



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На этой неделе (13−17 декабря) нефтяные контракты торговались в нейтральном ключе, находясьвторговом диапазоне на уровнях$72,5−76,3 за баррельBrent. Противоположные по своему влиянию на нефтяной рынок факторы то вызывали негативнуюреакцию игроков, то возвращали им позитивный настрой, так и не давокончательно сформироваться какому-либо устойчивому тренду.

Международное энергетическое агентство понизило свои оценки по спросу на 2022 год на 100 тыс. баррелей в сутки. В то же время ОПЕК оставил свой прогноз без изменений.

Но в целом обе организации ждут замедленияспроса на 38% и 26% соответственно (МЭА до 3,3 млн баррелей в сутки, ОПЕК до 4,15 млн баррелей в сутки), при этом эксперты единодушны во мнении оповышенной неопределенности из-за невозможности оценить влияние распространения в мире «Омикрон"-штаммаCOVID-19.

В частности, МЭА ожидает, что в 2022 годупредложениена нефтяном рынкебудет обгонять спрос, в результате чего будет сформирован профицит, что может быть особенно актуальным в первом полугодии. В перспективе ближайших шести месяцев ОПЕК+ будет ежемесячно увеличивать поставки на 400 тыс. баррелей в сутки, в то время как ограничения, связанныес «Омикрон"-штаммом, могут оставаться в силе. Такаяситуация может привести к тому, что профицит в I квартале 2022 годаможетдостигнуть1,7 млн баррелей в сутки, по оценкам МЭА. Во IIквартале превышениепредложения на рынке может вырастидо 2 млн баррелей в сутки, что, очевидно, вызывает и пессимистичные ожидания в отношении цен на нефтяном рынке в ближайшие месяцы.

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Окончательно перехватить инициативу продавцамне дает сохраняющийся сильныйспрос, которыйне позволяет сформировать медвежий трендна фьючерсном рынке. Так, в прошедшуюсреду, 15 декабря, минэнерго СШАопубликовало данныеосокращениизапасов нефти в США и рекордныхза последний годнедельных поставках топлива с НПЗ. Такие данные указывают, что, несмотря на приближение низкого автомобильного сезона и всплеск заболеваемостиCOVID-19, в США, в крупнойстране — потребителе, сохраняется сильный спрос на топливо.

Во многом неоднозначное влияние на рисковые активы оказали итоги заседания ФРС США, прошедшего 15 декабря. По итогам заседания регулятора биржевые индексы и цены наcommodities подскочили в цене, несмотря наочевидноеужесточение риторики представителей Федрезерва. Впрочем, рынок, по всей вероятности, ждал кудаболее жестких заявлений, и риторикаДжеромаПауэллапроизвелана инвесторовблаготворноевпечатление и успокоение. Тем не менееугроза дальнейшего ужесточения монетарной политикиСШАи укрепленияамериканской валютысохраняют свою актуальностьдля цен наcommodities, и нанефть, пожалуй, в первую очередь.