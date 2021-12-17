Статья издания The Guardian, в котором приводится мнение руководителя профильного направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса, считающего, что российский «Газпром» стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, поэтому пользуется ситуацией с высокими ценами на голубое топливо в Европе, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 17 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

"Капиталисты обвиняют других капиталистов в желании получать прибыль? Вау! Санкции, срочно! Западное лицемерие выходит на какие-то ранее невиданные высоты. Не перестают удивлять», — пишет Дмитрий Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что, начиная с самого момента внедрения первых спор капитализма на территории Советского Союза, наша страна слышала одно и то же на счёт того, как правильно должны выглядеть рыночные отношения, но теперь Запад идёт наперекор собственным принципам.

«Вот, блин, дают! А как же рыночные отношения?! Все 90-е нам в уши орали, что рынок делает человека богатым и счастливым, и не надо его регулировать. Сами же стали теми, с кем призывали бороться», — считает Василий М.

«Странное заявление. Для получения прибыли любая фирма и работает. В этом-то и есть вся суть бизнеса. Странно слышать такие претензии со стороны адептов рынка», — отмечает Вадим С.

Gazprom.ru Глава Газпрома Алексей Миллер

Некоторые комментаторы просто не понимают суть претензий к российской компании, которая на легальной основе торгует с Европой газом.

«Вот что странно: нашу страну учили те же западные «партнёры», когда разваливали СССР, что рынок сам всё отрегулирует, не надо в него лезть, спрос рождает предложение и т. д. и т. п. Теперь же этот самый Запад пытается в худших традициях Советского Союза залезть туда, куда ручки совать никогда не стоит! Бизнес должен зарабатывать деньги. Если он этого не делает, то такой бизнес должен быть закрыт», — указывает Александр К.

«А как иначе? Частная компания обязана бесплатно всем газ раздавать?» — удивляется Игорь Л.

Часть людей полагает, что западные страны таким странным заявлением предлагают Газпрому отказаться от стремления получать прибыль и начать зачем-то оказывать практически безвозмездную помощь европейским странам.

«Это они так намекают на то, чтобы Россия начала европейцам газ бесплатно раздавать, чтобы, так сказать, поддержать соседа в трудную минуту. Обойдётесь! Сколько на нас грязи вылили за эти годы? Пожинайте плоды своего вонючего труда», — обращается Дмитрий К.

Gazprom-neft.ru Газпром

Ряд пользователей указывает на то, что Россия — не единственный поставщик энергоресурсов в Европу, но все копья летят именно в сторону нашей страны.

«Доля поставок газа в Евросоюз от Газпрома — около 30% от общего количества! А где претензии к другим поставщикам? Риторический вопрос! Потому что другие поставщики — это США и сами страны ЕС! Вот вам демократия! Вот вам двойные стандарты!» — написал Сергей П.

Напомним, 16 декабря издание The Guardian опубликовало материал, в котором приводится мнение руководителя профильного направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса, считающего, что российский Газпром стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, поэтому пользуется ситуацией с высокими ценами на голубое топливо в Европе.