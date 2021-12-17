В 2018 году при президенте Петре Порошенко на Украине рассматривался вопрос о присоединении зарубежных территорий, населенных украинцами, по примеру французских заморских департаментов. Об этом 16 декабря заявил бывший заместитель главы СБУ, генерал Виктор Ягун в эфире «Черноморской ТРК».

Норман Роквелл. Мечтатель (фрагмент). 1921

Генерал отметил, что на Канаду на Украине не претендовали, однако хотели включить в состав регионы, принадлежащие Российской Федерации, в том числе Приморский край.

«Шла речь о компактном проживании украинцев. Ну, Кубань была ближе всего, но еще украинцы жили в Астраханской области, в тех регионах, Воронежской области», — добавил он.

Заявление украинского генерала обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически оценили заявление бывшего замглавы СБУ, указав на то, что Украина не в состоянии справиться с подконтрольными ей территориями.

«Этой территории лада дать не могут, а о новой говорят», — отреагировал Владимир А.

«Всё-таки не надо злоупотреблять горилкой в будни…» — добавил Игорь Т.

«И ведь не весна», — с сарказмом отметил Сергей С.

«Это затяжная осень. Генерал таблетки вовремя не принимал, обострение», — ответила Сергею С. Лара П.

«С такими планировщиками у Украины есть все шансы остаться в границах Киева», — написал Сергей Евгеньевич.

Цитата из видео. СБУ Украины Виктор Ягун

«Или Ивано-Франковска, что вероятней…» — ответил ему Олег Ч.

«Значит, они планируют присоединять территории других государств, но при этом орут, что на них вот-вот Россия нападёт?» — недоумевает Роман К.

«У самих жизнь на нитке, а всё о думают о прибытке…» — пишет Игорь К.

«Да, скоро мы будем все вместе. Только Львов полякам отдадим», — добавил Александр К.

«Блин, что-то за семь лет только провокации были. Решительных шагов в сторону Крыма предпринято не было. А тут прям Воронеж и Астрахань ещё», — не понимает Александр Т.

«Вопрос один, и самый главный — [зачем] вы нужны тем украинцам, которые там живут. Вы и своих то «залюбили» уже. Вон… незалежного и свидомого [журналиста УНИАН Романа] Цымбалюка, поливающего грязью Россию и русских, и то *раной метлой не выгонишь из России», — отметил Александр М.

«А что же они от Канады-то отказались? И в США наверняка есть районы компактного проживания украинцев. Надо срочно объявлять их территориями Украины, пока… [американцы] не прочухали», — пишет Михаил Л.

(сс)Eden, Janine and Jim Украинский ресторан «Веселка» на Второй авеню в Ист-Виллидже. США

«Ну да, ну да… Правда, сейчас более реальна другая ситуация — когда западные кредиторы поймут, что ни при каких условиях с Украины они не получат влитые в нее капиталы, возникнет естественный план по разделению долгов с другими государствами. И отойдут области бывшей Украины Венгрии, Польше и России вместе с поделенными долгами. Ну, может, оставят Великую Kиевскую империю во главе с императором Кличко размером с область», — написал Артур Р.

«Клоуны, вы хоть Тернопольскую и Волынскую области сохраните ещё лет пять хотя бы. О дальних территориях фантазирует», — смеется Максим С.

«Тогда что не так с Крымом, чего они все про него визжат? Россия посчитала Крым своим и присоединила. Что не так? Всё по планам этого придурка. Или «это другое» и «а нас-то за что»?» — подытожил Михаил Л.