть немало проблем, мы о них говорили и при разработке краевого бюджета.

Главное, чего нельзя не замечать, — это объективное увеличение налоговых поступлений, рост показателей региональной экономики и результативная работа с федеральным центром по выделению дополнительных средств, в том числе на повышение зарплат. Всё это способствует тому, чтобы экономика развивалась и росли доходы граждан», — отметил спикер краевого парламента, единоросс Александр Романенко.

В итоге только 20 присутствующих на сессии депутатов фракции КПРФ проголосовали против проекта бюджета в первом чтении. Три другие фракции как бы «оппозиции» консолидировались с единороссами в поддержке бюджета. Перевес оказался незначительным: при необходимых для принятия 35 голосах «за» проголосовали 39.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджетом предусматривается развитие Алтайского края, строительство дорог и жилья в регионе, модернизация ЖКХ. Еще один важнейший акцент — повышение уровня жизни людей.

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