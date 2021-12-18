Еще недавно такое трудно было себе представить: в Турции, стране продовольственного изобилия, в продуктовых магазинах стали вводить квоты на продажу молока, сахара и подсолнечного масла. Ранее были установлены ограничения на продажу табачных изделий. Люди начали скупать автомобили, чтобы защитить себя от инфляции и сохранить свои деньги. Власти утверждают, что многие продавцы сознательно создают запасы товаров, чтобы потом их продать подороже. В этой связи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах ввести для таких торговцев суровые наказания и призвал турецкий народ «проявить терпение и доверять новой экономической модели его правительства».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Но в Турции бушует инфляция, отчего вся торговля застопорилась. За доллар дают уже 16 турецких лир, и вряд ли это предел. По итогам ноября потребительские цены в стране подскочили на 21,3%. Согласно последним данным, в Турции наблюдалась самая высокая инфляция цен на продовольствие среди 38 стран ОЭСР. Американское рейтинговое агентство S&P Global Ratings предупреждает, что «реализуемая сейчас правительством экономическая политика еще больше подорвет обменный курс лиры и ухудшит перспективы инфляции, повысив риск кризиса банковской системы». При этом Центральный банк Турции снизил процентную ставку до 14% с 19%. Напомним, что в 2020 году сменилось руководство банка, когда министр финансов и зять Эрдогана Берат Албайрак ушел в отставку. Процентная ставка, которая к тому времени была снижена до 8%, вновь стала повышаться, курс стабилизировался. Однако когда ставка достигла 19%, Эрдоган вмешался в деятельность Центробанка, заявив, что ему не по пути с теми, кто выступает за повышение ставки. Эксперты уверены, что причина таких действий турецкого президента заключается в желании снизить стоимость рабочей силы для увеличения экспорта и роста экономики.

Tuik.gov.tr Рост инфляции в Турции

Эрдоган придерживается гипотезы о том, что низкие процентные ставки снижают инфляцию. Имея все рычаги давления как на исполнительную, так и на законодательную власть, он пытается доказать состоятельность своей теории, заявляя, что «дорогая» валюта и низкие кредиты благоприятно отразятся на экспорте, заставят турок отказаться от импорта и, как следствие, это сыграет роль в снижении инфляции и росте занятости. Но проблема в том, что модель, которую предлагает президент, в итоге ведет к обнищанию подавляющей части населения. Всё построено на экономических и финансовых парадоксах. С одной стороны, власти печатают данные о росте ВВП, экспорте, золотовалютных запасах. Резервные активы ЦБ выросли в октябре по сравнению с предыдущим месяцем на 2,2% (до 123,9 млрд долларов). Активы в иностранной валюте увеличились на 2% (до 76,4 млрд долларов), а золотые резервы — на 3% (до 39,7 млрд долларов). Отток капитала снизился почти на 4%. Но эти масштабные цифры для турецкой экономики не столь уж значительны, ведь наступает момент расплаты за иностранные кредиты и их обслуживание.

Tuik.gov.tr Индекс ВВП на душу населения

А, с другой стороны, курс лиры как падал, так и падает, что приводит к росту инфляции. По прогнозам, к концу года ситуация вряд ли изменится. Так что в Турции всё идет по-турецки. Эрдоган — одним путем, национальная валюта — другим, а политика — третьим. Открыто звучат обвинения в адрес правительства и призывы досрочно провести президентские и парламентские выборы. Масло в «турецкий костер» подливают на Западе, где резко увеличилось количество публикаций о предстоящем в Турции транзите власти. Так, американское издание Foreign Policy утверждает, что «важных событий из Турции можно ожидать до 2023 года — даты очередных президентских выборов». При этом эксплуатируется фактор здоровья Эрдогана, обсуждаются фамилии его потенциальных приемников. Называют имена главы турецкой разведки Хакана Фидана, министра национальной обороны Хулуси Акара и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Но за всеми этими суждениями и схемами торчат всё же американские уши. А вот проправительственные турецкие СМИ утверждают, что более половины граждан по-прежнему жаждут видеть Эрдогана главой государства, принимают его политические и идеологические воззрения и где-то даже симпатизируют его попыткам искать другие пути экономического развития страны.

(сс) simsek hb Реджеп Эрдоган и Хулуси Акар

Турция пытается выживать самостоятельно. Но так, чтобы в случае чего на смену нынешнему Эрдогану пришел «новый Эрдоган». Получится ли?