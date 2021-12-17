Прямо скажем, японские протесты по поводу раз и навсегда 76 лет назад возвращенных нашей стране Курильских островов уже всерьез не воспринимаются. И напрасно Токио использует столь серьезную форму дипломатического демарша. Ведь речь идет об официальном недовольстве одного правительства деятельностью другого правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курильские острова

На сей раз правительство Страны восходящего солнца выразило России протест из-за рутинных учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, с 16 декабря проводятся в водах близ российского острова Кунашир.

Как и положено, во избежание нахождения иностранных судов в районе стрельб Москва заранее уведомила власти Японии о готовящихся военных учениях. Никакой опасности для Японии и ее граждан стрельбы не представляют. Поводом для протеста является, скорее, назойливое напоминание российской стороне, что Токио не признает-де южнокурильские острова составной частью Российской Федерации, ибо в 2009 году законодательно (?!) объявил «японский суверенитет» на этих территориях и в омываемых их водах. «(Стрельбы) связаны с усилением (российского) военного присутствия на четырех северных островах (южных Курильских островах. — А.К.), что противоречит японской позиции», — цитирует заявленный протест информационное агентство «Киодо цусин».

Mil.ru Выстрел Т-72

Обвиняя Москву в «усилении военного присутствия» на суверенных российских землях, Токио в то же время считает нормальным создание на Дальнем Востоке «восточного НАТО», увеличение вдвое, а не исключено, что и больше, военного бюджета «пацифистской Японии», строительство авианосцев, создание военных «космических и кибернетических систем». И все это у российских берегов. И уж совсем необычным является объявление новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой о намерении впредь наносить «превентивные удары» по соседним государствам, которые рассматриваются как потенциальные противники Японии. Среди таких противников и наша страна, против которой, несмотря на предупреждения Москвы, не исключено, в скором будущем на Японских островах появятся американские ударные ракеты средней и меньшей дальности.

И в этой обстановке Токио предлагает не заботиться об обороне и боеспособности населенных нашими людьми территорий. Да еще в ситуации, когда в Японии, судя по откликам в СМИ, всё больше сторонников «военного решения проблемы северных территорий», то есть вооруженного захвата Курил. И это — результат целенаправленной пропаганды враждебности и ненависти к русским, которые якобы захватили и удерживают «исконно японские территории». Такая пропаганда готовит японское население к согласию с еще большим вовлечением Японии в военную стратегию США, превращению этой страны в объект первого ответного удара, в результате которого она может просто исчезнуть.

Mass Communication Specialist 2nd Class Clifford L. H. Davis Американский авианосец на военной базе США в Японии

Вызывающие панические на грани истерики возмущения и протесты пролеты российских и китайских самолетов и проход объединенной эскадры этих стран вблизи японских берегов — вовсе не предвестник скорого «нападения» Москвы и Пекина на «беззащитную Японию». Это — оправданная демонстрация готовности двух стратегических партнеров совместными скоординированными действиями отразить любые провокации и поползновения с целью нарушить суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации и Китайской Народной Республики. И чем скорее в Токио поймут опасность провоцирования наших двух стран угрозами их «окружения» и обкладывания военными базами по периметру границ и откажутся от уготованной японцам дядей Сэмом роли «пушечного мяса», тем меньше будет необходимость совершенствовать навыки обороны, в том числе и на японском направлении. А пока этого не происходит, военные ученья будут продолжаться, сколько бы официальный Токио не направлял ставшие рутинными и не имеющими смысла «протесты»…