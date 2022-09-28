Передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названого наркотика, сообщает организации Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло в разы меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Филипп де Шампань. Натюрморт с черепом (Vanitas). 2 половина XVII века

Фентанил — это синтетический опиоид, который может привести к смерти даже при малых количествах. Многие умирают также от того, что смешивают вещество с другими наркотиками. Согласно данным агентства по борьбе с наркотиками США (DEA), фентанил поступает в США в основном из Мексики и Китая.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я скажу вам, из-за чего частично это происходит. Дело в том, что маятник качнулся в противоположную сторону с этой «опиоидной эпидемией». Врачи теперь редко выписывают обезболивающие препараты людям после операций, не говоря уже о настоящих пациентах с хронической болью. У этих людей отбирают обезболивающие препараты, не оставляя им другого выбора, кроме как искать обезболивающие препараты в других местах. К сожалению, теперь они запасаются фентанилом. Это случилось в результате грубого превышения полномочий правительства, диктующего врачам, что можно и что нельзя делать!» — имеет в виду momuf2 ряд федеральных законов, направленных на борьбу с опиоидной эпидемией.

Отметим, что часть американского общества жалуется на то, что ограничения государства напугали врачей, и теперь пациентов лишили всех обезболивающих.

«Я думаю, вы в чём-то правы, моему отцу сделали операцию на колене, и ему сказали принимать ибупрофен и «Тайленол» в сочетании, что он и сделал, но он все равно испытывал сильную боль, нам пришлось позвонить его врачу, и они, наконец, выписали ему обезболивающие препараты», — отвечает trace1999.

«Для тех, кто думает, что проблема решится сама собой. Вы мыслите только на уровне криминальных улиц. Война с опиоидами привела к тому, что врачи лишили людей возможности даже получить в аптеке то, что им нужно. Я ветеран войны в Ираке/Афганистане, который был ранен во время войны, и мне прописали обезболивающие лекарства от постоянной боли в спине. Когда через месяц у меня отобрали лекарство, и я чуть не умер от боли. И всё потому, что врач теперь боится выписывать рецепт», — указывает amnestyhour.

marionbrun Операция

«Я сочувствую вашей боли. Я ветеринар, и у меня есть друзья в таком же положении; однако люди с законной хронической болью составляют мизерное меньшинство, а речь идет об эпидемии наркотиков», — отвечает FlyEagle817.

«Я практикующий врач с 20-летним стажем. Печально, что из-за войны врачей и аптек страдают пациенты, мне пришлось резко сократить рецепты на обезболивающие, а большинство врачей просто отказались от них полностью в страхе потерять лицензию. Назначение опиоидов врачами снизилось на 44,4% по всей стране, смертельные передозировки выросли примерно на столько же, совпадение? К сожалению, нет», — подчеркивает doc1998.

«Некоторое время назад мне сделали операцию. Врач отказался выписывать опиоиды, даже на 24−48 часов. Я понял тех, кто покупает фентанил нелегально, на улице. Я бы тоже так сделал, если бы мог. Боль может довести человека до крайних действий, включая самоубийство. И благодаря экстремальной реакции на опиоидную «эпидемию» многие из нас, нуждающиеся в обезболивающих препаратах законно, больше их не получают», — огорчается Zootal.

«Правительство заставило докторов замолчать», — отвечает laughabit.

«А как насчет тех наркоманов, которые считают наркотик панацеей, избавляющей их от беспокойства? Моя внучка работает медсестрой в скорой помощи, и они видят, как одних и тех же людей изо дня в день оживляют с помощью наркотика. Любой человек, получивший наркотик, должен пройти обязательную реабилитацию, а не отправляться обратно на улицы, чтобы снова получить передозировку», — указывает MdNamVet.

«Но… вы мало слышите об этой проблеме… вы слышите только, что нам нужно больше «контроля над оружием». Возможно, это потому, что многие люди у власти не собираются ставить под угрозу свой заработок», — предполагает bidenbetrash.

«Вообще-то старый подход сработал бы, он называется «безопасная граница»… Помнится, не так давно мы работали над этим», — имеет в виду armadillotrader политику экс-президента США Дональда Трампа, который усилил контроль за американо-мексиканской границей.

Army.mil Американо-мексиканская граница

«Ситуация ужасна. Можем ли мы что-нибудь сделать, чтобы предотвратить проникновение опиоида в нашу страну? Мне кажется, что один парень работал над этой штукой, чтобы помочь бороться с нелегальным проникновением такого рода вещей в нашу страну, но всё это похоже на сон», — также делает отсылку texan4truth к Трампу.

«Хорошим началом могло бы стать прекращение всякой торговли с Китаем. Это значительно усложнит им задачу. В противном случае они будут продолжать прятать наркотик в кормах для домашних животных, игрушках и всём остальном, что оттуда поступает», — комментирует Mtgnwealth.

«Это происходит во всём мире, и остановить оборот этого опиоида практически невозможно, потому что он сильнодействующий и невероятно компактный. Достаточно двух миллиграммов, чтобы убить человека, а дозировка варьируется по всему миру, потому что наркоторговцы подмешивают его в другие наркотики, чтобы сделать их более сильными. Я думаю, что единственным способом остановить это было бы обвинение наркоторговцев, намеренно делающих это, в убийстве», — предлагает Ithinktherefore.

Как сообщало ИА REGNUM, количество изъятий синтетических опиоидов на юго-западной границе США продолжает расти. Сотрудники таможенной и пограничной службы (CBP) США в Техасе на этой неделе обнаружили более 86 кг метамфетамина, спрятанных в белом минивэне Chrysler, за рулем которого находилась 20-летняя американка, прибывшая из Мексики. В ходе досмотра в автомобиле был обнаружен 21 пакет, предположительно наполненный метамфетамином. Два дня спустя сотрудники CBP, работающие на международном мосту Идальго, обнаружили в золотом седане Chevrolet, за рулем которого находился 20-летний американец, метамфетамин весом около 13 кг. В ходе двух инцидентов было изъято наркотиков на сумму более $3 млн.