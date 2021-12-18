Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что уже в 2022 году на Украине начнётся большая термомодернизация и он надеется, что его страна сможет стать лидером в развитии водородной энергетики, чтобы обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 18 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Что, вот прямо так вот решила? А Байден хоть в курсе, что у его страны появился страшный конкурент в области зелёной энергетики?» — интересуется Lyudmila P.

Многие пользователи восприняли данную новость с изрядной долей скепсиса, предположив, что украинский президент просто обнаружил новый способ выкачать из европейских чиновников финансовую помощь.

«Просто президент пытается освоить деньги из европейского бюджета. Надо же какую-то завлекалочку придумать, а в Европе как раз популярна зелёная повесточка», — отмечает Konstantin S.

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина может рассчитывать в лучшем случае на участь быть лишь отстойником для отходов из Европы.

«Куда же теперь деваться? Других источников заработать не осталось. Германия обещала помочь построить производство, будут хоть водород производить из мусора и угля. Рабочие места появятся, чтобы разгрузить вагоны с мусором от многочисленных «друзей», а также загрузить мусор в мусоросжигалку. Возможно, ради этого и провернули майдан, чтобы сэкономить на производстве водорода за счёт украинского народа. В Европе будет чистый воздух, т. к. производство перенесут на территорию с недостроенным забором и дешёвой рабочей силой», — предполагает Ирина А.

Часть людей полагает, что Украина не сможет перевести свою энергетику на водородные рельсы хотя бы потому, что экономика этой страны не сможет потянуть столь дорогостоящее преобразование.

«Сначала научитесь не попрошайничать по миру, а уж опосля… Будете за газ платить, как зелёная Европа, может быть, тоже лет через 30−40 откажетесь от голубого топлива и перейдёте на зелёное. Экология — удел богатых стран, среди которых, увы, Украины пока нет и не предвидится», — считает Алексей Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Печь. Газ

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский уже много чего успел пообещать своим гражданам, но до реальных изменений дело до сих пор не дошло.

«Этак они скоро и на Марс полетят, и «гиперлуп» построят, да и летающие автомобили в скором будущем у них появятся. Фантазёры из украинских политиков, конечно, выходят хорошие, да и политика у них самая что ни на есть фантастическая», — пишет Антон Д.

Нашлись и те, кто отмечает, что повестка внутри Украины с «российской агрессии» вдруг резко изменилась на «зелёную».

"А вы заметили, как резко Украина перестала воевать с Российской Федерацией? Восемь лет «взрывали» российские «Арматы», а теперь делают вид, что ничего не было, мол, вам показалось», — заметил Валерий П.

Напомним, 16 декабря пресс-служба офиса украинского президента опубликовала информацию, согласно которой глава государства Владимир Зеленский заявил на саммите Восточного партнёрства о том, что уже в 2022 году на Украине начнётся большая термомодернизация и он надеется, что его страна сможет стать лидером в развитии водородной энергетики, чтобы обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности.